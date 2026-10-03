Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 3 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti di ieri? Fino a che ora si può giocare? Quali sono i premi del superenalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 02 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (101)
|6 (70)
|85 (66)
|28 (66)
|7 (62)
|Cagliari:
|11 (73)
|26 (71)
|82 (57)
|76 (55)
|55 (55)
|Firenze:
|66 (106)
|18 (50)
|46 (49)
|33 (49)
|85 (48)
|Genova:
|21 (88)
|54 (84)
|3 (58)
|70 (55)
|90 (52)
|Milano:
|84 (72)
|26 (49)
|56 (48)
|13 (43)
|77 (42)
|Napoli:
|17 (66)
|24 (58)
|43 (56)
|51 (50)
|48 (44)
|Palermo:
|16 (63)
|74 (57)
|67 (55)
|41 (54)
|54 (46)
|Roma:
|13 (92)
|24 (58)
|21 (58)
|5 (56)
|79 (55)
|Torino:
|25 (97)
|44 (65)
|19 (54)
|87 (51)
|28 (48)
|Venezia:
|68 (74)
|67 (69)
|60 (55)
|55 (54)
|73 (47)
|Nazionale:
|54 (77)
|57 (70)
|29 (61)
|26 (55)
|40 (51)