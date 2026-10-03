Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 3 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 3 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

1 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 3 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di ieri? Fino a che ora si può giocare? Quali sono i premi del superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 02 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (101) 6 (70) 85 (66) 28 (66) 7 (62)
Cagliari: 11 (73) 26 (71) 82 (57) 76 (55) 55 (55)
Firenze: 66 (106) 18 (50) 46 (49) 33 (49) 85 (48)
Genova: 21 (88) 54 (84) 3 (58) 70 (55) 90 (52)
Milano: 84 (72) 26 (49) 56 (48) 13 (43) 77 (42)
Napoli: 17 (66) 24 (58) 43 (56) 51 (50) 48 (44)
Palermo: 16 (63) 74 (57) 67 (55) 41 (54) 54 (46)
Roma: 13 (92) 24 (58) 21 (58) 5 (56) 79 (55)
Torino: 25 (97) 44 (65) 19 (54) 87 (51) 28 (48)
Venezia: 68 (74) 67 (69) 60 (55) 55 (54) 73 (47)
Nazionale: 54 (77) 57 (70) 29 (61) 26 (55) 40 (51)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto