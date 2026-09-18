Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 18 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 18 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 18 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di oggi? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è successo al Lotto ieri?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 17 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (167) 21 (92) 12 (89) 6 (61) 85 (57)
Cagliari: 11 (64) 26 (62) 37 (50) 82 (48) 49 (47)
Firenze: 66 (97) 24 (94) 74 (82) 49 (81) 37 (45)
Genova: 21 (79) 54 (75) 12 (53) 3 (49) 70 (46)
Milano: 57 (71) 67 (65) 84 (63) 82 (57) 12 (42)
Napoli: 11 (71) 78 (61) 17 (57) 86 (56) 46 (54)
Palermo: 13 (94) 68 (77) 20 (64) 26 (58) 16 (54)
Roma: 13 (83) 30 (66) 24 (49) 21 (49) 5 (47)
Torino: 25 (88) 44 (56) 81 (46) 19 (45) 87 (42)
Venezia: 68 (65) 67 (60) 86 (50) 60 (46) 55 (45)
Nazionale: 78 (99) 85 (69) 54 (68) 57 (61) 29 (52)

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