Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 18 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti di oggi? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è successo al Lotto ieri?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 17 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (167)
|21 (92)
|12 (89)
|6 (61)
|85 (57)
|Cagliari:
|11 (64)
|26 (62)
|37 (50)
|82 (48)
|49 (47)
|Firenze:
|66 (97)
|24 (94)
|74 (82)
|49 (81)
|37 (45)
|Genova:
|21 (79)
|54 (75)
|12 (53)
|3 (49)
|70 (46)
|Milano:
|57 (71)
|67 (65)
|84 (63)
|82 (57)
|12 (42)
|Napoli:
|11 (71)
|78 (61)
|17 (57)
|86 (56)
|46 (54)
|Palermo:
|13 (94)
|68 (77)
|20 (64)
|26 (58)
|16 (54)
|Roma:
|13 (83)
|30 (66)
|24 (49)
|21 (49)
|5 (47)
|Torino:
|25 (88)
|44 (56)
|81 (46)
|19 (45)
|87 (42)
|Venezia:
|68 (65)
|67 (60)
|86 (50)
|60 (46)
|55 (45)
|Nazionale:
|78 (99)
|85 (69)
|54 (68)
|57 (61)
|29 (52)