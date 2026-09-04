Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 4 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 4 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 4 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto oggi? Come si gioca al SuperEnalotto? Chi ha vinto al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 03 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (159) 21 (84) 12 (81) 6 (53) 11 (51)
Cagliari: 34 (68) 20 (65) 11 (56) 26 (54) 41 (45)
Firenze: 66 (89) 24 (86) 74 (74) 49 (73) 19 (58)
Genova: 21 (71) 54 (67) 59 (50) 27 (47) 12 (45)
Milano: 65 (104) 90 (65) 57 (63) 67 (57) 84 (55)
Napoli: 11 (63) 77 (60) 78 (53) 66 (51) 17 (49)
Palermo: 13 (86) 68 (69) 20 (56) 31 (50) 26 (50)
Roma: 13 (75) 30 (58) 11 (44) 24 (41) 21 (41)
Torino: 25 (80) 90 (68) 36 (65) 3 (61) 8 (49)
Venezia: 31 (117) 20 (64) 68 (57) 67 (52) 71 (50)
Nazionale: 78 (91) 85 (61) 54 (60) 57 (53) 69 (48)

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