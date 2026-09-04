Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 4 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 03 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (159)
|21 (84)
|12 (81)
|6 (53)
|11 (51)
|Cagliari:
|34 (68)
|20 (65)
|11 (56)
|26 (54)
|41 (45)
|Firenze:
|66 (89)
|24 (86)
|74 (74)
|49 (73)
|19 (58)
|Genova:
|21 (71)
|54 (67)
|59 (50)
|27 (47)
|12 (45)
|Milano:
|65 (104)
|90 (65)
|57 (63)
|67 (57)
|84 (55)
|Napoli:
|11 (63)
|77 (60)
|78 (53)
|66 (51)
|17 (49)
|Palermo:
|13 (86)
|68 (69)
|20 (56)
|31 (50)
|26 (50)
|Roma:
|13 (75)
|30 (58)
|11 (44)
|24 (41)
|21 (41)
|Torino:
|25 (80)
|90 (68)
|36 (65)
|3 (61)
|8 (49)
|Venezia:
|31 (117)
|20 (64)
|68 (57)
|67 (52)
|71 (50)
|Nazionale:
|78 (91)
|85 (61)
|54 (60)
|57 (53)
|69 (48)