Esportare il Made in Italy online: il progetto per vendere su Alibaba.com con ICE

Fonte: IOL

Il settore dell’e-commerce rappresenta una grande opportunità per tutte le aziende italiane, soprattutto in un periodo storico di grande incertezza economica, dove non è facile per le PMI riuscire a reinventarsi velocemente per avere successo in un mercato sempre più competitivo e globalizzato.

Stando ai dati riportati da ICE, l’Agenzia per l’Internazionalizzazione delle Imprese, è ancora importante continuare a puntare sull’export: il giro d’affari registrato nel 2021 infatti si aggira sui 516 miliardi di euro, con un interesse maggiore da parte di Germania, Francia e Stati Uniti.

Poter cogliere l’opportunità del digitale in ambito B2B e contare su una vetrina digitale internazionale è l’obiettivo principale del Patto per l’Export, in cui rientra il progetto siglato tra ICE e Alibaba.com, piattaforma leader per l’e-commerce B2B globale, col supporto promozionale di Italiaonline, principale media company italiana. Lo scopo del progetto è quello di aiutare 1000 nuove imprese a vendere online entrando a far parte dell’Italian Pavilion, la vetrina dedicata al Made in Italy lanciata nel 2020 sulla piattaforma, frequentata da oltre 40 milioni di buyer internazionali.

Già le precedenti edizioni hanno avuto un ottimo impatto, con dati molto incoraggianti: la prima edizione del progetto ha coinvolto 950 aziende, con oltre 32.000 richieste provenienti da 160 Paesi.

Come partecipare al progetto ICE-Alibaba.com: i requisiti da rispettare

Al progetto avviato da ICE-Alibaba.com possono partecipare tutte le aziende italiane, a patto che rispettino determinati requisiti, ovvero:

avere una sede legale in Italia;

rispettare la conformità prevista dalla normativa per i prodotti Made in Italy;

creare un catalogo di almeno 15 pagine prodotto su Alibaba.com;

destinare al progetto una risorsa che possa occuparsi almeno 20 ore alla settimana all’avvio dell’account e 5 ore settimanali alla gestione degli ordini e dell’account;

possedere un e-commerce con foto di qualità e descrizioni in inglese;

possedere un titolo di proprietà intellettuale registrato o in fase di registrazione;

presentare il bilancio relativo al fatturato export dell’ultimo anno fiscale.

Prima di inoltrare la richiesta si consiglia di controllare l’elenco dei prodotti che rientrano nella lista dei settori ammessi su Alibaba.com.

Tutte le aziende ammesse al progetto possono usufruire in maniera completamente gratuita di una membership della durata di 24 mesi e saranno fin da subito affiancate passo-passo per sfruttare al meglio le opportunità di internazionalizzazione grazie ad un servizio di assistenza dedicata, corsi di formazione online e accesso agli analytics di Alibaba.com, per monitorare le proprie performance nei vari Paesi.

Progetto ICE-Alibaba.com: il webinar per chi vuole far parte dell’Italian Pavilion

La seconda edizione del progetto sarà presentata nel corso del webinar che si terrà martedì 17 gennaio 2023, con la collaborazione di Italiaonline, Agenzia ICE e Alibaba.com.

Il webinar parlerà anche di transizione digitale delle imprese con molti ospiti dalla solida formazione in materia. Di seguito, la scaletta dell’evento:

Intervento introduttivo e Moderatore: con Antonella Fanuzzi , Chief Web and Business Solutions Officer di Italiaonline

, Chief Web and Business Solutions Officer di Italiaonline Intervento Istituzionale: Gianpaolo Bruno , Direttore Ufficio ICE Pechino e Coordinatore Rete Uffici ICE in Cina e Mongolia di Agenzia ICE

, Direttore Ufficio ICE Pechino e Coordinatore Rete Uffici ICE in Cina e Mongolia di Agenzia ICE Breve saluto: con Andrea Degl’Innocenti , Direttore Ufficio ICE Milano – Servizi Digitali alle Imprese e Responsabile Transazione Digitale di Agenzia ICE

, Direttore Ufficio ICE Milano – Servizi Digitali alle Imprese e Responsabile Transazione Digitale di Agenzia ICE Breve saluto: con Luca Curtarelli , Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com

, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com Contesto e scenario del mercato online B2B: con Antonella Fanuzzi , Chief Web and Business Solutions Officer di Italiaonline

, Chief Web and Business Solutions Officer di Italiaonline L’Italian Pavilion su Alibab.com, potenzialità e opportunità per le PMI italiane: con Giovanni Castino , EU Strategic Partnership Manager South Europe di Alibaba.com

, EU Strategic Partnership Manager South Europe di Alibaba.com Il progetto ICE-Alibaba.com, come aderire: requisiti e modalità di partecipazione: con Diego Coccato, Ufficio ICE Milano Servizi Digitali alle Imprese di Agenzia ICE

– Success cases: con Gruppo Farmaimpresa e Olio Coppini

Le aziende interessate possono registrarsi al webinar tramite il form ufficiale.

In collaborazione con ICE