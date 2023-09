Accordo ICE-Empik: la vetrina per espandere il Made in Italy in Polonia

Con oltre 7 milioni di visite mensili, un fatturato tra i più alti della Polonia e un’esperienza ultraventennale nel settore, l’e-commerce Empik si afferma come una piattaforma di riferimento nel panorama digitale.

L’accordo ICE-Empik, frutto della collaborazione tra l’Agenzia ICE e la rinomata piattaforma Empik.com, rappresenta un’opportunità senza pari per le aziende che aspirano a promuovere e vendere i prodotti italiani in uno scenario internazionale sempre più influenzato dalla digitalizzazione.

Approfondiamo i dettagli della partnership che promette di portare la creatività, la qualità e l’artigianalità italiane verso nuovi orizzonti.

I punti chiave del progetto

Il Patto per l’Export si arricchisce di una nuova e preziosa collaborazione: l’accordo ICE-Empik rappresenta un’ulteriore opportunità strategica per promuovere l’internazionalizzazione dei prodotti Made in Italy sugli e-commerce esteri.

Il progetto prevede l’inserimento di un massimo di 200 nuove aziende sul marketplace di Empik.com, fornendo loro l’opportunità di raggiungere nuovi mercati e clienti attraverso una vetrina digitale consolidata.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è ampliare la presenza delle PMI italiane su Empik.com, arricchendo l’offerta di prodotti italiani e rafforzandone l’immagine attraverso azioni di comunicazione mirate. Il piano marketing previsto dal progetto, della durata di 12 mesi, coinvolgerà sia i social network che i principali motori di ricerca, attraverso messaggi mirati e coinvolgenti, pensati per evidenziare l’eccellenza e la qualità del Made in Italy. La strategia pubblicitaria include anche campagne di advertising focalizzate sulla promozione dei prodotti Made in Italy.

I vantaggi per le aziende partecipanti

Molti sono i benefici per le imprese coinvolte nel progetto ICE-Empik. Oltre all’inserimento sul prestigioso Made in Italy Pavilion, la vetrina dedicata al Made in Italy su Empik.com, le aziende partecipanti potranno sfruttare un budget pubblicitario di 500,00 euro per promuovere in modo efficace i loro prodotti sulla piattaforma, in aggiunta a commissioni agevolate per i primi tre mesi.

Grazie al traffico organico generato da Empik.com e alle campagne di marketing digitale dedicate esclusivamente al Padiglione Made in Italy, le aziende possono accrescere la loro presenza e successo sui mercati internazionali attraverso una partnership strategica e vantaggiosa.

Infine, le aziende saranno affiancate da un’assistenza dedicata sin dalla fase di creazione della vetrina, con supporto su misura in lingua inglese, la possibilità di partecipare ad un percorso di formazione e un servizio di traduzione dall’inglese al polacco per un massimo di 20 schede prodotto per ciascuna azienda.

Come partecipare al progetto ICE-Empik: i requisiti da rispettare

Le aziende che desiderano partecipare al progetto ICE-Empik devono rispettare dei requisiti specifici, tra cui:

essere un’azienda “Made in Italy”, con stabilimenti produttivi in Italia e partita iva italiana;

appartenere ai settori dell’arredo; bellezza e benessere; giochi e giocattoli; sport; elettrodomestici e accessori; elettronica; accessori e gioielleria; agroalimentare e bevande;

avere esperienza con le vendite online (su e-commerce proprietario o su altri marketplace);

avere un fatturato export verificabile nei tre anni fiscali precedenti;

essere in grado di spedire in Polonia;

dedicare almeno una risorsa umana al progetto;

fornire per ogni prodotto almeno 2 foto in alta qualità e descrizioni in lingua inglese.

Per conoscere nel dettaglio i vantaggi offerti dall’accordo ICE-Empik, è possibile partecipare al webinar “Espandere il Made in Italy in Polonia: come ottenere visibilità con il Progetto ICE-Empik, in programma il 3 ottobre 2023. L’appuntamento, rivolto a tutte le aziende e del tutto gratuito, sarà organizzato grazie al supporto promozionale di Italiaonline, principale media company italiana.