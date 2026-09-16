Nato per presidiare le forniture energetiche e la connettività di casa, il gigante nazionale dell’elettricità compie il passo definitivo verso la convergenza totale dei servizi domestici. Con il debutto di Enel Mobile, il gruppo Enel fa il suo ingresso ufficiale nel mercato della telefonia mobile, affiancando ai contratti di luce, gas e fibra un pacchetto telefonico su rete 5G che prevede l’azzeramento dei costi mensili per chi sceglie di concentrare le proprie utenze con lo stesso gestore.
Cerchiamo di comprendere come funziona questa proposta e quali sono le condizioni previste per la tariffa a zero euro.
Indice
Come funziona l’offerta e i requisiti di accesso
L’architettura della proposta commerciale punta a valorizzare la fidelizzazione dei clienti della compagnia. Per chi mantiene attive specifiche forniture di elettricità e gas, l’opzione mobile viene integrata con un canone mensile azzerato (0 euro al mese).
Il pacchetto tariffario include minuti illimitati verso i numeri nazionali fissi e mobili, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati in 5G, a cui si aggiungono 17 Giga dedicati al roaming nei Paesi dell’Unione Europea.
Sotto il profilo delle infrastrutture, il servizio opera come operatore virtuale, appoggiandosi alla rete mobile di Fastweb e Vodafone, con velocità teorica fino a 2 Gigabite al secondo in download nelle zone coperte dal segnale di nuova generazione.
Le regole per accedere alla gratuità sono stabilite con chiarezza all’interno del contratto:
- è necessario sottoscrivere o mantenere attive almeno due forniture di energia (come le combinazioni “Luce e Giga” o “Gas e Giga”), con i contratti intestati al medesimo codice fiscale;
- l’attivazione prevede un contributo fisso una tantum di 10 euro, a fronte di SIM fisiche ed eSIM fornite senza costi aggiuntivi;
- la gestione della linea mobile resta separata dalla bolletta energetica ed eventuali consumi extra vengono scalati direttamente dal credito residuo della SIM.
Cosa succede se si modifica la fornitura di luce o gas
L’elemento centrale della formula risiede nella continuità del rapporto tra utenze energetiche e telefonia. Nel momento in cui il cliente sceglie di disdire una delle forniture abbinate o cambia gestore per l’energia, la SIM continua a funzionare regolarmente passando a una tariffa standard.
La linea si converte infatti automaticamente nel piano Enel Mobile Go, che conserva l’intera dotazione di minuti, SMS e 150 Giga in 5G a un costo di 11 euro al mese addebitato sul credito della scheda. Se in un secondo momento si riattivano i requisiti energetici previsti, l’agevolazione del canone azzerato viene riapplicata a partire dal rinnovo mensile successivo.
Dettagli contrattuali e gestione dei consumi
L’adesione al servizio garantisce massima flessibilità. Infatti, non sono previsti vincoli di durata minima né penali in caso di recesso sulla sola componente mobile. Per quanto riguarda la gestione del traffico, i termini di utilizzo sono ben definiti:
- esauriti i 150 Giga mensili inclusi, la connessione prosegue a consumo al costo di 0,90 euro ogni 100 MB aggiuntivi;
- per la componente voce, l’uso illimitato segue i principi di correttezza e buona fede, fissati dal contratto a un tetto di 18.000 minuti al mese di chiamate uscenti.
La mossa strategica: la convergenza tra energia e telecomunicazioni
Questo posizionamento risponde a una linea d’azione tracciata ai vertici dell’azienda. In occasione del Capital Markets Day tenutosi a Milano lo scorso febbraio per la presentazione del Piano Strategico del gruppo, l’amministratore delegato Flavio Cattaneo ha sottolineato come la priorità sia la valorizzazione della base clienti e la riduzione del tasso di abbandono attraverso l’offerta integrata di servizi.
L’ingresso nel settore mobile, che segue l’esordio nella connettività fissa con Enel Fibra, inserisce la società nel solco della convergenza tra energia e telco. Offrire la telefonia mobile a condizioni agevolate permette così di semplificare la gestione delle utenze di casa, creando un pacchetto unico e conveniente per la gestione quotidiana dei consumi familiari.