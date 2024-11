A Natale, come ogni anno quindi anche a dicembre 2024, aumentano i prezzi dei biglietti dei treni per chi vuole tornare a casa durante le feste. Ma quanto? E come fare per risparmiare?

Come ogni anno, durante il periodo natalizio, la domanda di viaggi in treno aumenta vertiginosamente, spingendo i prezzi sempre più verso l’alto. Così l’acquisto di un biglietto per tornare a casa durante le feste diventa sempre di più una spesa impegnativa nel periodo di dicembre.

In particolare, i fuori sede che dal Nord tornano al Sud sono tra i più colpiti, con aumenti significativi rispetto ai prezzi abituali e in alcuni casi superiori a quelli già elevati dello scorso anno.. Tuttavia, con una strategia d’acquisto ben pianificata, è possibile risparmiare significativamente, arrivando fino al 50% in meno rispetto alle tariffe di punta.

Biglietti dei treni in aumento a Natale: rincari fino al 300% per chi viaggia a dicembre 2024

La dinamica è sempre la stessa: l’elevata domanda di mobilità durante le festività natalizie spinge al massimo gli algoritmi di prezzo dinamico delle compagnie, che adeguano di conseguenze le tariffe in base alla disponibilità.

Non a caso, le due principali compagnie ferroviarie operanti in Italia, Trenitalia e Italo, hanno già aggiornato i prezzi per il periodo natalizio. Tra le tratte più care si segnala Milano-Reggio Calabria, che il 20 dicembre raggiunge un picco di 345 euro con un cambio a Roma e un viaggio di 9 ore e 26 minuti. Un costo che segna un incremento record rispetto ai prezzi medi annuali, superando anche le tariffe dello scorso anno. Solitamente la tariffe base per la stessa tratta, in un periodo non festivo, si aggirano intorno agli 80-130 euro per un viaggio (di sola andata in seconda classe).

Costa di più anche la tratta Milano-Lecce. In questo caso il costo minimo il 20 dicembre per un biglietto di sola andata è di 168 euro con Trenitalia, mentre Italo offre la tratta Milano-Bari a partire da 107,9 euro negli stessi giorni.

Secondo le stime, gli aumenti rispetto alla media annuale si aggirano tra il 150% e il 300%, a seconda dell’orario e della disponibilità. Infatti, normalmente un biglietto per la tratta Milano-Lecce con treni ad Alta Velocità ha un costo medio che si aggira tra i 60 e 100 euro, mentre con le offerte Economy, si possono trovare biglietti anche a partire da 45-55 euro.

Quando prenotare, prima conviene?

Prenotare in anticipo è fondamentale per accedere alle tariffe promozionali che Trenitalia e Italo mettono a disposizione. Secondo gli esperti, il momento migliore per acquistare i biglietti è tra le 6 e le 8 settimane prima del viaggio. In alternativa, monitorare i prezzi sui siti delle compagnie o su piattaforme di confronto come Trainline può aiutare a individuare eventuali promozioni.

Ad esempio, una simulazione su Italo mostra che un biglietto Milano-Napoli acquistato ad ottobre per il 23 dicembre costa circa 110 euro. Lo stesso biglietto, se comprato a metà dicembre, supera i 200 euro, con un incremento del 70%. Anche Trenitalia propone tariffe Economy che partono da 99 euro per una Milano-Reggio Calabria, ma queste diventano indisponibili avvicinandosi alle date di partenza​

Ma quando si possono prenotare i treni per dicembre? I treni per dicembre, sia con Trenitalia che con Italo, possono essere prenotati generalmente a partire da tre mesi prima della data di viaggio. Questo significa che per il mese di dicembre, le prenotazioni sono generalmente disponibili a partire da settembre.

Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da fare, ovvero:

con Trenitalia i biglietti per i treni ad Alta Velocità (Frecciarossa, Frecciargento) e Intercity sono disponibili fino a 4 mesi prim a della data di partenza;

a della data di partenza; per i treni regionali Trenitalia, la prenotazione può essere effettuata con un anticipo di 30 giorni ;

; le offerte più vantaggiose, come le tariffe Super Economy di Trenitalia o le Low Cost di Italo, sono di solito disponibili solo per i primi periodi di prenotazione, quindi conviene anticipare l’acquisto per ottenere il miglior prezzo.

Come risparmiare fino al 50% sui biglietti dei treni per Natale

Uno dei modi più efficaci per risparmiare sui biglietti dei treni è prenotare con largo anticipo. Le compagnie ferroviarie offrono tariffe scontate per chi acquista i biglietti mesi prima della partenza. Ad esempio, prenotando tre o quattro mesi in anticipo, si possono trovare offerte Super Economy su Trenitalia o tariffe Low Cost su Italo che riducono significativamente il prezzo. Questi sconti possono arrivare fino al 50% rispetto ai prezzi standard.

Le compagnie ferroviarie spesso lanciano anche offerte speciali e promozioni stagionali, in particolare in vista delle festività natalizie. Queste promozioni, se combinate con l’acquisto anticipato, possono permettere di ottenere tariffe ancora più basse.

Inoltre, essere flessibili sugli orari di partenza e ritorno è un altro modo per risparmiare. I biglietti per i treni in orari meno richiesti, come la mattina presto o la sera tardi, tendono a essere più economici. Infatti, i treni che partono nel tardo pomeriggio e durante il weekend, quando la domanda è maggiore, tendono a costare di più.

Un’altra cosa da considerare sono le tratte e i vari cambi, soprattutto se l’acquisto di biglietti separati per ciascuna tratta può risultare più economico rispetto all’acquisto di un unico biglietto. In alcuni casi, prendere un treno a bassa velocità per una tratta e un treno ad alta velocità per un’altra può portare a risparmi significativi.

Infine, se la velocità non è una priorità e hai più tempo a disposizione, prendere un treno Intercity o Regionale può portare un risparmio notevole. Sebbene i tempi di percorrenza siano più lunghi, i biglietti per questi treni sono molto più economici rispetto ai treni ad alta velocità, anche durante le festività.

Simulazioni di viaggio e offerte utili per risparmiare

Sono diverse le promozioni vantaggiose che consentono di risparmiare significativi importi sui biglietti, anche in alta stagione.

Per esempio, l’acquisto di biglietti di andata e ritorno in un’unica giornata, così come le offerte per famiglie e viaggi di coppia, sono alcune delle modalità più efficaci per ridurre il costo complessivo del viaggio. Se sei un viaggiatore frequente o un over 60, le tariffe dedicate possono essere una risorsa preziosa per ottenere sconti ancora più consistenti.

Di seguito, trovi una panoramica delle principali offerte per il periodo natalizio, suddivise per tipologia di viaggio e destinatario, che possono tornare utili per assicurarsi un risparmio:

1. Sconto su andata e ritorno

Per chi pianifica di viaggiare nella stessa giornata o durante il weekend, le compagnie offrono sconti considerevoli:

con Trenitalia, chi prenota un viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno o nel weekend , può ottenere uno sconto fino al 60%. Queste tariffe sconto sono ideali per chi ha un programma di viaggio flessibile e non ha bisogno di riservare treni specifici;

, può ottenere uno sconto fino al 60%. Queste tariffe sconto sono ideali per chi ha un programma di viaggio flessibile e non ha bisogno di riservare treni specifici; anche Italo offre tariffe speciali simili per chi prenota un viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno. In genere, le riduzioni vanno dal 40% al 50% rispetto al prezzo normale.

2. Offerte per famiglie

Chi viaggia con bambini può approfittare delle tariffe familiari, particolarmente vantaggiose. Ad esempio:

Trenitalia, per i bambini sotto i 15 anni, con la tariffa famiglia prevede un sconto del 50% sul prezzo del biglietto. Inoltre, gli adulti che viaggiano con almeno un bambino possono ottenere un sconto del 20% sui loro biglietti;

sul prezzo del biglietto. Inoltre, gli adulti che viaggiano con almeno un bambino possono ottenere un sui loro biglietti; con Italo i bambini sotto i 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un adulto.

3. Tariffe per coppie e over 60

Con la Tariffa Me&You (Trenitalia), chi viaggia in coppia può risparmiare dal 20% al 50% sul costo del biglietto, rendendo il viaggio molto più conveniente per due persone che condividono lo stesso viaggio.

Con la Tariffa Senior (Trenitalia), gli over 60 possono usufruire di sconti fino al 50% sul prezzo del biglietto, permettendo di viaggiare in tutta Italia a tariffe agevolate durante il periodo natalizio.