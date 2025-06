Con l’inizio delle vacanze estive, studenti e famiglie guardano già a settembre: ogni regione ha scelto date diverse per il rientro a scuola e per chiudere l’anno scolastico

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Quando inizia l'anno scolastico

Oggi per milioni di studenti italiani suona l’ultima campanella: è l’ultimo giorno di scuola e con esso si chiude l’anno scolastico 2024-2025. Le vacanze estive iniziano ufficialmente tra sorrisi, zaini svuotati e saluti ai compagni e agli insegnanti.

Ma mentre si apre questo lungo periodo di pausa, molte famiglie cominciano già a interrogarsi su quando inizierà il nuovo anno scolastico 2025-2026. Le date non sono uguali per tutti: il calendario scolastico varia da regione a regione, sia per quanto riguarda la chiusura di quest’anno sia per il rientro di settembre.

Si va, infatti, dal 6 giugno dell’Emilia-Romagna al 13 giugno della provincia di Bolzano, passando per chi, come la Liguria o la Toscana, finirà il 10 giugno.

E lo stesso vale per il ritorno in aula: alcune regioni hanno già fissato l’inizio delle lezioni all’8 settembre, altre andranno oltre il 15. Ecco quindi una panoramica completa sul calendario scolastico 2025-26, dalle ultime campanelle alle prime lezioni.

Ultimo giorno di scuola 2025: al via le vacanze estive in tutta Italia

Con la chiusura delle scuole a giugno, ha inizio il lungo ponte estivo per gli studenti italiani. Le vacanze estive 2025 dureranno indicativamente per tutto luglio e agosto, fino al nuovo debutto di settembre. Tra l’ultimo giorno di lezione di quest’anno scolastico e il primo giorno del prossimo intercorrono circa tre mesi di pausa: un sogno.

Nel calendario 2024-25 appena concluso le date di fine delle lezioni si sono distribuite tra il 6 e il 13 giugno a seconda del territorio.

La stragrande maggioranza degli studenti terminerà la scuola il 7 giugno 2025, con alcune eccezioni: in Emilia-Romagna l’anno finisce oggi 6 giugno, mentre in Liguria, Toscana, Basilicata e Valle d’Aostale lezioni proseguiranno fino al 10 giugno.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano la chiusura avverrà rispettivamente il 12 e il 13 giugno, allungando di fatto l’estate per gli studenti locali.

Il primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico 2025-2026 non sarà uguale in tutta Italia, poiché ogni Regione stabilisce il proprio calendario. Si va dall’8 settembre 2025 (data di rientro fissata nella Provincia autonoma di Bolzano) al 16 settembre 2025 (record condiviso, almeno finora, da Puglia e Calabria).

La maggior parte delle regioni ha scelto come data di inizio lezioni lunedì 15 settembre 2025, che risulta infatti la più ricorrente. Fino ai primi di giugno quasi tutte le Regioni avevano già deliberato il calendario scolastico 2025-26; all’appello manca solo la Basilicata, che al momento non ha ancora comunicato ufficialmente la propria data di rientro (verosimilmente anch’essa a metà settembre).

Di seguito il primo giorno di lezione del 2025 suddiviso per ciascuna regione italiana, in base ai calendari scolastici regionali finora pubblicati: