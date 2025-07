ANSA

Dall’estate 2025 cambiano le regole su cosa si può portare in valigia e in quale quantità nei viaggi dentro e fuori l’Unione europea. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato la guida con le indicazioni chiare per chi parte o arriva in Italia, relative alle più recenti normative valide alle frontiere.

Nell’ultima edizione della Carta doganale del viaggiatore sono infatti riportate le istruzioni da seguire da parte di chi transita dai confini per scongiurare violazioni prima o durante i controlli, dai limiti sul trasporto di sigarette e alcol, a quelli per il denaro contante, fino alle regole per animali domestici, veicoli stranieri e acquisti online.

La guida per l’Ue

La prima cosa da tenere a mente, anche per evitare perdite di tempo, è la differenza tra le regole riguarda i viaggi dentro o extra-Ue: negli spostamenti all’interno dell’Unione europea non esistono veri e propri controlli doganali, in forza del trattato della libera circolazione delle merci ma sono in vigore delle soglie su alcuni prodotti soggetti ad accise da parte di privati, come alcolici o tabacco.

Criteri che diventano più stringenti in caso di trasporto a scopo commerciale, in base alle modalità di spostamento dei beni o all’attività del possessore, per i quali sono necessari documenti amministrativi di accompagnamento.

Tra i Paesi Ue, si possono portare sigarette nel limite di 800 pezzi o 400 pezzi in caso di sigaretti (i sigari più sottili detti anche cigarilli), oppure fino a un massimo di 200 sigari o di un chilo di tabacco da fumo.

In relazione agli alcolici, è consentito il trasporto di 10 litri per bevande con gradazione oltre il 22% e fino a 20 litri sotto questa soglia, il tetto è di 90 litri per il vino e di 110 per la birra.

Le limitazioni all’interno dell’Unione europea riguardano anche il possesso di contanti per i viaggiatori che superano i confini, libero se inferiore a 10mila euro, da dichiarare alla dogana in caso di superamento di questa cifra, pena il sequestro di una percentuale sulla base della somma.

Le regole alla dogana dai Paesi extra-Ue

Le soglie delle franchigie sui beni personali e acquisti diventano più restrittive per chi arriva da fuori dall’Unione europea.

In generale, i viaggiatori sbarcati via nave o aereo da Paesi extracomunitari non possono possedere beni del valore complessivo di oltre 430 euro, tetto che è di 300 euro se si viaggia via terra e che si abbassa a 150 euro in caso di minori di 15 anni.

I limiti per le sigarette è di 200 pezzi (100 per i sigaretti, 50 per i sigari, 250 grammi per il tabacco), mentre per gli acolici è di 1 litro per bevande oltre i 22 gradi e di 2 litri sotto questa soglia, di massimo 4 litri per il vino e di 16 litri per la birra.

Anche chi entra nell’Unione europea può portare con sé somme in contanti o equivalenti (assegni al portatore, oro, in alcune circostan anche criptovalute) di meno di 10mila euro. Per importi pari o superiori a questa cifra è necessario è invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso.

Il trasporto di animali

Le regole per il trasporto degli animali domestici, per cani, gatti o furetti, sono diverse a seconda se arrivino da fuori o dentro l’Unione europea.

Per gli spostamenti tra Paesi Ue è sufficiente il passaporto europeo per animali da compagnia, rilasciato da un veterinario autorizzato. Per l’ingresso da mete extracomunitarie sono richiesti anche test sierologici, certificati sanitari internazionali e in alcuni casi la quarantena, con regole diverse a seconda dello Stato di provenienza.

In ogni caso è obbligatorio il microchip (o tatuaggio leggibile se applicato prima del 2011) e la vaccinazione contro la rabbia.

Acquisti all’estero o online

Sottoposti a controlli doganali anche i beni comprati in altri Paesi o anche online, su e-commerce fuori dall’Unione europea come le piattaforme statunitensi e cinesi.

Rientrano nei paletti gli acquisiti occasionali per uso personale e di valore contenuto, mentre spese frequenti e a cifre elevate possono essere assoggettate a Iva e costi di sdoganamento. Dal 2021, inoltre, per tutti gli acquisti online extra-Ue è prevista il pagamento dell’Iva: le spedizioni vengono controllate dalla dogana e i corrieri possono richiedere al destinatario di pagare le imposte prima della consegna.

Il trasporto di veicoli stranieri

L’ingresso in Italia con un’auto, una moto o un altro veicolo immatricolato all’estero deve tenere in conto delle regole sulla circolazione del mezzo con targa straniera nel nostro Paese.

Se guidato da un conducente residente all’estero, il mezzo può rimanere sul territorio italiano fino a 6 mesi all’anno, mentre se il conducente è residente in Italia è vietata la guida di veicoli con targa straniera, salvo rare eccezioni, come noleggio, comodato registrato, per i quali è necessario esibire la documentazione, pena sanzioni e sequestro.

Cosa si può portare

Vediamo dunque una tabella riassuntiva.

Carta doganale del viaggiatore: le regole Cosa si può portare Paesi Ue Paesi extra Ue 🔸 Denaro contante libero fino a 10.000 euro libero fino a 10.000 euro 🍷 Bevande alcoliche uso personale (es. 10L vino) 1L superalcolici o 2L vino/forti 🚬 Sigarette 800 pezzi 200 pezzi 🍫 Prodotti alimentari libero, per consumo personale restrizioni su carne, latte, ecc. 💊 Medicinali uso personale uso personale 🧳 Abbigliamento e beni personali libero libero 💻 Elettronica e oggetti di valore libero fino a 300 euro (via terra), 430 euro (aereo o nave) 🐶 Animali da compagnia con passaporto UE regole sanitarie specifiche 🌱 Piante e prodotti vegetali libero con certificazione solo con certificato fitosanitario 🎁 Regali o acquisti nessuna limitazione fino a franchigia, oltre si pagano dazi e Iva

È possibile consultare qua la Carta doganale del viaggiatore.