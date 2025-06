Dal 1° luglio le compagnie assicurative dovranno mettere a disposizione dei clienti app o piattaforme sul portale per permettere la compilazione online della constatazione amichevole

Via alla constatazione amichevole online. In caso di incidenti, gli automobilisti potranno compilare l’ex modulo Cid, diventato Cai, anche in forma digitale. A partire dall’1 luglio la novità sarà disponibile in tutta Italia, ma senza escludere la possibilità di presentare alla propria compagnia assicurativa la versione cartacea.

La svolta telematica, quasi inevitabile, rappresenta una rivoluzione nel settore dell’Rc auto, come già avvenuto per il contrassegno e il certificato di assicurazione.

Il Cid digitale

Il cosiddetto Cid digitale rappresenta una delle principali innovazioni introdotte con il regolamento Ivass n. 56 del 25 marzo 2025, per semplificare e velocizzare le procedure di denuncia di sinistro stradale.

Uno strumento centrale per le compagnie assicurative, alla luce del fatto che l’80% degli 1,8 milioni di incidenti registrati nel 2024 sono stati liquidati con il risarcimento diretto.

Come ricordato dall’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (Aiped), dal prossimo mese tutte le agenzie assicurative dovranno mettere a disposizione dei propri clienti la compilazione tramite app o sul sito internet del modulo Cai (Constatazione amichevole di incidente).

L’articolo 14 del regolamento Ivass stabilisce l’obbligo entro aprile 2026 da parte delle agenzie di garantire agli assicurati applicazioni informatiche, con un software utilizzabile anche su dispositivi mobili, per compilare il modulo e trasmetterlo telematicamente, attraverso controlli adeguati con sistemi di sicurezza informatica e privacy.

Un servizio che permetterà dunque agli automobilisti di inserire tramite smartphone o pc luogo, data, targa dei veicoli coinvolti, dinamica e fotografie dell’incidente.

Oltre a velocizzare le procedure, la versione digitale ha il vantaggio di ridurre le possibilità di alterazione del modulo firmato da entrambi conducenti, come spesso accade in casi di frode, che in Italia rappresentano circa il 7% del totale.

In seguito alle richieste di Aiped, la Cai cartacea rimarrà valida a fianco della versione online, per non precludere la possibilità di compilare la constatazione amichevole da parte degli utenti poco avvezzi agli strumenti digitali.

Come funziona

Nonostante non sia espressamente previsto dal regolamento Ivass, la possibilità di compilare la Cai tramite smartphone o tablet potrebbe consentire di allegare in tempo reale immagini fotografiche sul luogo e i danni dell’incidente, più utili e affidabili delle semplici testimonianze per accertare la dinamica del sinistro.

Per riempire il modulo di constatazione amichevole online sarà dunque necessario:

accedere alla piattaforma digitale sviluppata dalla propria compagnia assicurativa, con app o sito web;

compilare le sezioni relative ai dati dell’incidente, con data, ora e luogo dell’incidente, danni ed eventuali testimoni;

descrivere la dinamica dell’incidente, selezionando le circostanze del sinistro tra le opzioni predefinite e, se necessario, aggiungere una descrizione dettagliata o delle foto;

infine, sottoscrivere da parte di entrambi i conducenti il documento elettronico, tramite sistemi di autenticazione digitale come Spid o Carta d’Identità elettronica, e trasmetterlo.

Affinché il modulo risulti valido non sarà sufficiente la firma elettronica semplice, ma sarà necessaria la firma elettronica avanzata, che consente l’identificazione di chi sigla il documento, garantisce la connessione univoca e consente di rilevare se i dati di un documento siano stati modificati successivamente alla firma.