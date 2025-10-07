Come partecipare al concorso dei buoni fruttiferi postali di Poste Italiane per vincere una Fiat 500 e buoni volo Ita Airways con estrazioni periodiche e una finale

iStock Parte il concorso di Poste Italiane, con i buoni postali si potranno vincere buoni Ita e una Fiat 500

C’è una grande novità che riguarda i buoni fruttiferi postali, il prodotto di risparmio e investimento tra i più apprezzati dagli italiani per la sua sicurezza e semplicità. Poste ha lanciato un concorso a premi che si chiama caccia al buono grazie al quale si potranno vincere delle gift card Ita Airways e una Fiat 500 eCabrio. Ecco dunque come partecipare all’iniziativa e quanto tempo durerà l’operazione a premi.

Il boom dei buoni fruttiferi postali

Sono circa 27 milioni gli italiani che ad oggi si affidano ai prodotti di risparmio postale come i buoni postali e i libretti, secondo le ultime informazioni diffuse da Poste Italiane. Il motivo di tale successo è che essi:

sono garantiti dallo Stato Italiano;

sono rimborsabili in ogni momento;

sono facilmente sottoscrivibili sia mediante i canali digitali di Poste che presso gli uffici postali.

L’interesse per buoni e libretti è diffuso in modo più o meno uniforme in tutta Italia, anche se al Sud si trova il 43% dei sottoscrittori. Un’altra ragione di tale popolarità è da additarsi anche alla varietà delle offerte proposte con durate e tassi di interesse che arrivano anche al 5% nel caso dei buoni fruttiferi postali per minorenni.

Chi ha puntato su tale prodotto ora potrà partecipare anche a un concorso per vincere premi da sogno.

Come partecipare al concorso a premi “caccia al buono”

Dal 6 ottobre all’8 novembre 2025 chi ha buoni fruttiferi postali cartacei e non rimborsati emessi tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003 potrà partecipare all’estrazione di premi periodici e di un favoloso premio finale.

Per registrarsi al concorso sarà però necessario avere un account attivo per accedere all’area personale di Poste Italiane.

L’obiettivo è quello di promuovere il censimento corretto presso gli uffici postali dei titoli cartacei emessi nel periodo su indicato che non risultano ancora rimborsati.

Per partecipare al concorso “caccia al buono” i destinatari devono presentarsi in qualsiasi ufficio postale con il buono fruttifero postale cartaceo in proprio possesso insieme al documento di identità e al codice fiscale.

Devono poi eseguire la procedura di verifica del titolo con l’operatore allo sportello e registrarsi al concorso accettando l’informativa sulla privacy e il regolamento.

Le estrazioni saranno periodiche ma per parteciparvi si dovrà necessariamente completare sia la procedura di verifica del titolo che la registrazione al concorso all’interno del medesimo periodo di partecipazione. Qualora tale operazione non avvenga, si potrà partecipare solo all’estrazione finale.

Ecco un esempio:

se si effettuerà la verifica del Bfp nel primo periodo, ovvero dal 6 all’11 ottobre, ma ci si registrerà al concorso nel secondo periodo, ovvero dal 13 al 18 ottobre, non si potrà partecipare alle estrazioni periodiche. Significa che il nominativo del partecipante sarà inserito solo nell’estrazione finale.

Le estrazioni periodiche sono le seguenti:

primo periodo dal 6 all’11 ottobre con estrazione entro il 24 ottobre 2025;

secondo periodo dal 13 al 18 ottobre con estrazione entro il 3 novembre 2025;

terzo periodo dal 20 al 25 ottobre con estrazione entro il 7 novembre 2025;

quarto periodo dal 27 al 31 ottobre con estrazione entro il 14 novembre 2025;

quinto periodo dal 3 all’8 novembre con estrazione entro il 5 dicembre 2025.

Partecipazione in caso di Bfp multipli o cointestati

Nel caso in cui si abbiano dei buoni fruttiferi postali cointestati, tutti i cointestatari potranno partecipare al concorso. Ognuno di essi però dovrà presentare il titolo in originale o in fotocopia e completare tutti i passaggi richiesti ovvero la verifica e la registrazione.

Qualora un partecipante verifichi più Bfp, il suo nominativo verrà inserito nell’elenco degli aventi diritto tante volte quanti saranno i titoli verificati nel periodo di partecipazione. Per ogni estrazione periodica, però, si potrà vincere solo un premio.

Se il medesimo partecipante, poi, verificherà più buoni in periodi diversi, avrà la possibilità di partecipare più volte anche all’estrazione finale in base al numero totale dei titoli che avrà verificato.

La modalità di assegnazione dei premi

Per ogni periodo verranno assegnati 30 premi per un totale di 150. Alla fine di ciascun periodo di partecipazione, verrà stilato un elenco con i nominativi dei partecipanti e da esso verranno estratti 30 vincitori ciascuno dei quali si aggiudicherà una gift card Ita Airways del valore unitario di 200 euro Iva inclusa.

Inoltre, da ogni elenco verranno estratti anche 10 nominativi di riserva per ciascuna estrazione periodica. Ad ogni estrazione periodica, ogni partecipante potrà essere estratto soltanto una volta.

Una volta terminati i cinque periodi, verrà creato un nuovo elenco con tutti i nominativi dei partecipanti che avranno rispettato le regole e da esso verrà estratto 1 vincitore. Quest’ultimo si aggiudicherà il premio finale ovvero una Fiat 500e Cabrio del valore unitario di 34.350,46 euro Iva inclusa che avrà le seguenti caratteristiche:

alimentazione elettrica;

cambio automatico;

potenza massima di 70 Kw ovvero 95Cv;

climatizzatore automatico;

radio con display da 10,25 pollici;

cerchi in acciaio da 15” 185/65;

colore Ice white.

Anche per questa estrazione verranno estratti due nominativi a titolo di riserva.

Informazioni sulla consegna dei premi

Tutti i vincitori sia delle estrazioni periodiche che di quella finale riceveranno una comunicazione nella propria bacheca di Poste.

Proprio per questo sarà importante accertarsi che essa sia attiva e non piena, in quanto sarà necessario confermare che si accetta il premio compilando l’apposito modulo che verrà allegato alla comunicazione della vincita.

A esso andrà allegato anche il proprio documento come la carta di identità. Il tutto si dovrà infine spedire entro 10 giorni solari dall’invio del messaggio e se ciò non avverrà, Poste assegnerà il premio al primo nominativo di riserva.

Informazioni sui premi

La gift card Ita Airways si potrà utilizzare fino alla data di scadenza specificata nell’e-mail mentre il volo si dovrà effettuare al massimo entro 12 mesi dalla scadenza della gift. Per adoperare quest’ultima sarà necessario:

scegliere e selezionare il volo Ita Airways;

durante la fase di pagamento inserire il numero della gift e il codice Pin prestente sul buono.

Per quanto riguarda l’auto, le spese di consegna presso la concessionaria più vicina alla residenza del vincitore, la messa in strada, l’Ipt e l’immatricolazione saranno a carico del soggetto promotore.

Quelle di bollo e dell’assicurazione a carico del vincitore. A quest’ultimo sarà infine intestato il premio, che non si potrà cedere a terzi.