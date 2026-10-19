Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Quando conviene aggiornare l’ISEE?

Sta per chiudersi il 2026, ma nel corso dell’anno tante cose possono essere cambiate nel reddito. Lo stipendio potrebbe essere calato, si potrebbe perdere il lavoro o chiudere la partita Iva. In ogni caso l’ISEE potrebbe non essere aggiornato. L’indicatore fatto a inizio anno racconta la situazione economica di due anni fa e questo può penalizzare il beneficiario di un bonus, la riduzione delle rette universitarie per un figlio o portare a un importo più basso di un assegno.

Per far fronte a questo, esiste uno strumento che corregge durante l’anno la propria situazione. Si chiama ISEE corrente. Vediamo come si può chiedere e quando conviene.

Differenza tra Isee ordinario e Isee corrente

All’inizio del 2026 gli italiani hanno ottenuto l’ISEE calcolato sui propri redditi, che fa riferimento a due anni prima, ovvero al 2024. Se nel corso del 2025 o durante il 2026 è cambiata la propria situazione, per esempio una delle persone del nucleo familiare perde il lavoro o chiude la partita Iva o per qualche motivo vede il proprio stipendio ridursi, l’ISEE non è più “veritiero”.

Questo è il paradosso dell’ISEE ordinario, che fotografa una situazione passata che potrebbe non esistere più nel presente. Infatti, l’ISEE ordinario si basa sui redditi del secondo anno precedente alla presentazione della DSU. Nel 2026 significa i redditi del 2024 e il patrimonio al 31 dicembre 2024.

Cos’è l’ISEE corrente e a chi serve

L’ISEE corrente è, quindi, l’aggiornamento sulla base dei redditi e dei trattamenti degli ultimi 12 mesi. Possono richiederlo solo i nuclei familiari che sono già in possesso di un ISEE ordinario valido.

L’ISEE corrente è utile quando redditi e patrimonio peggiorano e quindi si ha la necessità di chiedere prestazioni assistenziali, bonus, sussidi eccetera. Con l’ISEE ordinario questo non accade, perché fa riferimento alla situazione economica migliore.

Chi può richiedere l’ISEE corrente?

Dal 2021 l’ISEE corrente può essere richiesto quando c’è:

una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF);

una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%;

una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 20% rispetto a quello indicato nell’Isee ordinario (di 2 anni prima).

Come si richiede

Per richiedere l’ISEE corrente serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il dichiarante infatti può integrare la DSU con una domanda di ISEE corrente. Per farlo va compilato il modulo MS:

quadro S1, indicare il codice fiscale (deve essere lo stesso del dichiarante dell’Isee ordinario);

quadro S2, indicare i componenti del nucleo familiare per i quali si è registrata una variazione della situazione lavorativa o reddituale;

quadro S3, indicare tutti i redditi; solo nel caso di interruzioni di lavoro o riduzione dell’attività lavorativa si possono indicare i redditi percepiti negli ultimi 2 mesi, che saranno moltiplicati per 6;

quadro S4, indicare la certificazione della variazione (es: lettera di licenziamento);

quadro S5, indicare una variazione di tipo patrimoniale.

Come ha specificato l’Inps nel messaggio 3155 del 21 settembre 2021, l’ISEE corrente aggiornato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Attenzione: se viene presentata una nuova DSU per modificare i redditi o i patrimoni, dopo un precedente aggiornamento di una sola componente, non sarà più possibile considerarle separatamente e vanno aggiornate entrambe.