Lo sconto arriva in automatico nell'avviso dell'anno dopo, ma serve una Dsu valida: tempi, rimborso se il gestore è in ritardo e soglie Isee

123RF Bonus Tari, sconto del 25%: chi ne ha diritto.

Un taglio del 25% sulla Tari riservato alle famiglie con Isee sottosoglia, riconosciuto in automatico e senza bisogno di fare domanda.

È questo il funzionamento del Bonus sociale rifiuti di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti), l’agevolazione pensata per alleggerire la tassa sulla gestione dei rifiuti domestici.

Quando si paga la Tari: acconto, seconda rata e saldo

La Tari (TAssa sui RIfiuti) può essere pagata in unica soluzione, oppure in due rate. Non esiste un calendario unico nazionale, dal momento che ciascun Comune istituisce le proprie finestre di pagamento. Tendenzialmente, la prima rata si paga entro la prima metà dell’anno, mentre la seconda rata (oppure il pagamento unico) si paga sul finire dell’anno.

Alcuni Comuni, come Roma, hanno più di due scadenze annuali: la Capitale ha scelto 31 marzo, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre.

Come funziona il Bonus rifiuti

Il Bonus rifiuti viene riconosciuto una volta all’anno e riduce del 25% la Tari dei nuclei familiari. Il taglio viene effettuato l’anno successivo a quello in cui l’Isee del nucleo è risultato sottosoglia.

Ad esempio, se il nucleo riceve un bollettino pari a 200 euro l’anno, lo sconto applicato direttamente dal gestore nell’avviso di pagamento dell’anno successivo sarà di 50 euro.

Per ottenere il Bonus rifiuti 2026 non serve fare domanda ad Arera, ma occorre essere in regola con l’Isee. Nello specifico, è necessario presentare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’Inps. Se l’attestazione Isee rientra nei termini stabiliti, i dati verranno trasmessi al gestore dei rifiuti competente per territorio, che provvederà a operare lo sconto sulla Tari.

Per accedere regolarmente al Bonus Tari, una nuova Dsu va presentata anno dopo anno.

Ma attenzione alle tempistiche: se i cittadini presentano la Dsu dopo il 20 dicembre, ricevono l’attestazione Isee a gennaio dell’anno dopo. Il Bonus rifiuti arriverà di conseguenza l’anno dopo ancora. Per esempio: una Dsu presentata il 22 dicembre 2026 si tradurrà in una attestazione Isee in arrivo a gennaio 2026. E di conseguenza lo sconto Tari verrà applicato nel 2027.

Come detto, di regola lo sconto Tari viene applicato direttamente nel bollettino di pagamento. Ma in caso il gestore emetta l’avviso dopo i termini, il bonus dovrà essere pagato con rimessa diretta all’utente che ha presentato la Dsu. Il pagamento con rimessa diretta può essere effettuato dal gestore tramite bonifico bancario, assegno, o altri mezzi che però siano tracciabili per l’utente. Traduzione: se il gestore dei rifiuti tarda ad aggiornare i bollettini con lo sconto dovuto, allora dovrà poi procedere a un rimborso agli utenti.

In caso di utenti morosi, si procede alla compensazione: dopo avere inviato i solleciti del caso, il gestore dei rifiuti può trattenere il Bonus sociale a titolo di compensazione sulla Tari non pagata in precedenza.

Requisiti del Bonus rifiuti basato sull’Isee

Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al Bonus Tari se l’Isee:

non supera i 9.796 euro (famiglie con massimo 3 figli a carico);

non supera i 20.000 euro (famiglie con più di 3 figli a carico).

C’è poi un ulteriore requisito che riguarda l’utenza Tari:

deve essere un’utenza ad uso domestico;

deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo Isee.

Come controllare se lo sconto è applicato

La corretta applicazione dello sconto Tari può essere controllata direttamente nei bollettini di pagamento.