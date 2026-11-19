Cambiare conto corrente solo per incassare un bonus di benvenuto, un cashback sugli acquisti o un tasso promozionale sui risparmi è una strategia sempre più diffusa tra i correntisti italiani. Le offerte lanciate dagli istituti digitali e tradizionali mettono sul piatto incentivi allettanti, ma per capire se conviene davvero traslocare bisogna fare i conti.
Dietro gli importi lordi pubblicizzati nelle campagne pubblicitarie si possono nascondere requisiti precisi e stringenti, che di fatto incidono sul guadagno finale del risparmiatore.
Indice
Come funzionano i bonus di benvenuto
Le iniziative promozionali proposte dalle banche per attirare nuovi correntisti si dividono generalmente in tre categorie principali, ciascuna con regole di sblocco ben definite:
- il cashback sugli acquisti effettuati con carta di debito, carta di credito o prepagata, che riconosce un rimborso in denaro al raggiungimento di una determinata soglia di spesa entro i primi mesi dall’apertura;
- i programmi porta un amico, che premiano il titolare del conto con buoni regalo o accrediti diretti per ogni nuovo cliente presentato, di solito fino a tetti massimi di 500 euro complessivi, a patto che l’invitato completi l’attivazione secondo le condizioni richieste;
- i tassi promozionali sui conti deposito o sulle linee vincolate collegate, spesso compresi tra il 3% e il 4% annuo lordo per sei o dodici mesi, riservati ai nuovi clienti che accreditano lo stipendio o la pensione entro una scadenza prefissata.
Quanto resta davvero in tasca dopo canoni, tasse e vincoli
Per valutare il rendimento netto del cambio banca occorre sottrarre dal valore del bonus tutte le voci di costo e i vincoli previsti dal foglio informativo.
Anche nel caso di un buono o di un cashback da 100 o 120 euro, il margine reale può ridursi sensibilmente se non si rispettano le condizioni per l’azzeramento delle spese fisse.
|Voce di analisi
|Impatto sul bonus
|Cosa controllare
|Canone mensile del conto
|Un canone da 4 o 5 euro al mese erode tra 48 e 60 euro l’anno
|Verificare se il canone è azzerabile con accredito stipendio o età
|Imposta di bollo
|34,20 euro l’anno sul conto corrente oltre 5.000 euro di giacenza media;
0,2% sul conto deposito
|Calcolare l’incidenza fiscale, soprattutto sui conti deposito con tassi promozionali
|Ritenuta fiscale sugli interessi
|Tassazione del 26% sui rendimenti lordi dei depositi
|Un tasso del 4% annuo lordo corrisponde a un rendimento netto effettivo del 2,96%
|Canone carte e operazioni
|Costi per carta di credito (spesso 2-3 euro al mese) o prelievi extra-Ue
|Controllare quali carte sono obbligatorie per sbloccare il cashback
In concreto, se un correntista ottiene un bonus da 120 euro rischia di guadagnare solo 25 euro nel primo anno se:
- ha aperto un profilo a pagamento da 5 euro al mese senza riuscire ad azzerarlo;
- ha superato la soglia dei 5.000 euro di giacenza media facendo scattare il bollo statale da 34,20 euro.
Le regole d’oro per non perdere il premio
Oltre ai costi diretti, il principale ostacolo delle campagne promozionali riguarda il potenziale mancato rispetto delle finestre temporali indicate nei regolamenti. Per incassare integralmente qualsiasi bonus senza sorprese è fondamentale verificare quattro aspetti operativi:
- la data effettiva di attivazione del conto, poiché molte banche distinguono tra il giorno di richiesta online e il giorno in cui viene eseguito il primo bonifico identificativo;
- la continuità dell’accredito dello stipendio o della pensione, che deve avvenire con la causale interbancaria specifica (Abi 27) e restare attivo fino alla data di erogazione del premio;
- le transazioni escluse dal calcolo del cashback, dato che quasi tutti i regolamenti escludono ricariche di altre carte prepagate, transazioni verso siti di scommesse o trasferimenti di denaro tra privati;
- l’assenza di vincoli di permanenza o di penalità in caso di chiusura anticipata, sfruttando eventualmente la portabilità gratuita del conto corrente prevista per legge entro dodici giorni lavorativi una volta incassato il beneficio.