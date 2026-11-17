123RF Conto deposito, puoi ritirare i soldi prima della scadenza? Le condizioni BBVA.

Il conto deposito permette di ottenere un rendimento sulle somme messe da parte, talvolta anche piuttosto interessante. Ma cosa succede se si ha bisogno di ritirare i propri soldi prima della scadenza? La domanda merita una risposta, soprattutto se si punta a ottenere un tasso d’interesse più elevato accettando di lasciare il capitale fermo per diversi mesi o anni.

Si prenda, ad esempio, il caso del Deposito Flessibile BBVA, servizio accessorio al Conto Corrente Online della banca, che consente di vincolare il denaro per periodi compresi tra 6 mesi e 5 anni con tassi d’interesse lordi che arrivano fino al 3,8% annuo. La particolarità è che il cliente può comunque chiedere lo svincolo anticipato, anche soltanto parziale, senza pagare commissioni di estinzione.

Che succede a chi ritira i soldi prima

C’è però una condizione: il ritiro anticipato comporta una riduzione del rendimento e, per alcuni vincoli, la perdita integrale degli interessi maturati. Il trattamento cambia a seconda della durata originariamente scelta.

Il foglio informativo di BBVA prevede espressamente la possibilità di estinguere anticipatamente il Deposito Flessibile, anche limitatamente a una parte dell’importo vincolato. In caso di svincolo, la banca restituisce le somme richieste e riconosce gli interessi maturati fino a quel momento, ma applicando un tasso ridotto rispetto a quello previsto inizialmente.

La differenza può essere considerevole. Per i depositi con durata di 6, 12 e 24 mesi, il tasso riconosciuto in caso di ritiro anticipato scende infatti allo 0% lordo. In pratica, chi decide di recuperare il capitale prima della scadenza non ottiene alcun interesse. Per i vincoli più lunghi, invece, la penalizzazione è meno pesante: il tasso applicato alle somme svincolate è dello 0,50% lordo annuo, indipendentemente dal fatto che il deposito originario abbia una durata di 36, 48 oppure 60 mesi.

Quanto rendono i depositi e quanto si perde con il ritiro anticipato

Le condizioni economiche del prodotto, in vigore dal 5 novembre 2026, prevedono sei diverse durate. A ciascuna corrisponde un tasso d’interesse ordinario, che viene ridotto in caso di svincolo prima della scadenza.

Durata del vincolo Tasso lordo ordinario Tasso lordo con svincolo 6 mesi 2,80% 0% 12 mesi 3,10% 0% 24 mesi 3,40% 0% 36 mesi 3,60% 0,50% 48 mesi 3,70% 0,50% 60 mesi 3,80% 0,50%

Per capire meglio l’effetto dello svincolo anticipato, si può ipotizzare di depositare 10.000 euro e chiedere la restituzione delle somme dopo un anno. Nel caso di un vincolo biennale, il tasso ordinario sarebbe del 3,4% lordo. Dopo un anno, il rendimento teorico maturato sarebbe di 340 euro lordi. Con il ritiro anticipato, però, il tasso scende allo 0% e gli interessi riconosciuti diventano zero. La situazione cambia per chi ha scelto un deposito con durata superiore.

Vincolo iniziale Interessi lordi teorici dopo 1 anno Interessi con svincolo 24 mesi 340 euro 0 euro 36 mesi 360 euro 50 euro 48 mesi 370 euro 50 euro 60 mesi 380 euro 50 euro

Attenzione: si tratta di simulazioni su un anno intero, calcolate su 10.000 euro e senza considerare la tassazione. Le simulazioni riguardano i vincoli superiori a 12 mesi: dopo un anno, infatti, i depositi semestrali e annuali sarebbero già giunti a scadenza.

Ritiro anticipato senza commissioni: cosa sapere

Un altro aspetto riguarda i costi dell’operazione: il foglio informativo del conto deposito flessibile BBVA indica che non sono previste spese per l’estinzione anticipata del deposito.

Anche l’apertura è gratuita e non sono applicati costi per il conteggio degli interessi e delle competenze. Il cliente può inoltre procedere allo svincolo soltanto di una parte delle somme depositate, mantenendo il resto vincolato. Resta a suo carico l’imposta di bollo, secondo legge.