Il conto deposito permette di ottenere un rendimento sulle somme messe da parte, talvolta anche piuttosto interessante. Ma cosa succede se si ha bisogno di ritirare i propri soldi prima della scadenza? La domanda merita una risposta, soprattutto se si punta a ottenere un tasso d’interesse più elevato accettando di lasciare il capitale fermo per diversi mesi o anni.
Si prenda, ad esempio, il caso del Deposito Flessibile BBVA, servizio accessorio al Conto Corrente Online della banca, che consente di vincolare il denaro per periodi compresi tra 6 mesi e 5 anni con tassi d’interesse lordi che arrivano fino al 3,8% annuo. La particolarità è che il cliente può comunque chiedere lo svincolo anticipato, anche soltanto parziale, senza pagare commissioni di estinzione.
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Che succede a chi ritira i soldi prima
C’è però una condizione: il ritiro anticipato comporta una riduzione del rendimento e, per alcuni vincoli, la perdita integrale degli interessi maturati. Il trattamento cambia a seconda della durata originariamente scelta.
Il foglio informativo di BBVA prevede espressamente la possibilità di estinguere anticipatamente il Deposito Flessibile, anche limitatamente a una parte dell’importo vincolato. In caso di svincolo, la banca restituisce le somme richieste e riconosce gli interessi maturati fino a quel momento, ma applicando un tasso ridotto rispetto a quello previsto inizialmente.
La differenza può essere considerevole. Per i depositi con durata di 6, 12 e 24 mesi, il tasso riconosciuto in caso di ritiro anticipato scende infatti allo 0% lordo. In pratica, chi decide di recuperare il capitale prima della scadenza non ottiene alcun interesse. Per i vincoli più lunghi, invece, la penalizzazione è meno pesante: il tasso applicato alle somme svincolate è dello 0,50% lordo annuo, indipendentemente dal fatto che il deposito originario abbia una durata di 36, 48 oppure 60 mesi.
Quanto rendono i depositi e quanto si perde con il ritiro anticipato
Le condizioni economiche del prodotto, in vigore dal 5 novembre 2026, prevedono sei diverse durate. A ciascuna corrisponde un tasso d’interesse ordinario, che viene ridotto in caso di svincolo prima della scadenza.
|Durata del vincolo
|Tasso lordo ordinario
|Tasso lordo con svincolo
|6 mesi
|2,80%
|0%
|12 mesi
|3,10%
|0%
|24 mesi
|3,40%
|0%
|36 mesi
|3,60%
|0,50%
|48 mesi
|3,70%
|0,50%
|60 mesi
|3,80%
|0,50%
Per capire meglio l’effetto dello svincolo anticipato, si può ipotizzare di depositare 10.000 euro e chiedere la restituzione delle somme dopo un anno. Nel caso di un vincolo biennale, il tasso ordinario sarebbe del 3,4% lordo. Dopo un anno, il rendimento teorico maturato sarebbe di 340 euro lordi. Con il ritiro anticipato, però, il tasso scende allo 0% e gli interessi riconosciuti diventano zero. La situazione cambia per chi ha scelto un deposito con durata superiore.
|Vincolo iniziale
|Interessi lordi teorici dopo 1 anno
|Interessi con svincolo
|24 mesi
|340 euro
|0 euro
|36 mesi
|360 euro
|50 euro
|48 mesi
|370 euro
|50 euro
|60 mesi
|380 euro
|50 euro
Attenzione: si tratta di simulazioni su un anno intero, calcolate su 10.000 euro e senza considerare la tassazione. Le simulazioni riguardano i vincoli superiori a 12 mesi: dopo un anno, infatti, i depositi semestrali e annuali sarebbero già giunti a scadenza.
Ritiro anticipato senza commissioni: cosa sapere
Un altro aspetto riguarda i costi dell’operazione: il foglio informativo del conto deposito flessibile BBVA indica che non sono previste spese per l’estinzione anticipata del deposito.
Anche l’apertura è gratuita e non sono applicati costi per il conteggio degli interessi e delle competenze. Il cliente può inoltre procedere allo svincolo soltanto di una parte delle somme depositate, mantenendo il resto vincolato. Resta a suo carico l’imposta di bollo, secondo legge.