Nelle settimane dei Giochi corse extra e collegamenti dedicati: navette e tram potenziati verso l’arena di Santagiulia

ANSA Mezzi per Milano-Cortina 2026.

Atm si è preparata per accogliere il flusso di turisti sportivi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nelle settimane dei Giochi è stato programmato un servizio straordinario, con potenziamenti e orari prolungati per linee e parcheggi.

A partire dalle linee metropolitane, aperte fino a tarda notte, fino a servizi straordinari per i tram verso Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno potenziati anche i bus notturni e i parcheggi.

Metropolitane aperte fino alle 2 di notte

Con le strade di Milano chiuse o bloccate dagli scioperi, ATM pensa a un piano per i mezzi pubblici. Tutte le 5 linee metropolitane si potenziano. Dal 5 al 21 febbraio, per le Olimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea alle 2:00 e passeranno in centro alle 2:20 circa.

Dal 7 al 14 marzo, per le Paralimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea all’1:00 e passeranno in centro all’1:20 circa.

Attenzione: la linea M2 non farà orario prolungato tra Cascina Gobba e Cologno e tra Cascina Gobba e Gessate.

Come arrivare a Santagiulia Ice Hockey Arena

Nel piano di Atm Milano spuntano servizi utili per arrivare a Santagiulia Ice Hockey Arena. I mezzi, anche in questo caso, si sposteranno con tempi e modalità straordinarie. Oltre alle navette speciali che collegano l’arena alla stazione di Rogoredo dalle 7:00 alle 2:00 di notte, sono previsti:

tram 12 e 27 potenziati con orari più frequenti nei giorni delle competizioni;

bus 45 in servizio fino alle 2 di notte tra la stazione di Lambrate, l’arena e il capolinea San Donato della linea M3 della metropolitana;

bus 88 in servizio fino alle 2 di notte tra la stazione di Rogoredo, l’arena e viale Ungheria (capolinea dei tram 12 e 27).

Bus e parcheggi notturni

Durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi Atm ha attivato l’intera rete dei bus notturni che resterà in servizio tutte le notti.

La linea NM1, che sostituisce la metropolitana M1 – linea rossa, si ferma anche alla stazione M5 di Portello, dove si trova il Centro Media di Milano Cortina 2026. Solo durante le Olimpiadi, la linea fa servizio straordinario anche fuori Milano, fino a Rho Fiera (Ice Park).

La linea NM2, che sostituisce la metropolitana M2 – linea verde, fa servizio straordinario fino ad Assago Forum (Ice Skating Arena) sia durante le Olimpiadi sia durante le Paralimpiadi. Non fa però servizio tra Gobba, Cologno Monzese e Gessate.

Altro incentivo notturno saranno i parcheggi, che restano aperti fino a tarda notte. Sull’app Atm sarà possibile controllare il riempimento dei parcheggi per capire dove trovare un posto.

I parcheggi aperti fino alle 3:10 di notte durante le Olimpiadi e fino alle 2:10 durante le Paralimpiadi sono: