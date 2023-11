Accordo Agenzia ICE & ManoMano: così aiutiamo le aziende italiane a vendere online all’estero

Sei un’azienda attiva nel settore del fai-da-te, casa e giardinaggio e desideri promuovere i tuoi prodotti Made in Italy in Europa? Il nuovo accordo stipulato da Agenzia ICE ti permette di vendere su ManoMano a condizioni vantaggiose.

Con oltre 50 milioni di visite mensili e 7 milioni di utenti attivi in Europa, ManoMano si afferma come il principale marketplace verticale per il mondo del fai-da-te, della casa e del giardinaggio. Presente in 6 Paesi, vanta 5.000 venditori in piattaforma e offre un vasto catalogo di 19 milioni di articoli.

L’accordo tra Agenzia e ManoMano offre un’opportunità unica alle aziende italiane del settore bricolage, casa e giardino di espandersi in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del progetto e i benefici per i partecipanti.

Il progetto in breve

L’accordo tra Agenzia ICE e ManoMano, nell’ambito del Patto per l’Export, si concentra sull’e-commerce come uno dei principali driver dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è promuovere i prodotti Made in Italy attraverso i canali digitali, incentivando gli acquisti da parte di clienti internazionali.

L’Agenzia ICE sosterrà il costo di 100 account ManoMano nei Paesi esteri in cui la piattaforma è attiva: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Questa opportunità è aperta sia alle aziende non ancora presenti su ManoMano che a quelle già iscritte, desiderose di espandersi in nuovi mercati. L’apertura dei nuovi account su ManoMano sarà assistita da un supporto tecnico dedicato.

Saranno inoltre create quattro vetrine virtuali dedicate al Made in Italy, una per ciascun Paese target, affiancate da azioni promozionali mirate a rafforzare la visibilità e sostenere le vendite delle aziende coinvolte.

I vantaggi per le imprese coinvolte

L’accordo offre alle aziende partecipanti diversi vantaggi. ManoMano fornirà un supporto tecnico attraverso un Account Manager dedicato per l’apertura di nuovi account, sia per aziende nuove sulla piattaforma che per quelle già presenti che desiderano espandersi in nuovi mercati. In particolare, sarà assistita l’integrazione del catalogo sul marketplace.

Le aziende che aprono nuovi account potranno beneficiare di una membership annuale gratuita e commissioni di vendita agevolate. Avranno accesso a una dashboard personalizzata per monitorare la competitività del proprio catalogo e saranno abilitate alla funzionalità “Sponsored Ads”. Inoltre, ManoMano metterà a disposizione un welcome coupon da 100€ per sponsorizzare i prodotti.

Le aziende non ancora presenti sulla piattaforma potranno ricevere un credito aggiuntivo di 500€ per sponsorizzare i propri prodotti in Francia, il mercato consigliato per iniziare.

Saranno create quattro vetrine virtuali “Made in Italy” su ManoMano, con azioni promozionali come campagne di marketing, e-mail, notifiche push e una campagna sui social per incrementare la visibilità. Le azioni promozionali saranno estese anche alle aziende presenti in piattaforma che non apriranno un nuovo account.

Come partecipare al progetto ICE-ManoMano: i requisiti da rispettare

Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti:

Essere Made in Italy, con stabilimenti produttivi in Italia e P.IVA italiana, conformemente all’art. 60 del CDU-Codice Doganale dell’Unione;

Appartenere a categorie specifiche di prodotto, tra cui Cibo per animali, Divani e poltrone, Sedie e tavoli, Materassi e letti, Ceramica per bagni (wc, bidet, lavandini), Cappe aspiranti, Cucine, Automazione di porte e cancelli da garage, Materiale elettrico, Impianti di allarme e videosorveglianza, Barbecue, Arredamento da giardino, Macchine da giardino, Caminetti, Accessori sanitari, Edilizia, Illuminazione esterna ed interna, Attrezzi elettrici e Utensili professionali;

Avere un sito web aziendale aggiornato, almeno in inglese;

Avere un catalogo di almeno 15 prodotti, da tradurre nelle lingue dei Paesi di interesse;

Avere uno stock minimo di 10 unità per ciascun prodotto;

Avere un codice EAN per ogni articolo;

Disporre di almeno una risorsa umana per interagire con ManoMano per l’apertura dell’account e l’integrazione del catalogo;

Garantire spedizioni nei Paesi dove si intende essere presenti;

Operare in regime OSS o avere una P.IVA locale nei Paesi in cui si intende operare;

Conformarsi con l’Agec Law se si desidera operare nel mercato francese;

Aderire alle specifiche tecniche fornite dalla piattaforma, incluse la qualità delle foto dei prodotti e il rispetto della Carta qualità di ManoMano.

I requisiti dovranno essere dichiarati in fase di compilazione online della domanda di adesione al progetto.

Per approfondire l’opportunità offerta dall’accordo ICE-ManoMano e ricevere informazioni sull’apertura del modulo di adesione al progetto, partecipa gratuitamente al webinar “Export e digitale per promuovere arredamento, bricolage e fai da te. L’accordo Agenzia ICE e Mano Mano ” il 30 Novembre 2023 alle ore 10. L’appuntamento è stato organizzato grazie al supporto promozionale di Italiaonline, principale media company italiana.

Il modulo di registrazione al webinar è disponibile al seguente link