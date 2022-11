Cos’è e come si calcola la Carbon Footprint

La definizione di impronta ecologica è quella di un indicatore con il quale è possibile misurare l’impatto ambientale delle attività umane. In particolare, questo parametro permette di capire qual è il consumo di risorse naturali causato da ogni azione, azienda, persona e Paese.

La carbon footprint, infatti, si concentra sulle emissioni di gas serra causate dall’uomo, dalle imprese e dai singoli paesi, tenendo conto appena delle sostanze climalteranti generate dalle varie attività per individuare soluzioni di contrasto ai cambiamenti climatici.

Secondo gli esperti, l’impronta di carbonio rappresenta la metà dell’impronta ecologica, in quanto non vengono considerati gli effetti dei nostri consumi in relazione alla capacità di rigenerazione delle risorse naturali da parte del Pianeta.