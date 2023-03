Rivoluzione Ue: ecco il nuovo “diritto alla riparazione” contro gli sprechi

Qualora venisse approvata, la norma relativa al diritto alla riparazione concederebbe ai consumatori la facoltà di far riparare i propri prodotti, oltre il limite dei 2 anni di garanzia legale previsti dalla normativa, direttamente dai produttori, in un intervallo di tempo compreso tra i 5 e i 10 anni dall’acquisto. Tale disposizione si applicherebbe a dispositivi quali frigoriferi, aspirapolvere, televisori, lavatrici e ad altri prodotti considerati riparabili dalla legislazione europea; al momento, sono in corso trattative per estendere la norma anche a smartphone e tablet.

Informazioni e riparazioni accessibili per i consumatori Inoltre, i produttori saranno tenuti a fornire ai consumatori informazioni trasparenti e facilmente accessibili sui propri prodotti e sui servizi di riparazione, che dovranno essere messi a disposizione a titolo gratuito o a costi contenuti, a meno che la sostituzione del prodotto non risulti effettivamente più economica. Creazione di una piattaforma online per la riparazione e standard di qualità EU In aggiunta, verrà realizzata una piattaforma online per facilitare il collegamento tra consumatori e servizi di riparazione attivi nei diversi stati membri. Contestualmente, sarà introdotto un “modulo europeo di informazioni sulla riparazione” che permetterà ai consumatori di accedere facilmente a informazioni quali le condizioni e i costi dei servizi di manutenzione, insieme a un insieme di standard di qualità europei per i professionisti del settore. Cosa cambia per le aziende Le nuove disposizioni avranno validità solo per le imprese che producono beni, e queste ultime saranno tenute a rispettare i termini previsti per garantire il diritto alla riparazione. Ciò implica una maggiore responsabilizzazione delle grandi aziende, come ad esempio Apple, che saranno costrette a limitare gli sprechi e di conseguenza ridurre l’impatto ambientale. Nuove norme per diritto riparazione e lavoro autonomo Inoltre, la nuova misura mira a proteggere e rafforzare i lavoratori autonomi. Infatti, la piattaforma che mette in contatto i servizi di riparazione con i clienti sarà completamente facoltativa, e gli esercizi di riparazione avranno la libertà di offrire i loro servizi specialistici. Ciò faciliterà il reperimento di manutentori qualificati e consentirà loro di ampliare la propria clientela, il che, secondo la Commissione, potrebbe portare a un netto aumento dei posti di lavoro nel settore. Il contesto Il 77% degli europei vuole limitare i cambiamenti climatici, ma i prodotti funzionali vengono buttati via prematuramente, questo è quanto emerge da un recente sondaggio Eurobarometro. L’Ue produce 35 milioni di tonnellate di rifiuti, 30 milioni di tonnellate di risorse e 261 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra. La scelta di sostituire invece che riparare costa ai consumatori quasi 12 miliardi di euro all’anno. Inoltre, come sottolinea il Parlamento europeo, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano il flusso di rifiuti che cresce con maggiore rapidità a livello mondiale, con oltre 53 milioni di tonnellate smaltite nel 2019. È partendo da questi dati che Commissione europea ha avanzato la proposta della nuova direttiva per norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. Se approvata consentirà di ottenere risparmi per i consumatori e sosterrà gli obiettivi del “Green Deal europeo”, contribuendo alla riduzione dei rifiuti.