Rivoluzione fotovoltaico, dal 2024 gratis per tutti: ecco come

Fonte: 123RF L'affitto di un impianto fotovoltaico rappresenta un'ulteriore spinta per la transizione energetica, accessibile a tutti anche senza l'ausilio dei bonus pubblici

Il futuro imminente è già delineato e pone l’accento sulle pratiche ecologiche. Nel corso del tempo, assisteremo ad un netto cambio di rotta al fine di affrontare le problematiche ambientali e risparmiare denaro. L’idea che sta gradualmente prendendo forma prevede la produzione di energia rinnovabile tramite l’impiego di impianti di piccole dimensioni ma estremamente efficienti.

Secondo le analisi e le ricerche condotte da università e istituti, la direzione indicata è quella della messa a punto di celle fotovoltaiche sempre più efficienti, il che porterà presto ad un notevole miglioramento delle prestazioni di tali dispositivi.

La produzione di pannelli fotovoltaici in Italia

Allo stato attuale è possibile contare su pannelli fotovoltaici di diversa potenza e dimensione. Svariate sono le tipologie adatte a tutte le tasche. In Veneto, in particolare a Padova, ma anche in Sicilia, sta aumentando il numero delle fabbriche dedite alla produzione di pannelli fotovoltaici. Una tendenza questa che crescerà grazie alla disponibilità dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Consideriamo solamente che fino al 2026 saranno messi a disposizione 1,5 miliardi di euro per la creazione di parchi agrisolari, e inoltre, ci saranno anche 2,2 miliardi di euro di contributi a fondo perduto disponibili fino al 40% dell’investimento per la creazione di comunità energetiche.

Oltre ai benefici ambientali, l’investimento nella creazione di parchi agrisolari e comunità energetiche è vantaggioso anche dal punto di vista economico. Ci sono già stati dei progressi in questo campo: a partire dal 2025, l’energia solare fotovoltaica sarà gratuita.

Noleggio di impianti fotovoltaici: una nuova opzione a partire dal 2024

A partire dal 2024, le aziende non dovranno più acquistare impianti fotovoltaici per usufruire dei vantaggi dell’energia solare. Grazie al servizio “FV Cloud” offerto da GIFT S.r.l., presieduta da Alessandro Salvalaio, sarà possibile noleggiare questi impianti. Il noleggio rappresenta una scelta economica vantaggiosa per le aziende, che potranno evitare la spesa iniziale significativa richiesta per l’acquisto degli impianti.

Il fotovoltaico in affitto offre numerosi vantaggi, tra cui il risparmio economico. L’imprenditore ha la possibilità di evitare l’acquisto di un impianto fotovoltaico, risparmiando quindi una somma considerevole di denaro. Inoltre, scegliendo di noleggiare l’impianto, l’azienda può focalizzarsi sulle proprie attività principali, investendo i fondi risparmiati in prodotti o processi alternativi.

Gli imprenditori possono iniziare a risparmiare sulla bolletta sin dal momento dell’installazione dell’impianto fotovoltaico noleggiato, ma questo è solo l’inizio dei benefici. Si prevede infatti una riduzione di circa il trenta per cento dei costi energetici per coloro che installano un impianto fotovoltaico, rispetto a coloro che non ne possiedono uno.

Tuttavia, il più grande vantaggio si avrà dieci anni dopo il noleggio, quando l’impianto verrà ceduto all’azienda senza alcun costo aggiuntivo. Ciò darà all’azienda la possibilità di continuare ad usufruire di energia pulita per ulteriori vent’anni, senza dover aspettare il recupero delle spese attraverso i bonus.

Ciò implica che l’imprenditore non dovrà affrontare i costi per la realizzazione del progetto, poiché il noleggio sarà a carico del cliente e a prezzi convenienti. In sintesi, il noleggio dei sistemi fotovoltaici apre la strada a un nuovo scenario innovativo, che si basa sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio economico. Questa soluzione non solo rappresenta un’opzione efficace per coloro che desiderano investire in un servizio durevole e di alta qualità, ma costituisce anche un modo per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Una rivoluzione gratuita che promuove la sostenibilità

La rivoluzione del fotovoltaico a noleggio offre inoltre molti vantaggi alla transizione ecologica. L’affitto è economicamente vantaggioso e non dipende dalle agevolazioni statali temporanee come il Superbonus 110%. Le aziende che si occupano di produzione e noleggio dei pannelli solari promuovono progetti di sostenibilità ambientale che non dipendono dai bonus, ma che mirano a costituire un risparmio economico immediato. In questo modo, i progetti di sostenibilità ambientale possono essere duraturi nel tempo e costituire un’alternativa valida per promuovere un’energia pulita e sostenibile.

Le opportunità per la sostenibilità offerte dal PNRR

Sembrerebbe che la strada da seguire in termini di sostenibilità energetica sia già tracciata, e che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offra nuove opportunità in questo senso. Una delle maggiori innovazioni riguarda lo sviluppo di celle solari sottili, che potrebbero essere notevolmente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelle attuali. Queste nuove celle solari potrebbero raggiungere un’efficienza del 65%, contro il 25% delle tecnologie attuali, e richiederebbero solo l’1% del silicio attualmente utilizzato. Inoltre, la ricerca continuerà a giocare un ruolo chiave nella promozione dello sviluppo e della diffusione di queste tecnologie.

Allo stesso modo, una ricerca congiunta dell’Università di Padova e del National Renewable Energy Laboratory (NREL) ha dimostrato che è possibile ottenere celle fotovoltaiche ad alta efficienza energetica utilizzando impulsi laser sul silicio. Questo apre nuove possibilità per lo sviluppo di celle solari ancora più efficienti e accessibili, che potrebbero contribuire in modo significativo alla transizione verso fonti di energia più sostenibili.