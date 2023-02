Pannelli solari ibridi, perché no? Cosa sono e come funzionano

Fonte: 123RF I pannelli solari ibridi generano elettricità e producono acqua calda in modo ecologico, rappresentano un'innovativa tecnologia nell'ambito dell'energia solare

I pannelli solari ibridi rappresentano una soluzione energetica innovativa che unisce le funzioni di un pannello solare termico e di uno fotovoltaico, consentendo di sfruttare al meglio le fonti rinnovabili per produrre energia. In questo articolo, esamineremo le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di questi dispositivi che stanno diventando sempre più popolari.

Che cosa sono i pannelli solari ibridi?

I pannelli solari ibridi sono dispositivi che combinano l’effetto fotovoltaico e quello termico per produrre energia elettrica e termica. Questi pannelli sono costituiti da un substrato isolante, su cui sono montati dei tubi di rame o di alluminio, che fungono da condotti per il fluido termovettore. Sopra questi tubi sono montati i moduli fotovoltaici che convertono l’energia solare in energia elettrica.

Come funzionano i pannelli solari ibridi?

I pannelli solari ibridi funzionano sfruttando l’energia solare in due modi differenti. Il primo è il tradizionale effetto fotovoltaico, che consente di trasformare la luce solare in energia elettrica. Il secondo modo è l’effetto termico, che sfrutta l’energia solare per riscaldare l’acqua o il fluido termovettore contenuto nei tubi di rame o alluminio. Il calore generato dal fluido termovettore può essere utilizzato per riscaldare l’acqua sanitaria o per alimentare un sistema di riscaldamento a pavimento.

Le diverse tipologie di pannelli solari ibridi

I pannelli solari ibridi si distinguono in diverse categorie a seconda delle loro caratteristiche e prestazioni. Tra queste categorie, troviamo:

i pannelli solari ibridi ad aria , i quali possono presentare una riduzione del recupero termico e del rendimento delle celle solari a causa delle basse prestazioni dell’aria nell’asportare calore

, i quali possono presentare una riduzione del recupero termico e del rendimento delle celle solari a causa delle basse prestazioni dell’aria nell’asportare calore i pannelli solari ibridi ad acqua offrono un’efficiente trasmissione del calore e di scambio termico, rendendoli particolarmente efficienti

offrono un’efficiente trasmissione del calore e di scambio termico, rendendoli particolarmente efficienti i pannelli solari ibridi vetrati , invece, presentano il vantaggio di ridurre le dispersioni energetiche frontali grazie al vetro, ma in periodi di maggiore irraggiamento solare possono subire la stagnazione, ovvero la temperatura interna del pannello diventa molto elevata e riduce il rendimento elettrico

, invece, presentano il vantaggio di ridurre le dispersioni energetiche frontali grazie al vetro, ma in periodi di maggiore irraggiamento solare possono subire la stagnazione, ovvero la temperatura interna del pannello diventa molto elevata e riduce il rendimento elettrico i pannelli solari ibridi non vetrati , invece, presentano una resa elettrica minore rispetto alle altre tipologie di pannello

, invece, presentano una resa elettrica minore rispetto alle altre tipologie di pannello i pannelli solari ibridi a collettori piani e a concentrazione si distinguono per le elevate prestazioni nell’assorbimento dell’irraggiamento solare, sia per la generazione di energia che per la produzione di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

I vantaggi dei pannelli solari ibridi

Uno dei principali vantaggi dei pannelli solari ibridi è la capacità di produrre energia elettrica e termica contemporaneamente. Ciò significa che il sistema può coprire una vasta gamma di esigenze energetiche, come il riscaldamento dell’acqua sanitaria, il riscaldamento degli ambienti, la produzione di energia elettrica per la casa o l’azienda, riducendo così l’uso di energia proveniente dalle fonti fossili.

Inoltre, i pannelli solari ibridi possono essere installati su qualsiasi tipo di tetto o superficie esposta al sole, il che significa che possono essere utilizzati anche in spazi limitati. Inoltre, questi pannelli richiedono una manutenzione minima e sono molto affidabili nel tempo.

Infine, i pannelli solari ibridi consentono di risparmiare denaro sulla bolletta dell’energia elettrica, poiché il calore generato dal fluido termovettore può essere utilizzato per riscaldare l’acqua sanitaria o per alimentare un sistema di riscaldamento a pavimento. In questo modo, il sistema di pannelli solari ibridi può ridurre notevolmente i costi di riscaldamento elettrico.

Gli svantaggi dei pannelli solari ibridi

Nonostante i vantaggi sopra elencati, i pannelli solari ibridi presentano anche alcuni svantaggi da considerare. Uno dei principali è il costo iniziale di installazione, che può essere più elevato rispetto ai tradizionali pannelli solari fotovoltaici o termici. Tuttavia, è importante considerare che il costo può essere ammortizzato nel tempo grazie al risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica.