I 6 Paesi che investono davvero nella transizione verde e chi sta rallentando

Tutti parlano di sostenibilità, ma la vera differenza la fanno i capitali. Mentre alcuni Paesi accelerano su rinnovabili, reti e tecnologie pulite, altri rallentano sotto il peso dei costi e dell’incertezza economica

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Europa e nuove economie energetiche, la transizione verde sta ridefinendo investimenti industriali e strategie geopolitiche. Analizzare dove vanno davvero i finanziamenti aiuta a capire dove si concentreranno crescita e opportunità nei prossimi anni.

La transizione verde non si misura negli obiettivi, ma negli investimenti

Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata una priorità politica ed economica globale. Governi e aziende annunciano piani ambiziosi, target climatici e strategie di decarbonizzazione sempre più articolate.

Ma la vera cartina di tornasole della transizione energetica non sono le dichiarazioni, bensì i flussi di capitale. È osservando dove si concentrano gli investimenti reali — in rinnovabili, infrastrutture energetiche, tecnologie pulite e reti — che emerge la geografia concreta della nuova economia verde.

Una corsa che ridisegna equilibri industriali

La transizione energetica non è solo una questione ambientale. È una trasformazione industriale che sta ridefinendo filiere produttive, catene di approvvigionamento e competitività economica.

Secondo le principali analisi di mercato, gli investimenti globali in energia pulita continuano a crescere, ma con ritmi e intensità molto diversi tra Paesi. Alcuni stanno accelerando con decisione, altri mostrano segnali di rallentamento dovuti a inflazione, costi energetici elevati o incertezza regolatoria.

I Paesi che stanno guidando davvero la transizione verde

Cina: leadership industriale e scala senza precedenti

La Cina resta il principale investitore mondiale nella transizione energetica. Il Paese continua a destinare risorse ingenti allo sviluppo di energie rinnovabili, produzione di batterie, mobilità elettrica e infrastrutture di rete.

La strategia è chiara: consolidare una leadership industriale lungo tutta la catena del valore delle tecnologie pulite, trasformando la transizione verde in un vantaggio competitivo globale.

Stati Uniti: la spinta degli incentivi e dell’industria

Gli Stati Uniti stanno vivendo una fase di forte accelerazione grazie a politiche industriali e incentivi fiscali che hanno stimolato investimenti in energia pulita, produzione domestica di tecnologie e infrastrutture.

Il risultato è un aumento significativo dei progetti legati a rinnovabili, idrogeno e batterie, con un impatto diretto sulla competitività industriale.

Germania: la trasformazione del modello energetico

La Germania continua a investire massicciamente nella transizione energetica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e rafforzare la sicurezza energetica.

Gli investimenti si concentrano su rinnovabili, reti elettriche e tecnologie per la decarbonizzazione dell’industria, confermando il ruolo del Paese come uno dei principali hub europei della transizione.

India: crescita energetica e sostenibilità

L’India sta aumentando rapidamente gli investimenti in energie rinnovabili per sostenere la crescita economica e ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche. Il Paese rappresenta uno dei mercati più dinamici per lo sviluppo di capacità solare ed eolica, con prospettive di crescita rilevanti nel medio periodo.

Regno Unito: focus su energia pulita e innovazione

Il Regno Unito continua a investire in tecnologie verdi, con una particolare attenzione allo sviluppo dell’eolico offshore, settore in cui resta tra i leader globali per capacità installata e nuovi progetti. Accanto alla produzione di energia, Londra punta anche sul rafforzamento delle infrastrutture di rete, sullo sviluppo dell’idrogeno e su soluzioni per lo stoccaggio energetico, elementi considerati cruciali per garantire stabilità al sistema elettrico.

Questo approccio consente al Paese di mantenere una posizione rilevante nella transizione europea, combinando politiche energetiche, innovazione tecnologica e attrazione di capitali privati.

Francia: investimenti tra nucleare e rinnovabili

La Francia continua a puntare su una strategia energetica che combina investimenti nelle energie rinnovabili con il rafforzamento della propria filiera nucleare, storicamente centrale nel mix energetico nazionale. Il piano prevede il rinnovamento degli impianti esistenti e lo sviluppo di nuovi reattori, affiancati da una crescita graduale della capacità rinnovabile, in particolare solare ed eolica.

L’obiettivo è garantire sicurezza energetica, stabilità dei prezzi e riduzione delle emissioni, mantenendo al tempo stesso una forte autonomia strategica nel settore energetico.

Chi sta rallentando la corsa verde

Accanto ai Paesi che accelerano, alcune economie mostrano segnali di rallentamento o un percorso più incerto nella transizione energetica.

In Europa, ad esempio, economie come Italia e Spagna continuano a investire nelle rinnovabili, ma scontano ritardi legati a iter autorizzativi complessi, difficoltà infrastrutturali e un aumento dei costi dei progetti, che in diversi casi ha portato a rinvii o revisioni degli investimenti.

Anche alcune economie dell’Europa centrale e orientale, tra cui Polonia e Repubblica Ceca, stanno affrontando una transizione più graduale a causa della forte dipendenza dal carbone e della necessità di bilanciare sostenibilità e sicurezza energetica nel breve periodo.

Fuori dall’Europa

Fuori dall’Europa, diversi Paesi emergenti come Indonesia e Sudafrica stanno procedendo con maggiore cautela. In questi casi, la priorità resta garantire accesso all’energia a costi sostenibili per sostenere la crescita economica, con un ricorso ancora significativo ai combustibili tradizionali.

In generale, l’aumento dei costi di finanziamento, l’inflazione e le tensioni nelle catene di approvvigionamento hanno reso più complessa la realizzazione di nuovi progetti energetici, contribuendo a rallentare il ritmo della transizione in alcune aree del mondo. Più che una frenata strutturale, si tratta spesso di un rallentamento dovuto a fattori economici e industriali, che evidenzia come la transizione verde non segua un percorso uniforme ma proceda con velocità diverse a seconda delle condizioni finanziarie, energetiche e politiche dei singoli Paesi.

Il ruolo crescente delle politiche industriali

Un elemento sempre più evidente è il ritorno delle politiche industriali come leva per guidare la transizione. Incentivi pubblici, sussidi e programmi di investimento stanno diventando strumenti centrali per attrarre capitali e rafforzare filiere strategiche, in particolare nelle tecnologie energetiche e nelle infrastrutture.

Questo segna un cambiamento rispetto al passato, con un maggiore intervento degli Stati nell’orientare la trasformazione economica.

Una sfida che è anche geopolitica

La transizione verde sta diventando un terreno di competizione globale. Il controllo delle tecnologie energetiche, delle materie prime critiche e delle catene di fornitura rappresenta sempre più un fattore strategico per la sicurezza economica dei Paesi.

In questo contesto, la leadership nella transizione energetica non riguarda solo la sostenibilità ambientale, ma anche il posizionamento industriale e geopolitico.

Cosa significa per imprese e mercati

Per le imprese, la transizione verde rappresenta allo stesso tempo una sfida e una grande opportunità. I settori legati a energie rinnovabili, tecnologie pulite, infrastrutture energetiche e efficienza stanno attirando capitali crescenti e potrebbero continuare a crescere nel lungo periodo.

Per i mercati finanziari, la sostenibilità non è più solo un tema reputazionale, ma una variabile economica sempre più centrale nelle decisioni di investimento.

Il vero spartiacque: la capacità di finanziare la trasformazione

La transizione energetica richiede investimenti enormi e continui nel tempo. Per questo motivo, la capacità di mobilitare capitali pubblici e privati diventa il fattore decisivo per determinare chi guiderà la nuova economia verde. Non basta fissare obiettivi ambiziosi: serve la capacità di trasformarli in infrastrutture, tecnologie e progetti concreti.

La geografia degli investimenti mostra chiaramente che la corsa alla sostenibilità è già iniziata, ma non tutti stanno correndo alla stessa velocità. Ed è proprio questa differenza a determinare dove si concentreranno crescita economica e competitività nei prossimi anni.