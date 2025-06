Verso un’energia pulita e accessibile: le priorità Ue per uno sviluppo sostenibile

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF

Dal 10 al 12 giugno 2025, Bruxelles ha ospitato la European Sustainable Energy Week (EUSEW), il più importante evento dell’Unione Europea dedicato all’energia pulita e accessibile. In un momento chiave per la politica energetica comunitaria, la Commissione Europea ha scelto questa cornice per fare il punto su quanto è stato realizzato – e quanto resta da fare – per garantire sicurezza, competitività e sostenibilità al settore energetico europeo.

Con leader del settore e decisori politici riuniti per discutere strategie comuni, l’evento segna un punto di svolta nelle politiche europee per un’energia pulita e accessibile. Dall’iniziativa REPowerEU del 2022 fino al nuovo piano d’azione per l’energia a prezzi accessibili, i progressi compiuti dall’Ue nella transizione energetica sono molti: taglio della dipendenza dai combustibili fossili russi, potenziamento delle rinnovabili e nuovi accordi internazionali per la sicurezza degli approvvigionamenti. Con l’obiettivo ambizioso del 42,5% di energia rinnovabile entro il 2030, l’Unione punta su innovazione, cooperazione e investimenti per garantire competitività e sostenibilità.

Dalla crisi alla resilienza: il ruolo di REPowerEU

Il piano REPowerEU, varato dalla Commissione Europea nel maggio 2022, ha rappresentato una delle risposte più ambiziose e strutturate mai messe in campo dall’Unione Europea in campo energetico. Nato come risposta immediata alla crisi geopolitica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina e alla conseguente volatilità dei mercati energetici globali, il Piano ha avuto come obiettivo primario quello di azzerare gradualmente la dipendenza dell’Ue dalle importazioni di combustibili fossili russi, promuovendo al contempo una transizione energetica accelerata e strategicamente autonoma.

Il piano si articola su tre direttrici strategiche:

Efficienza energetica e riduzione dei consumi

La prima leva attivata è stata quella del risparmio energetico, considerato non solo una misura emergenziale, ma un pilastro strutturale di lungo periodo. La Commissione ha proposto obiettivi più ambiziosi per la direttiva sull’efficienza energetica (EED), introducendo obblighi di risparmio annuale più stringenti per gli Stati membri e promuovendo campagne di sensibilizzazione per cittadini e imprese. Il principio “Energy Efficiency First” è stato applicato trasversalmente a tutte le politiche infrastrutturali e industriali dell’Unione. Diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento

Per mitigare i rischi di interruzioni e garantire la sicurezza energetica, l’Ue ha stretto nuovi accordi con Paesi produttori chiave (tra cui Norvegia, Algeria, Egitto, Qatar e Stati Uniti), favorendo la creazione di nuovi corridoi energetici, anche nel settore del GNL (gas naturale liquefatto). In parallelo, è stata rafforzata la capacità di rigassificazione in vari Stati membri, inclusi terminali mobili temporanei. Accelerazione delle rinnovabili

Il terzo pilastro del piano REPowerEU mira ad anticipare la decarbonizzazione del mix energetico europeo, con l’obiettivo di raggiungere il 47% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2025. Sono stati introdotti strumenti per snellire e velocizzare le autorizzazioni ai nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, oltre a potenziare le reti elettriche e la produzione domestica di tecnologie critiche come elettrolizzatori per l’idrogeno verde e pompe di calore. Fondamentale anche il sostegno alla filiera industriale delle energie pulite attraverso il Net-Zero Industry Act.

Parallelamente, la Commissione ha adottato nuove regole vincolanti sullo stoccaggio del gas naturale, imponendo che gli Stati membri riempiano almeno l’80% della capacità degli impianti di stoccaggio entro l’inverno, soglia poi alzata al 90% per gli anni successivi. Questo ha ridotto drasticamente il rischio di razionamenti energetici nei mesi più critici e ha stabilizzato i mercati.

A sostegno della strategia, è stata creata la EU Energy Platform, un meccanismo volontario per coordinare gli acquisti congiunti di gas a livello europeo, rafforzare il potere contrattuale degli Stati membri sui mercati globali e garantire condizioni più eque tra Paesi con diversa esposizione geografica o capacità di stoccaggio.

Impatti e prospettive

A due anni dall’avvio, REPowerEU non ha solo contribuito a superare uno dei momenti più critici della politica energetica europea recente, ma ha anche cambiato il paradigma strategico dell’Unione: da consumatore dipendente a player geopolitico proattivo, capace di trasformare la crisi in un’occasione per accelerare la sovranità energetica, l’innovazione industriale e l’integrazione del mercato interno dell’energia.

Il successo del Piano — in termini di resilienza, efficienza e sostenibilità — pone ora le basi per le prossime sfide: dalla creazione di un mercato unico dell’idrogeno alla pianificazione congiunta delle infrastrutture energetiche, fino al rafforzamento delle catene del valore europee per le tecnologie verdi.

Obiettivi vincolanti per le rinnovabili: il nuovo target 2030

Nel 2023 l’Unione Europea ha compiuto un passo decisivo nella sua strategia climatica ed energetica approvando la revisione della Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED II), che ha introdotto un obiettivo vincolante di almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 sul consumo finale lordo di energia. Questo traguardo si innesta nel più ampio quadro del Green Deal europeo e del pacchetto legislativo Fit for 55, concepito per ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990.

Un salto quantitativo e qualitativo

L’obiettivo 2030 comporta quasi il raddoppio dell’attuale quota di rinnovabili, che nel 2022 si attestava attorno al 22%. Non si tratta soltanto di una sfida numerica, ma di una trasformazione strutturale dei paradigmi energetici europei. Raggiungere il target implica:

Un’accelerazione senza precedenti nel deployment di capacità installata in fotovoltaico, eolico onshore e offshore, bioenergie sostenibili, idroelettrico e – in prospettiva – idrogeno verde

in fotovoltaico, eolico onshore e offshore, bioenergie sostenibili, idroelettrico e – in prospettiva – idrogeno verde L’evoluzione delle reti di trasmissione e distribuzione verso modelli più intelligenti, flessibili e digitalizzati (smart grids), in grado di gestire una generazione distribuita e intermittente

verso modelli più intelligenti, flessibili e digitalizzati (smart grids), in grado di gestire una generazione distribuita e intermittente Il potenziamento della capacità di stoccaggio e interconnessione a livello transfrontaliero, per garantire sicurezza, affidabilità e bilanciamento del sistema.

Implicazioni economiche e industriali

Il nuovo target rappresenta un volano per l’industria europea della transizione energetica, con ricadute significative in termini di investimenti, innovazione e occupazione qualificata:

Si stima che l’obiettivo al 2030 richiederà oltre 800 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati, mobilitati attraverso fondi Ue (come InvestEU, il Fondo per l’Innovazione e il Meccanismo per una Transizione Giusta), PNRR nazionali e capitali privati

in investimenti pubblici e privati, mobilitati attraverso fondi Ue (come InvestEU, il Fondo per l’Innovazione e il Meccanismo per una Transizione Giusta), PNRR nazionali e capitali privati La domanda di componenti, materiali e tecnologie per le rinnovabili – come turbine eoliche, pannelli solari, batterie e inverter – potrebbe trasformare l’Ue in un hub industriale strategico capace di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei

capace di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei L’occupazione nel settore delle rinnovabili è destinata a superare i 2 milioni di posti di lavoro diretti entro il 2030, con effetti positivi anche sulle filiere locali e le PMI.

Strumenti normativi e governance

Per raggiungere il target, la revisione della RED introduce anche meccanismi di governance rafforzati e strumenti vincolanti:

Accelerazione delle procedure autorizzative : gli Stati membri devono identificare aree “go-to” per le rinnovabili, semplificare i processi burocratici e fissare scadenze certe per le autorizzazioni

: gli Stati membri devono identificare aree “go-to” per le rinnovabili, semplificare i processi burocratici e fissare scadenze certe per le autorizzazioni Settoralizzazione degli obiettivi : sono previsti sotto-obiettivi per comparti specifici, come il trasporto (con una quota minima di carburanti rinnovabili) e il riscaldamento e raffrescamento (con un aumento annuo obbligatorio)

: sono previsti sotto-obiettivi per comparti specifici, come il (con una quota minima di carburanti rinnovabili) e (con un aumento annuo obbligatorio) Criteri di sostenibilità rafforzati per biomasse e bioenergie, per evitare effetti negativi su biodiversità, uso del suolo e sicurezza alimentare.

Una sfida sistemica

Il nuovo target per il 2030 richiede una visione sistemica che superi la mera logica di sostituzione delle fonti fossili: si tratta di ripensare l’intero ecosistema energetico europeo in ottica integrata, facendo leva su ricerca e sviluppo, digitalizzazione, efficienza, partecipazione sociale e cooperazione tra Stati membri.

La transizione verso un sistema energetico rinnovabile, distribuito e resiliente è oggi non solo un obbligo ambientale, ma una leva strategica di competitività geopolitica, sovranità industriale e coesione economica. L’obiettivo del 42,5% non è soltanto un numero: è il simbolo di un’Europa che intende guidare, e non subire, il futuro dell’energia.

Affordable Energy Action Plan: competitività e transizione

Presentato nel 2025 dalla Commissione Europea, l’Affordable Energy Action Plan si configura come un dispositivo strategico multilivello, volto a garantire accesso a energia sostenibile a prezzi contenuti, consolidare l’Unione dell’Energia e rafforzare l’attrattività dell’Europa come polo di investimento energetico. L’iniziativa si inserisce nel più ampio disegno dell’UE per coniugare transizione ecologica e resilienza economica in un contesto di profonda ridefinizione degli equilibri geopolitici e industriali globali.

Obiettivi economici e macro-strategici

Il piano mira a ottenere risparmi strutturali per circa 45 miliardi di euro già nel 2025, con effetti cumulativi crescenti nel medio periodo. Tali risparmi derivano da:

Investimenti mirati in efficienza energetica , con focus su edilizia, industria e trasporti

, con focus su edilizia, industria e trasporti Digitalizzazione delle reti e dei sistemi energetici , per ottimizzare la domanda e ridurre le perdite

, per ottimizzare la domanda e ridurre le perdite Meccanismi di acquisto congiunto di energia attraverso la EU Energy Platform, per sfruttare economie di scala e mitigare la volatilità dei prezzi.

Ma l’Affordable Energy Action Plan va oltre la dimensione meramente economica, proponendosi come strumento di sovranità energetica europea, rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione rispetto a fornitori terzi e mercati volatili.

Sicurezza dell’approvvigionamento: nuove geografie energetiche

La Commissione ha accompagnato il piano con un rafforzamento del portafoglio internazionale di forniture energetiche. In particolare:

Sono stati siglati accordi di medio-lungo termine con Paesi del Mediterraneo orientale (tra cui Egitto, Israele e Cipro) per l’importazione di gas naturale e idrogeno verde

(tra cui Egitto, Israele e Cipro) per l’importazione di gas naturale e idrogeno verde Sono stati avviati corridori energetici transafricani per l’approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL), idrogeno e ammoniaca a basso tenore di carbonio

per l’approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL), idrogeno e ammoniaca a basso tenore di carbonio È stato promosso un partenariato industriale con l’Ucraina per la cooperazione su tecnologie verdi e stoccaggio energetico, contribuendo al contempo alla stabilità del vicinato orientale.

Queste iniziative sono concepite per diversificare le rotte e i fornitori, riducendo la dipendenza strutturale da attori geopoliticamente instabili o incompatibili con i valori europei.

Rafforzare l’Unione dell’Energia

Il piano rappresenta anche un importante acceleratore dell’Unione dell’Energia, facilitando:

L’interconnessione tra i mercati elettrici nazionali

L’integrazione delle energie rinnovabili su scala continentale

La creazione di un quadro regolatorio armonizzato per lo stoccaggio, la capacità di riserva e il demand response.

Tali misure sono essenziali per garantire la resilienza sistemica del mercato energetico europeo, preservandone competitività e stabilità anche in situazioni di stress esterno.

Un volano per l’industria e l’innovazione

Parallelamente, il piano sostiene un ambiente favorevole agli investimenti industriali, in particolare nei settori:

Delle tecnologie a basse emissioni di carbonio (elettrolizzatori, batterie, pompe di calore)

(elettrolizzatori, batterie, pompe di calore) Della produzione locale di componenti per energie rinnovabili

Delle reti intelligenti e soluzioni digitali per l’efficienza.

Attraverso meccanismi di incentivo mirati, il piano punta a rilocalizzare parte delle catene del valore energetiche in Europa, rafforzando la competitività industriale e contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati.

Il Clean Industrial Deal: energia pulita come leva industriale, tecnologica e geopolitica per l’Europa

Nel contesto della programmazione 2024–2029, la Commissione Europea ha collocato l’energia pulita e accessibile tra le sue priorità strategiche, lanciando il Clean Industrial Deal. Non si tratta di un semplice piano ambientale, ma di un patto integrato tra transizione energetica e reindustrializzazione europea, concepito per affrontare tre grandi sfide: la decarbonizzazione dell’economia, la competitività industriale e la sovranità tecnologica.

Transizione industriale e neutralità climatica

Il Clean Industrial Deal è il pilastro operativo per conciliare gli obiettivi climatici dell’UE (neutralità entro il 2050) con le esigenze produttive del settore manifatturiero. Il piano prevede:

Riconversione e decarbonizzazione degli impianti ad alta intensità energetica (acciaio, cemento, chimica), attraverso l’elettrificazione dei processi, l’uso di idrogeno rinnovabile e la cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS/CCU)

(acciaio, cemento, chimica), attraverso l’elettrificazione dei processi, l’uso di idrogeno rinnovabile e la cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS/CCU) Accelerazione nell’adozione di tecnologie clean tech : pompe di calore industriali, soluzioni di efficienza avanzata, materiali innovativi e circolari

: pompe di calore industriali, soluzioni di efficienza avanzata, materiali innovativi e circolari Riduzione del rischio normativo e finanziario tramite strumenti di derisking per attrarre capitali privati nei settori green industriali.

Tali interventi sono pensati per preservare la competitività industriale europea in un contesto globale in cui Stati Uniti (con l’IRA) e Cina stanno intensificando i sussidi alle tecnologie pulite.

Energia come driver di competitività e reshoring produttivo

Il Deal considera l’energia non solo come un costo da contenere, ma come una leva abilitante per attrarre investimenti industriali, rilocalizzare catene del valore critiche e innovare i modelli produttivi. In particolare:

Viene incentivata la produzione domestica di energia rinnovabile on-site (solare, eolico, geotermico) per alimentare impianti industriali a emissioni quasi zero

(solare, eolico, geotermico) per alimentare impianti industriali a emissioni quasi zero Si promuove la integrazione verticale tra generazione energetica e uso industriale , favorendo distretti energetici intelligenti (energy clusters) e piattaforme condivise

, favorendo distretti energetici intelligenti (energy clusters) e piattaforme condivise Si agevola la creazione di contratti a lungo termine per l’energia pulita (PPA), garantendo prevedibilità ai costi energetici e stabilità agli investimenti industriali.

Sviluppo delle competenze e digitalizzazione della manifattura green

Un ulteriore asse chiave del Clean Industrial Deal riguarda il capitale umano e la trasformazione digitale:

Sono previsti programmi di upskilling e reskilling per la nuova forza lavoro della transizione: ingegneri dell’idrogeno, tecnici per l’efficienza energetica, operai 4.0 specializzati in smart manufacturing

per la nuova forza lavoro della transizione: ingegneri dell’idrogeno, tecnici per l’efficienza energetica, operai 4.0 specializzati in smart manufacturing La digitalizzazione delle reti energetiche e dei processi industriali viene promossa attraverso investimenti in sensori intelligenti, edge computing, AI per l’efficienza e manutenzione predittiva.

In tal modo, il piano non solo favorisce la decarbonizzazione, ma trasforma la transizione energetica in leva per la leadership tecnologica europea, accelerando l’adozione di soluzioni digitali nei settori produttivi chiave.

Autonomia strategica e politica industriale dell’energia

Infine, il Clean Industrial Deal contribuisce al rafforzamento della autonomia strategica dell’UE:

Riduce la dipendenza da tecnologie e materie prime critiche provenienti da Paesi terzi

Promuove la produzione europea di componenti per energie rinnovabili, batterie, elettrolizzatori e semiconduttori per l’efficienza

Sostiene una politica commerciale e industriale coerente con la strategia climatica, anche tramite strumenti di reciprocità come il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Oltre l’ambizione: dalla visione all’attuazione della transizione energetica europea

La European Sustainable Energy Week 2025 ha ribadito in modo netto che l’Unione Europea si sta dotando di strumenti sempre più avanzati, articolati su più livelli – normativo, tecnologico, finanziario e industriale – per guidare la transizione energetica con un approccio sistemico. L’integrazione tra sostenibilità ambientale, resilienza degli approvvigionamenti e competitività economica non è più una dichiarazione d’intenti, ma una roadmap operativa che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini.

Il confronto tra stakeholder pubblici e privati, sviluppatori tecnologici, decisori politici e attori della finanza sostenibile ha mostrato una crescente convergenza sulle priorità strategiche: promuovere l’efficienza, digitalizzare le infrastrutture, rafforzare la governance energetica e sostenere l’innovazione tramite strumenti regolatori, fiscalità incentivante e accesso a capitali ESG.

Tuttavia, l’ambizione non basta. La vera sfida sarà l’attuazione coordinata e l’efficacia della governance multilivello. Ciò implica:

Una coerenza normativa orizzontale e verticale , tra istituzioni Ue, Stati membri e autorità locali

, tra istituzioni Ue, Stati membri e autorità locali Il coinvolgimento strutturato del settore privato nei meccanismi decisionali e attuativi

nei meccanismi decisionali e attuativi La partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso strumenti di consapevolezza energetica, trasparenza dei dati e accessibilità ai benefici della transizione.

Per trasformare gli obiettivi in risultati misurabili e inclusivi sarà decisiva la capacità dell’Europa di attivare meccanismi di monitoraggio e verifica dinamici, garantendo trasparenza, accountability e adattabilità del quadro regolatorio alle evoluzioni tecnologiche e geopolitiche.

La transizione energetica europea non è più una questione settoriale, ma un progetto di civiltà industriale, con ricadute profonde su produttività, equità sociale, autonomia strategica e modelli di crescita. In questo contesto, il pacchetto sull’efficienza dei data centre rappresenta un tassello emblematico di un disegno più ampio: fare dell’Europa il primo continente a zero emissioni nette, ma anche il più competitivo e sicuro in campo digitale e infrastrutturale.

Il tempo della pianificazione si chiude. Inizia ora il tempo dell’esecuzione.