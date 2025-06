Carbon Capture e Net-Zero Industry Act: l’Ue impone l’obbligo di stoccaggio della CO₂ entro il 2030

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Una nuova disciplina strategica per la transizione climatica europea trasforma le imprese fossili in protagoniste della catena del valore della decarbonizzazione, tra obblighi regolatori, opportunità finanziarie e innovazione industriale.

Con l’adozione del Net-Zero Industry Act (NZIA) e delle sue norme attuative, l’Unione Europea ha introdotto un cambio di paradigma nella regolazione industriale e ambientale del continente, spostando il baricentro della transizione climatica dal piano volontario a quello cogente. In particolare, il nuovo assetto normativo impone a 44 imprese operanti nel settore petrolifero e gas — individuate in base alla loro quota aggregata di produzione di idrocarburi nel triennio 2020-2023 — l’obbligo vincolante di sviluppare, entro il 31 dicembre 2030, infrastrutture operative per lo stoccaggio geologico permanente della CO₂.

La strategia europea per la gestione dei carbonio industriale

La soglia collettiva imposta da Bruxelles — 50 milioni di tonnellate annue di capacità di iniezione — rappresenta non solo un obiettivo ambientale, ma un vero e proprio benchmark industriale e infrastrutturale. Le imprese coinvolte sono tenute a presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2025 un piano di conformità, in cui indicare strategie, modalità operative e milestone per il raggiungimento del target assegnato. Tale obbligo si applica conformemente all’Articolo 23 del Regolamento 2024/1735 e sarà oggetto di monitoraggio continuo.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia europea per la gestione del carbonio industriale, articolata attraverso l’Industrial Carbon Management Strategy e il Clean Industrial Deal, strumenti complementari pensati per favorire la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate e rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione nel contesto della competizione tecnologica globale.

La novità più significativa è la ridefinizione del ruolo sistemico delle compagnie fossili. Da soggetti passivi e spesso contestati del processo di transizione ecologica, esse vengono ora integrate nella catena del valore della decarbonizzazione come attori obbligati, ma anche potenzialmente protagonisti della nuova infrastruttura europea del carbon management. Le imprese oil & gas diventano così responsabili non solo dell’estrazione e della produzione, ma anche della mitigazione permanente delle emissioni, con effetti profondi sul loro modello di business, sulle politiche di investimento e sulla loro governance ambientale.

L’obbligo normativo è accompagnato da una logica di sistema: ogni sito di stoccaggio autorizzato sarà riconosciuto come Net-Zero Strategic Project, accedendo a procedure autorizzative accelerate, strumenti finanziari dedicati e incentivi del Fondo Innovazione finanziato dall’EU ETS. Questo approccio crea un ecosistema regolatorio integrato che fonde finalità ambientali, obiettivi industriali e criteri di competitività.

In definitiva, il Net-Zero Industry Act rappresenta non solo una risposta normativa all’urgenza climatica, ma anche una leva di politica industriale avanzata, capace di riorientare la traiettoria di un intero comparto strategico europeo e di abilitare nuove sinergie tra pubblico e privato, tra obbligo e opportunità, tra decarbonizzazione e reindustrializzazione.

Un obbligo regolatorio che diventa leva industriale

Con la pubblicazione del Regolamento Delegato e della Decisione attuativa della Commissione europea, l’obbligo di contribuire allo sviluppo della capacità di stoccaggio geologico della CO₂ da parte delle imprese petrolifere e gas assume una fisionomia giuridica ben definita e articolata. Il criterio chiave adottato per la ripartizione delle responsabilità tra i soggetti obbligati è quello della responsabilità proporzionale, fondato sul volume di produzione di petrolio greggio e gas naturale nel periodo di riferimento 2020–2023. Questo approccio introduce un principio normativo innovativo, in base al quale le imprese sono chiamate a contribuire in misura direttamente proporzionale all’impatto ambientale pregresso, trasformando la legacy emissiva in obbligo attivo di decarbonizzazione.

Dal punto di vista giuridico e regolatorio, questo meccanismo rappresenta una forma avanzata di internalizzazione del danno climatico, che rafforza la coerenza tra il principio “chi inquina paga” e la governance europea della transizione verde. La normativa non si limita a fissare un obiettivo collettivo (50 Mt CO₂/anno entro il 2030), ma attribuisce a ciascuna impresa un target vincolante individuale, accompagnato dall’obbligo di presentare entro il 30 giugno 2025 un piano attuativo dettagliato, come previsto dall’art. 23(4) del Regolamento 2024/1735.

Tuttavia, l’impianto normativo prevede strumenti di flessibilità operativa e incentivi alla cooperazione industriale. Le imprese possono scegliere di adempiere attraverso:

Progetti individuali , con sviluppo in house di siti di stoccaggio e infrastrutture associate

, con sviluppo in house di siti di stoccaggio e infrastrutture associate Partenariati industriali o consorzi , per condividere rischi, costi e know-how

, per condividere rischi, costi e know-how Joint ventures con soggetti specializzati , come sviluppatori di impianti CCS, utilities o fondi infrastrutturali

, come sviluppatori di impianti CCS, utilities o fondi infrastrutturali Accordi contrattuali con terze parti, incluso l’acquisto di capacità da operatori indipendenti già attivi nel settore.

Questo modello modulare consente di massimizzare le economie di scala, ridurre l’incertezza finanziaria e accelerare l’adozione di tecnologie emergenti, come le soluzioni avanzate di mineralizzazione, stoccaggio offshore o riutilizzo della CO₂ in processi industriali (Carbon Utilisation).

Ulteriore leva strategica è il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di ciascun sito di stoccaggio come Net-Zero Strategic Project all’interno della catena del valore del carbon management. Tale status garantisce:

Corsie preferenziali nei procedimenti autorizzativi , con semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi di permitting

, con semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi di permitting Accesso prioritario a finanziamenti pubblici , in particolare al Fondo Innovazione alimentato dai proventi del sistema EU ETS

, in particolare al Fondo Innovazione alimentato dai proventi del sistema EU ETS Visibilità e attrattività per investimenti privati, grazie alla maggiore certezza regolatoria e al riconoscimento pubblico della strategicità del progetto.

In sintesi, l’obbligo normativo impresso dal NZIA non configura un mero vincolo ambientale, ma diventa un motore di trasformazione industriale, capace di stimolare l’integrazione verticale tra settore fossile e tecnologie clean tech, promuovere la nascita di nuove filiere europee per la CCS e incentivare modelli di business cooperativi, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica e di reindustrializzazione sostenibile dell’Unione Europea.

Implicazioni legali e finanziarie per il settore oil & gas

L’obbligo normativo introdotto dal Net-Zero Industry Act rappresenta un passaggio cruciale nella trasformazione del settore oil & gas da operatore tradizionale dell’economia fossile a soggetto regolato all’interno della nuova infrastruttura europea della decarbonizzazione. La disciplina introduce, infatti, un vincolo giuridico strutturale che incide direttamente sulla governance aziendale, sulle strategie finanziarie e sulla conformità regolatoria delle imprese coinvolte.

Obblighi di compliance ambientale e rendicontazione

A norma dell’Articolo 23(4) del Regolamento 2024/1735, le imprese obbligate sono tenute a presentare entro il 30 giugno 2025 un piano dettagliato che illustri:

la quota di responsabilità assegnata in termini di capacità di stoccaggio annua

le modalità tecniche e operative previste per adempiere

le tempistiche e le milestone per l’entrata in funzione dei siti di iniezione

eventuali partenariati o accordi contrattuali stipulati per l’implementazione.

Questo piano sarà soggetto a valutazione tecnica da parte della Commissione e costituirà parte integrante dell’attività di monitoraggio e enforcement nel periodo 2025–2030. Si tratta di un obbligo formalmente assimilabile ai sistemi di compliance ambientale già in vigore in ambiti come l’ETS o la direttiva IED, ma con una portata più invasiva sul piano infrastrutturale e operativo, poiché impone uno sforzo pianificatorio e di investimento non delegabile.

Rischi legali e profili di responsabilità

L’inadempienza o la presentazione incompleta o inadeguata del piano espone le imprese a molteplici rischi giuridici, che includono:

sanzioni amministrative e pecuniarie (in fase di definizione da parte degli Stati membri)

(in fase di definizione da parte degli Stati membri) obblighi compensativi o requisiti alternativi imposti coattivamente dall’autorità competente,

o requisiti alternativi imposti coattivamente dall’autorità competente, limitazioni nell’accesso a finanziamenti pubblici e strumenti europei

esclusione da future gare o partenariati strategici nell’ambito di progetti Net-Zero riconosciuti.

Dal punto di vista del diritto europeo e nazionale, ciò configura una responsabilità oggettiva su base regolatoria, che può avere riflessi anche in sede civile o penale, qualora il mancato adempimento comporti impatti ambientali o danni collettivi.

Esposizione finanziaria e opportunità di investimento

Sul versante economico, l’obbligo di costruzione o acquisizione di capacità di stoccaggio comporta un’esposizione significativa in termini di capitale investito (CapEx), legato a:

costi per studi geologici e autorizzazioni

realizzazione di pozzi di iniezione e infrastrutture di trasporto

tecnologie di compressione e monitoraggio post-stoccaggio

eventuali compensazioni territoriali.

Tuttavia, la disciplina offre anche leve di mitigazione finanziaria:

accesso agevolato all’ Innovation Fund , alimentato dai proventi del sistema EU ETS, che finanzia fino al 60% dei costi ammissibili per progetti innovativi a elevato impatto climatico

, alimentato dai proventi del sistema EU ETS, che finanzia fino al 60% dei costi ammissibili per progetti innovativi a elevato impatto climatico priorità nei processi autorizzativi grazie al riconoscimento del sito come Net-Zero Strategic Project, riducendo il rischio di ritardi e incertezza regolatoria

grazie al riconoscimento del sito come Net-Zero Strategic Project, riducendo il rischio di ritardi e incertezza regolatoria possibilità di condivisione dei costi attraverso partnership industriali o finanziarie con fondi infrastrutturali, green investors o sviluppatori CCS indipendenti.

Inoltre, in un’ottica più ampia, questi investimenti possono essere riclassificati come CapEx “verdi” e contribuire al miglioramento del profilo ESG dell’impresa, con effetti positivi su rating, accesso a capitali sostenibili e attrattività per investitori istituzionali.

Opportunità tecnologiche e di investimento nella filiera CCS

L’obbligo normativo di sviluppare entro il 2030 una capacità collettiva di stoccaggio geologico della CO₂ pari a 50 milioni di tonnellate annue, introdotto dal Net-Zero Industry Act, rappresenta una svolta sistemica per l’intero ecosistema industriale europeo della decarbonizzazione. Il passaggio da un modello basato su incentivi volontari a un mercato regolato e obbligatorio per la tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage) inaugura una nuova fase: la transizione della CCS da tecnologia sperimentale a infrastruttura critica abilitante per il raggiungimento degli obiettivi climatici e industriali dell’Unione.

Startup e scaleup tech: nuova domanda industriale, nuova frontiera dell’innovazione climatica

Fissare un target obbligatorio e definire piani operativi vincolanti genera una domanda certa, prevedibile e quantificabile per soluzioni tecnologiche lungo tutta la catena del valore della CCS. Si tratta di un’opportunità senza precedenti per:

Startup deep tech attive nello sviluppo di tecnologie avanzate per la cattura della CO₂, in forma post-combustione, ossicombustione o diretta dall’aria (Direct Air Capture)

attive nello sviluppo di tecnologie avanzate per la cattura della CO₂, in forma post-combustione, ossicombustione o diretta dall’aria (Direct Air Capture) Scaleup di ingegneria ambientale e sensoristica , specializzate in sistemi di compressione, liquefazione, trasporto via pipeline o nave, e monitoraggio geochimico dei siti di stoccaggio

, specializzate in sistemi di compressione, liquefazione, trasporto via pipeline o nave, e monitoraggio geochimico dei siti di stoccaggio Operatori digitali capaci di fornire software predittivi, sistemi di controllo remoto e tecnologie basate su intelligenza artificiale per la gestione dei rischi e la verifica dell’integrità dei depositi.

Questa nuova filiera, sostenuta da strumenti finanziari europei e regole chiare, può generare nuove traiettorie industriali di innovazione e occupazione qualificata, catalizzando anche la riconversione di competenze e strutture industriali esistenti (es. raffinerie, impianti dismessi, infrastrutture energetiche).

Engineering e progettazione: gli hub di stoccaggio come nuova frontiera della transizione industriale

La progettazione, autorizzazione e realizzazione di impianti di stoccaggio geologico della CO₂ richiede competenze altamente specializzate in geologia, ingegneria dei materiali, modellazione geotecnica, sicurezza ambientale e normativa ambientale. Ne deriva una domanda crescente per:

Engineering companies e general contractor europei già attivi in ambito energetico e ambientale, chiamati a progettare e costruire i nuovi hub CCS

e già attivi in ambito energetico e ambientale, chiamati a progettare e costruire i nuovi hub CCS Consorzi industriali intersettoriali, in grado di integrare cattura, trasporto e stoccaggio in logiche hub-and-cluster, specie nelle zone ad alta densità industriale (Rotterdam, Norvegia, Mare del Nord, Pianura Padana).

In questo scenario, gli hub CCS diventano asset strategici nella nuova infrastruttura industriale europea, in grado di attrarre investimenti e di promuovere economie di scala nella decarbonizzazione dei settori hard-to-abate (cemento, acciaio, chimica, fertilizzanti, raffinazione).

Finanza sostenibile e investitori istituzionali: un nuovo spazio per il capitale privato

Il riconoscimento formale della CCS come infrastruttura strategica ai sensi del Net-Zero Industry Act crea le premesse per un’integrazione crescente tra obblighi normativi, strumenti finanziari pubblici e capitali privati. Per la finanza sostenibile si aprono tre direttrici principali:

Certezza regolatoria: la definizione di quote di stoccaggio obbligatorie, tempi certi e criteri trasparenti di rendicontazione riduce il rischio normativo e migliora la bancabilità dei progetti Allineamento ai criteri ESG e alla Tassonomia Verde UE: la CCS, se conforme ai requisiti di sostenibilità, può essere inclusa nei portafogli sostenibili di investitori istituzionali, fondi pensione e asset manager Accesso a blending pubblico-privato: i progetti CCS possono beneficiare di co-finanziamenti da Innovation Fund, PNRR, fondi strutturali europei e strumenti BEI, favorendo modelli di project finance strutturato.

In quest’ottica, gli investimenti nella CCS si configurano non solo come strumento di compliance ambientale, ma come veicolo di rendimento a medio-lungo termine, supportato da un quadro di policy coerente, da un mercato crescente e da una domanda infrastrutturale strutturale.

La regolamentazione europea trasforma la CCS in una nuova filiera industriale integrata, dove innovazione tecnologica, ingegneria avanzata e finanza sostenibile convergono per costruire un’infrastruttura ad alto valore strategico. Per i primi attori che sapranno posizionarsi, il potenziale non è solo ambientale, ma anche economico, industriale e competitivo.

Una mossa geopolitica e industriale nel contesto della competitività globale

L’iniziativa europea sullo stoccaggio geologico della CO₂, inserita nell’architettura del Net-Zero Industry Act, va ben oltre il perimetro tecnico-ambientale e si configura come una risposta geopolitica e strategica alla nuova corsa globale alla decarbonizzazione industriale. In un contesto internazionale fortemente polarizzato, in cui Stati Uniti e Cina stanno consolidando la loro leadership attraverso massicci piani di intervento pubblico — Inflation Reduction Act (IRA) da un lato e la pianificazione industriale statale dall’altro — l’Unione Europea risponde con la costruzione di un ecosistema integrato, regolato e resiliente, che valorizza le risorse tecnologiche, industriali e territoriali del continente.

L’Europa tra autonomia strategica e neutralità climatica

L’adozione del NZIA e la conseguente imposizione di obblighi vincolanti per le imprese fossili si inseriscono in un disegno più ampio di autonomia strategica europea, che mira a:

ridurre la dipendenza da tecnologie extra-UE , soprattutto in segmenti critici come cattura della CO₂, elettrolizzatori, pompe di calore e batterie

, soprattutto in segmenti critici come cattura della CO₂, elettrolizzatori, pompe di calore e batterie presidiare la catena del valore industriale della decarbonizzazione , non solo nella manifattura, ma anche nelle infrastrutture abilitanti, come i siti di stoccaggio e le reti di trasporto della CO₂

, non solo nella manifattura, ma anche nelle infrastrutture abilitanti, come i siti di stoccaggio e le reti di trasporto della CO₂ rafforzare il potere contrattuale europeo nei confronti dei grandi player globali, attraverso normative che orientano la domanda interna verso operatori compatibili con gli standard ambientali e industriali europei.

In questo contesto, la CCS diventa non solo una tecnologia di mitigazione, ma anche uno strumento geoeconomico, capace di trattenere filiere produttive in Europa, evitando la delocalizzazione di settori hard-to-abate attratti da contesti normativi più permissivi o incentivi più aggressivi.

Strumenti di politica industriale attiva: progetti strategici e criteri non-prezzo

La vera novità, sul piano metodologico, risiede nell’integrazione della politica climatica con la politica industriale europea. Due strumenti emblematici incarnano questa strategia:

La designazione dei progetti come Net-Zero Strategic Projects

Questo status attribuisce a determinati impianti — inclusi quelli di stoccaggio geologico della CO₂ — un riconoscimento ufficiale che garantisce: accesso accelerato ai permessi nazionali e transfrontalieri

priorità nei finanziamenti pubblici (Innovation Fund, PNRR, InvestEU)

supporto tecnico e consulenziale dalla Commissione,

trasformando di fatto la selezione progettuale in uno strumento di regia industriale. L’introduzione dei criteri non-prezzo nelle aste pubbliche e negli appalti

A partire dal 30 dicembre 2025, almeno il 30% del volume annuale delle aste per l’energia rinnovabile nei singoli Stati membri dovrà integrare parametri di valutazione diversi dal solo prezzo. Tali criteri includono: resilienza della supply chain , per ridurre la dipendenza da fornitori esterni all’UE

, per ridurre la dipendenza da fornitori esterni all’UE sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti

contributo all’innovazione e al valore aggiunto europeo.

Questa innovazione istituzionale rappresenta un chiaro tentativo di riequilibrare il mercato interno in favore di operatori europei, in una logica di protezione competitiva compatibile con le regole dell’OMC e con il principio del “level playing field”.

Una nuova alleanza tra industria, clima e sovranità tecnologica

La transizione energetica e la decarbonizzazione non sono più viste come meri obiettivi ambientali, ma come leve di riconfigurazione strategica dell’industria europea. Il nuovo approccio della Commissione punta a:

catalizzare investimenti endogeni , creando mercati interni per tecnologie emergenti

, creando mercati interni per tecnologie emergenti presidiare nodi critici delle catene di approvvigionamento , come le tecnologie CCS e i materiali avanzati

, come le tecnologie CCS e i materiali avanzati armonizzare la regolazione tra Stati membri, offrendo certezza giuridica e omogeneità di trattamento per attrarre investimenti.

In definitiva, la strategia UE rappresenta una contro-narrazione industriale al modello IRA statunitense e a quello dirigista cinese. Più basata sulla regolazione che sul sussidio puro, più focalizzata sulla qualità della trasformazione che sulla quantità degli incentivi, la risposta europea intende rafforzare la resilienza industriale, la coesione territoriale e la sovranità tecnologica del continente nel lungo periodo.

Da obbligo a opportunità, verso una nuova governance industriale del clima

L’imposizione vincolante di capacità di stoccaggio geologico della CO₂ al comparto oil & gas europeo rappresenta molto più di una misura tecnica di mitigazione delle emissioni. È il manifesto operativo di una nuova governance climatica-industriale europea, che punta a riscrivere i confini tra responsabilità storica, innovazione tecnologica e futuro produttivo.

Per la prima volta, il legislatore europeo non si limita a regolare le emissioni a valle, ma interviene sulla struttura industriale a monte, ridefinendo le responsabilità delle imprese fossili e integrandole funzionalmente nella catena del valore della decarbonizzazione. L’obbligo di stoccaggio non si configura come semplice meccanismo punitivo, ma come architrave di una trasformazione sistemica: le stesse imprese che hanno storicamente contribuito all’accumulo di gas climalteranti sono ora chiamate — per legge — a contribuire in modo misurabile e permanente alla loro rimozione.

Questa scelta ha una valenza sia simbolica sia strategica:

Simbolica, perché segna una rottura epistemica con la tradizionale dicotomia tra “inquinatore” e “innovatore”, sancendo un principio di corresponsabilità trasformativa

con la tradizionale dicotomia tra “inquinatore” e “innovatore”, sancendo un principio di corresponsabilità trasformativa Strategica, perché l’integrazione verticale tra estrazione, cattura e stoccaggio della CO₂ consente alle major energetiche di riconfigurare il proprio modello operativo, passando da un’economia fossile estrattiva a un’economia infrastrutturale e decarbonizzata.

In quest’ottica, la CCS non è solo tecnologia, ma leva industriale, asset regolato, infrastruttura pubblica-privata e motore di attrazione di capitali. La sua adozione obbligatoria nel mercato europeo crea una massa critica che può accelerare:

la nascita di poli industriali specializzati nella gestione del carbonio

il consolidamento di una supply chain europea tecnologicamente autonoma

l’apertura di nuovi mercati per servizi e infrastrutture “net-zero-ready”.

Ma il tempo è una variabile cruciale: il 2030 è alle porte. Le imprese devono elaborare piani tecnici e finanziari credibili entro il 2025; gli Stati membri devono garantire procedure autorizzative snelle e trasparenti; la Commissione deve svolgere un ruolo attivo di coordinamento e vigilanza. La sfida non consiste solo nel raggiungere un target normativo, ma nel trasformare un vincolo regolatorio in leva di competitività industriale e valore ambientale.

Il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di governance multilivello e dalla volontà degli attori coinvolti — istituzionali, industriali, finanziari, tecnologici — di operare secondo una logica sistemica. Servirà una visione comune, fondata su investimenti lungimiranti, cooperazione pubblico-privato, e strumenti giuridici e finanziari integrati.

In definitiva, la CCS obbligatoria rappresenta la prima applicazione concreta di una politica industriale climatica europea matura: non più basata esclusivamente su incentivi e obiettivi generali, ma su obblighi specifici, responsabilità distribuite e filiere strategiche integrate. Se ben implementata, può trasformarsi in un vantaggio competitivo strutturale per l’industria europea, e in una prova generale per la futura architettura economica del Green Deal.