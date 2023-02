I più grandi impianti fotovoltaici del mondo

Il mondo sta assistendo a una crescita rapida della produzione di energia solare per una serie di fattori, tra cui i maggiori requisiti energetici, la maggiore disponibilità di incentivi, i costi più bassi, la tecnologia migliorata, gli investimenti più ambiziosi e gli obiettivi climatici da raggiungere. Questo ha portato alla costruzione di impianti fotovoltaici sempre più grandi e diffusi in tutto il mondo. In questa galleria, esploreremo le più grandi e audaci di queste "fattorie solari". Quali sono i più grandi impianti solari del mondo? Scorri la gallery per scoprirlo.