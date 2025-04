La Regione Calabria mette a disposizione delle imprese un fondo e prestiti agevolati per investire sull'efficientamento energetico e sulle rinnovabili: come partecipare

Fonte: ANSA Bando per le rinnovabili: i requisiti

Importante investimento per la Regione Calabria, che ha pubblicato un bando dedicato alle aziende, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un fondo da 45 milioni di euro, in parte dedicato a prestiti agevolati da fornire alle aziende, in parte stanziato a fondo perduto.

Il denaro deriva da fondi europei e sarà distribuito a seguito del bando, con una particolare attenzione alle Pmi. Il progetto si chiama Fondo Feeri (Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese).

I requisiti per accedere al bando sulle rinnovabili

Il regolamento dettagliato del Fondo Feeri non è ancora disponibile, ma sono già stati pubblicati i requisiti che le aziende devono rispettare per poter presentare la domanda:

il progetto deve costare tra gli 80mila e i 3 milioni di euro;

le imprese che vi prendono parte devono avere almeno due bilanci chiusi;

le aziende devono essere in regola con gli obblighi fiscali;

le società devono anche assicurare di rispettare i parametri economico-finanziari che saranno indicati nel regolamento;

le operazioni dell’azienda richiedente o una parte della produzione devono svolgersi in Calabria.

Non c’è limite, minimo o massimo, alle dimensioni delle aziende che possono partecipare al bando. 30 milioni di euro saranno dedicati all’efficientamento energetico, mentre altri 15 alla produzione di energia da fonti rinnovabili in proprio attraverso impianti appositamente progettati.

Quanto spetta alle aziende che vincono il bando

Anche se le dimensioni dell’azienda non determinano la possibilità o meno di partecipare al bando, sono comunque importanti. Decidono infatti quale sarà l’utilizzo che la società potrà fare, dei fondi eventualmente assegnateli dalla Regione Calabria:

microimprese, copertura dell’investimento al 100%, 65% prestito agevolato e 35% fondo perduto;

piccole e medie imprese, copertura dell’investimento al 100%, 70% prestito agevolato e 30% fondo perduto;

grandi imprese, copertura dell’investimento al 90%, totalmente come prestito agevolato, restante 10% a carico dell’azienda.

L’interesse del prestito agevolato è dell’1%. Il rimborso è previsto in 96 mesi dopo un preammortamento di 12 mesi. Il Fondo sarà gestito da Fincalabria e potrà finanziare progetti come:

interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi ed efficientamento energetico degli edifici;

installazione di impianti fotovoltaici;

sistemi di accumulo;

processi innovativi volti al risparmio energetico.

Quando si potrà partecipare al bando

La prima data da segnarsi per partecipare al bando per il Fondo Feeri è il 15 aprile prossimo. Come spiegato dalla Regione Calabria infatti, in quella data sarà pubblicato il regolamento operativo completo, che spiegherà nel dettaglio tutti i limiti da rispettare per poter vincere il bando e aggiudicarsi i finanziamenti.

Da quel momento, le aziende avranno esattamente un mese per cominciare a progettare l’intervento di efficientamento energetico o di installazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dal 15 maggio infatti, sarà possibile presentare la domanda per partecipare presso l’apposito sportello della Regione.