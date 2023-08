Le città circolari di Deloitte sono un nuovo modello di economia sostenibile

Fonte: Ufficio Stampa

L’economia circolare non è altro, in fin dei conti, che la città circolare. E’ questo il tema di un interessante programma di Open Innovation lanciato da Officine Innovazione e Deloitte Climate & Sustainability, che è intitolato proprio “CircularCity Innovation Lab” e che propone un nuovo modello di gestione di risorse, servizi e infrastrutture, che abbia al centro la sostenibilità e come protagoniste tutte le realtà (aziende, start-up, istituzioni) che gravitano attorno al sistema Città. Il modello è dunque volto a identificare e accelerare, insieme ad aziende e organizzazioni leader, le soluzioni di start-up/scale-up più promettenti che operano nei settori legati alla circolarità urbana: dall’edilizia alle infrastrutture, dai prodotti e materiali di consumo alla mobilità e ai trasporti.

In scia a questo programma, Deloitte ha anche lanciato un appello ai potenziali partner per aderire, che siano appunto aziende, startup, investitori, esperti, mentori, incubatori, acceleratori, etc. L’occasione è stata l’evento di lancio del CircularCity Innovation Lab, che si è tenuto lo scorso 19 giugno a Milano, presso la Deloitte GreenHouse. Il programma prevede tre step: lo sviluppo di un nuovo ed unico ecosistema di Open Innovation in cui i diversi attori coinvolti collaborano tra loro; la ricerca e selezione di startup «disruptive» e innovative (in fase scale up) strategicamente rilevanti per gli attori coinvolti; e la definizione di un percorso di accelerazione con gli attori coinvolti e sviluppo di progetti pilota allineati alla strategia di business dei partecipanti.