Avete mai regalato un baule porta champagne? Ecco il cadeau luxury per questo Natale

Tempo di festività, tempo di brindare al Natale e al Nuovo Anno. Per farlo con il massimo dell’eleganza e un tocco di originalità, Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento e design di alta gamma, presenta il baule porta champagne “Le Blanc” nella nuova versione in blu.

Un design esclusivo per momenti speciali

“Le Blanc” è stato disegnato per celebrare momenti unici, riflettendo la straordinaria attenzione ai dettagli, la selezione di materiali pregiati e la passione che Ludovica Mascheroni infonde in ogni sua creazione. Questo baule elegante, simile a una valigia, custodisce al suo interno meraviglie inaspettate: uno scrigno extra lusso che incarna l’eccellenza della manifattura italiana.

Nulla è lasciato al caso. Il baule presenta un rivestimento esterno in pelle blu, mentre gli interni sono realizzati in rovere sbiancato di alta qualità. Gli angolari, le chiusure, la maniglia, le cerniere e il tappo della bottiglia sono in ottone bronzato, conferendo un tocco di raffinatezza.

Progettato per essere funzionale e raffinato, al suo interno si trovano scomparti sagomati per i calici da champagne, uno scomparto in acciaio inox con una sacca termoisolante per mantenere la bottiglia alla giusta temperatura, un vassoio rivestito in pelle, due sottobicchieri, un sottobottiglia in pelle e tovagliolini in lino.

Un regalo di classe per questo Natale

“Le Blanc” è il kit perfetto per un brindisi elegante: un’idea regalo esclusiva per le festività o un accessorio da utilizzare tutto l’anno.

Ludovica Mascheroni rappresenta l’essenza del metodo artigianale. Ogni creazione nasce dalle mani esperte degli artigiani dell’azienda, con materiali di pregio e un design che riflette una passione per i dettagli. Le linee sono pulite ed eleganti, le tonalità calde e luminose, e ogni elemento è progettato per raggiungere la perfezione assoluta, capace di stupire anche i clienti più esigenti.