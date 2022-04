9 cose concrete che possiamo fare per la Giornata della Terra

“Investi nel nostro pianeta”: è questo il tema della Giornata della Terra 2022 organizzata ogni anno da Earthday.org. L’Earth Day 2022 è tutto incentrato sull’accelerazione delle soluzioni per combattere la nostra più grande minaccia, il cambiamento climatico, e per attivare tutti a fare la propria parte: governi, cittadini e imprese.

Il tema della Giornata della Terra 2022 si concentra sul coinvolgimento di oltre 1 miliardo di persone, governi, istituzioni e imprese che devono riconoscere una responsabilità collettiva e aiutare ad accelerare la transizione verso un’economia verde, equa e prospera per tutti.

L’obiettivo della campagna è eliminare l’economia dei combustibili fossili e tutte quelle vecchie tecnologie ormai superate, reindirizzando l’attenzione verso la creazione di un’economia che sia realmente in grado di rigenerare il nostro pianeta. Anche perché ci giochiamo tutto in questi tre anni.

Per l’occasione Earthday.org ha stilato 9 modi per dare davvero il proprio contributo alla Giornata della Terra 2022. Eccoli.

Trovare un evento nella propria città per celebrare la Giornata della Terra

Qui potete consultare la mappa per trovare un evento vicino a voi.

Unirsi alla Grande Pulizia Globale

Le pulizie sono alcuni degli eventi della Giornata della Terra più seguiti. Potete cercare l’iniziativa più vicina a voi qui e registrarvi.

Spargere la voce

Viene messo a disposizione un toolkit con testi e grafica per i social che potete scaricare qui: hashtag da rilanciare #InvestInOurPlanet.

Piantare alberi con una piccola donazione con The Canopy Project

Il rimboschimento è una delle azioni più essenziali per ripristinare gli equilibri della Terra. Potete saperne di più sul progetto e fare la vostra donazione qui.

“Indossare” il vostro supporto

Se non potete partecipare a un evento quest’anno, potete comunque sostenere il movimento con un regalo tra le tante proposte dello store online. Fino a domenica 24 aprile avrete anche uno sconto del 10% con il codice EARTH10.

Streaming live della Giornata della Terra

Earhday.org e tutti i partner trasmettono in streaming un grande evento dal vivo venerdì 22 aprile per tutto il giorno. Lo potete vedere live qui.

52 modi per agire per il pianeta

Per incidere e fare davvero la differenza, potete iniziare da piccole azioni quotidiane. Potete consultare qui uno dei 52 modi per agire ogni giorno per il pianeta.

Schede ambientali

Se volete informarvi e approfondire, qui trovate tutte le schede informative su plastica, biodiversità e agricoltura.

Mettere alla prova le vostre conoscenze

Un giochino divertente per mettervi alla prova e vedere quanto ne sapete sulle minacce per l’ambiente. Giocate qui.