Fonte: Ansa Prorogata la data per l'annullamento della dichiarazione dei redditi precompilata

Rimandata la scadenza per l’annullamento della dichiarazione dei redditi precompilata. Per chi ha già inviato i moduli via internet, il fisco concedere quattro giorni di tempo in più per cancellare quanto fatto e ricominciare da zero, in caso abbia individuato errori. Il termine ultimo slitta quindi al 24 giugno.

Una volta effettuata la procedura di annullamento della dichiarazione dei redditi precompilata, all’Agenzia delle entrate non risulterà più però alcun tipo di modulo relativo agli introiti del contribuente per lo scorso anno. Bisognerà quindi rifare la dichiarazione, che sarà disponibile 24/48 ore dopo l’annullamento del primo modulo.

Tutti i contribuenti che hanno già inviato la propria dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il portale internet dell’Agenzia delle entrate avranno una proroga in caso vogliano annullare questa procedura. La cancellazione dell’invio del modello 730/2024 sarà infatti possibile fino al 24 giugno alle ore 23:59, con una proroga di quattro giorni totali rispetto alla scadenza precedentemente stabilita del 20 giugno.

Questa possibilità non è data soltanto a chi ha già inviato il modulo precompilato 730, ma anche a chi deve inviare il cosiddetto 730 + redditi collettivo, sia se corredato che privo del modello F24. Quindi, in caso il contribuente che ha presentato questi moduli si sia accorto di errori o di problemi, oppure anche di dati mancanti all’interno della propria dichiarazione dei redditi, potrà annullarne l’invio seguendo le indicazioni del portale dell’Agenzia delle entrate da cui ha inviato i moduli stessi.

È necessario però, in caso si scelga di annullare la propria dichiarazione dei redditi, tenere presente che una volta completata questa operazione non è più possibile cancellare nuovamente l’invio. Inoltre, l’Agenzia delle entrate considererà il contribuente che ha annullato l’invio del proprio 730/2024 come privo di dichiarazione dei redditi. Il cittadino dovrà quindi inviare nuovamente il modulo con i dati corretti.

Come annullare e rifare la propria dichiarazione dei redditi precompilata

Per annullare l’invio del modulo relativo alla dichiarazione dei redditi è necessario accedere al portale dell’Agenzia delle entrate, recandosi quindi nella sezione dedicata al 730. In questo modo si potrà visualizzare ogni istanza di invio fatta, la quale presenterà una possibilità di cancellazione tramite un tasto “Ripristina”. Questo vale anche per i moduli “Reddito aggiuntivo” e “Reddito correttivo”, che vanno cancellati separatamente.

Una volta completata questa operazione non rimarrà traccia dell’invio della proprio dichiarazione dei redditi, se non una ricevuta di invio e una di annullamento nella sezione apposita del proprio profilo nel portale dell’Agenzia delle entrate. A questo punto però non sarà immediatamente possibile compilare e inviare una nuova dichiarazione dei redditi. Bisognerà infatti attendere tra le 24 e le 48 ore prima che questa funzionalità torni disponibile sul proprio profilo.

Per la prima volta, quest’anno, sarà possibile compilare la propria dichiarazione dei redditi seguendo un percorso facilitato e guidato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Questa semplificazione è stata pensata per evitare la confusione legata ai quadri e al linguaggio poco chiaro che i moduli di questo tipo utilizzati in passato presentavano. In questo modo la dichiarazione dei redditi precompilata dovrebbe risultare ancora più semplice e intuitiva per il contribuente.