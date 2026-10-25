L’ultima settimana di ottobre 2026 concentra diversi appuntamenti fiscali che interessano contribuenti, professionisti, imprese e datori di lavoro.
Alcune delle scadenze previste tra lunedì 26 e sabato 31 ottobre, tuttavia, cadono nel fine settimana. Pertanto, come previsto dalla normativa italiana, slittano al 2 novembre.
Indice
26 ottobre 2026: ultimo giorno per il modello 730 integrativo
Entro lunedì 26 ottobre i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi possono consegnare il modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato per correggerla se si accorgono di aver:
- commesso un errore;
- omesso informazioni nella denuncia originaria.
La procedura è ammessa sia quando la modifica produce un risultato più favorevole, come un maggiore credito d’imposta o un minor debito, sia quando la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta.
Al contrario, quando un errore nella dichiarazione dei redditi determina un maggior debito (meno imposte versate rispetto al dovuto) o un minor credito (un rimborso o una compensazione ottenuti in misura superiore a quella spettante), non è possibile utilizzare lo strumento semplificato del modello 730 integrativo. La normativa, infatti, stabilisce che la correzione a sfavore del contribuente richiede l’uso del modello Redditi Persone Fisiche (Pf) e il ravvedimento operoso.
26 ottobre 2026: invio degli elenchi Intrastat
Sempre lunedì 26 ottobre scade il termine per la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie. L’adempimento interessa gli operatori economici che effettuano determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.
La scadenza di ottobre riguarda in particolare:
- i soggetti con periodicità mensile, chiamati a comunicare le operazioni effettuate nel mese di settembre 2026;
- i soggetti con periodicità trimestrale, tenuti a trasmettere gli elenchi relativi al terzo trimestre 2026.
La data ordinaria del 25 ottobre 2026 cade di domenica. Per questo motivo, il termine slitta a lunedì 26 ottobre, primo giorno lavorativo successivo.
31 ottobre 2026: modifica dell’elenco B per il bollo sulle fatture elettroniche
Un altro appuntamento di fine mese riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2026. Entro sabato 31 ottobre, nello specifico, è possibile intervenire sull’elenco B messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Questo elenco contiene le fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma che presentano caratteristiche per le quali l’Agenzia presume che il tributo sia dovuto. Il contribuente può controllare i documenti segnalati, escludere quelli per i quali non sussistono i presupposti e integrare l’elenco con le fatture soggette a bollo eventualmente mancanti. Se non vengono apportate modifiche, l’elenco B proposto dall’Agenzia si considera confermato.
31 ottobre 2026: dichiarazioni Iva Oss e Ioss
La fine del mese interessa anche gli operatori che utilizzano i regimi speciali Os e Ioss per determinate operazioni di commercio elettronico transfrontaliero. Nel dettaglio:
- il regime Oss (acronimo di one stop shop) permette di dichiarare e versare in modo centralizzato l’Iva dovuta su specifiche operazioni, tra cui le vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcune prestazioni di servizi rese a consumatori finali nell’Unione europea. In questo caso, va inviata la dichiarazione relativa al terzo trimestre 2026, che riguarda le operazioni effettuate tra luglio e settembre;
- il regime Ioss (ovvero import one stop shop), riguarda invece determinate vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa. Questo segue invece una periodicità mensile. Per questo motivo, gli operatori interessati devono fare riferimento alla dichiarazione pertinente ai 30 giorni precedenti.
Anche se il 31 ottobre cade di sabato, i regimi fiscali che regolano l’Iva per l’e-commerce transfrontaliero sono disciplinati da direttive comunitarie dell’Unione europea, che non prevedono rinvii ma impongono l’adempimento tassativamente nella scadenza fissata (sfruttando i portali telematici che rimangono attivi anche nei giorni festivi e prefestivi).
Quali pagamenti slittano al 2 novembre 2026
Per molte dichiarazioni annuali in scadenza al 31 ottobre, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. E poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre (festivo) di domenica, bisogna procedere entro lunedì 2 novembre 2026 con i seguenti adempimenti:
- l’invio del modello Redditi 2026, relativo ai redditi del 2025, per persone fisiche, società di persone e società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- la dichiarazione Irap 2026 per i soggetti tenuti a presentarla;
- la presentazione del modello 770/2026, utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e alle altre informazioni fiscali richieste;
- la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata,. Si tratta di certificazioni residuali, da distinguere dalle Cu che seguono le scadenze ordinarie della campagna dichiarativa;
- l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) relativo al biennio 2026-2027, che interessa anche soggetti Isa e contribuenti forfettari, che possono aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione preventiva del reddito rilevante ai fini fiscali;
- la richiesta tramite modello Iva Tr da parte dei contribuenti che possono ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel terzo trimestre 2026.