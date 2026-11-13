SFS 2026, Del Piero e i grandi club europei: Torino al centro del business del calcio

La nona edizione ha riunito all’Allianz Stadium oltre 200 speaker, Alessandro Del Piero e i vertici del calcio internazionale. Premiate 14 eccellenze sportive alla Reggia di Venaria durante gli SFS Awards 2026

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Ufficio stampa Alessandro Del Piero, protagonista insieme a TikTok di un incontro dedicato all’evoluzione dello storytelling sportivo, al rapporto tra campioni e tifosi e ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale

Due giornate di incontri, dibattiti e networking con i protagonisti del calcio italiano e internazionale. Il Social Football Summit 2026 si è concluso all’Allianz Stadium di Torino con oltre 4.000 accessi, più di 200 speaker e oltre 150 giornalisti accreditati. Numeri ai quali si aggiungono oltre 6 milioni di interazioni sui social media nelle due giornate. Ma al di là della partecipazione e della visibilità ottenuta, la nona edizione della manifestazione ha rappresentato soprattutto un’occasione di confronto sulle prospettive economiche e strategiche di un settore che sta ampliando progressivamente i propri confini.

A testimoniare l’importanza assunta dall’appuntamento è stata anche la presenza, per la prima volta nella storia della manifestazione, delle Assemblee dei presidenti dei club di Lega Calcio Serie A e Lega Serie B. Un passaggio che ha portato all’Allianz Stadium i vertici del calcio professionistico italiano, trasformando il Summit in un luogo di confronto non soltanto tra addetti ai lavori, ma anche sui temi della governance e delle decisioni strategiche del sistema calcistico.

SFS 2026, i vertici del calcio italiano e internazionale a Torino

Il Summit ha visto la partecipazione di alcuni dei principali rappresentanti della governance sportiva nazionale e internazionale. Tra gli ospiti Javier Tebas, presidente di LaLiga, Michele Uva, Executive Director for EURO2032 Italy della UEFA, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, e Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B.

Presente anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, in una Torino che negli stessi giorni ospitava le ATP Finals, offrendo così l’occasione per allargare il confronto ai modelli di crescita e sviluppo delle diverse discipline sportive.

Tra i momenti di maggiore richiamo, l’incontro con Alessandro Del Piero, protagonista insieme a TikTok di un appuntamento dedicato all’evoluzione dello storytelling sportivo, al rapporto tra campioni e tifosi e ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale.

La dimensione internazionale è stata rappresentata anche dai dirigenti e dai professionisti di alcuni importanti club europei, tra cui Bayern Monaco, Arsenal, Real Betis, Sevilla FC, Anderlecht, SC Braga e Deportivo La Coruña.

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Innovazione, intelligenza artificiale e nuove strategie per la football industry

Ampio spazio è stato riservato all’innovazione e alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Al Summit hanno partecipato aziende internazionali attive nei settori della tecnologia, della consulenza, del marketing e della comunicazione, tra cui Salesforce, Amazon Web Services (AWS), Adobe, Almaviva, TikTok, YouTube, Volkswagen, Haier e Panini.

Tra gli argomenti affrontati, intelligenza artificiale, analisi dei dati, nuove infrastrutture sportive, fan engagement, strategie commerciali e sostenibilità. Temi che stanno assumendo un’importanza crescente per club e organizzazioni sportive, chiamati a sviluppare nuovi modelli di gestione e relazione con il pubblico.

Sul fronte della sostenibilità, è stata confermata la collaborazione con Ecoevents, nell’ambito del percorso di attenzione alla gestione sostenibile della manifestazione e ai principi dello standard internazionale ISO 20121.

MOMENTUM e SFS ExtraTime, spazio allo sport femminile e alle startup

Tra gli appuntamenti della nona edizione anche MOMENTUM – The Business of Women’s Sport, il format dedicato alle prospettive economiche, commerciali e comunicative dello sport femminile. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle principali organizzazioni sportive, tra cui Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, insieme a manager e professionisti del settore.

Spazio anche alle nuove imprese e alle tecnologie applicate allo sport con SFS ExtraTime, la startup competition dedicata alle realtà innovative. A conquistare il riconoscimento è stata UMO Health, azienda impegnata nello sviluppo di soluzioni basate sulle neuroscienze e sull’analisi neuromuscolare, applicate alla preparazione atletica e alla prevenzione degli infortuni.

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SFS Awards 2026, premiati Napoli, Inter, Bayern Monaco e Arsenal

Tra i momenti più attesi della manifestazione la cerimonia degli SFS Awards 2026, ospitata il 10 novembre nella cornice della Reggia di Venaria. Alla serata hanno partecipato oltre 400 ospiti tra dirigenti, manager, partner e protagonisti dell’industria calcistica internazionale.

Quattordici i riconoscimenti assegnati ad altrettante eccellenze del calcio e dello sport business, che si sono distinte per innovazione, creatività, leadership, comunicazione, sostenibilità e capacità di generare valore.

Tra i premiati Fabrizio Romano, che ha ottenuto il riconoscimento Best Content Creator, mentre il Napoli è stato premiato per la strategia di comunicazione legata al progetto Napoli 100 – Centenario. All‘Inter è andato il premio Best Format and Football Community per il progetto “Solo Noi”.

Il Bayern Monaco ha conquistato il riconoscimento Best Digital and Social Media Team Club, mentre l’Arsenal ha ricevuto il Campaign of the Year. La Lega Calcio Serie A e Haier sono state premiate per la migliore attivazione marketing e sponsorizzazione.

Tra gli altri riconoscimenti, Mirwan Suwarso ha ottenuto il Top Manager of the Year, Anna Rabuano il Female Leadership in Football, lo SC Braga il Football Tech Award e il Real Betis il premio Leader in Social Responsibility and Impact.

Premiati anche Paolo Monguzzi con l’SFS Stadium & Venue Excellence Award, Operazione Nostalgia per la migliore esperienza indoor dedicata ai tifosi e Como 1907 con lo YouGov Football Index Award. A completare l’elenco UMO Health, vincitrice della startup competition SFS ExtraTime.

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Appuntamento al 2027 per la decima edizione

A tracciare il bilancio della manifestazione è stato Gianfilippo Valentini, CEO e founder di SFS, che ha sottolineato il ruolo raggiunto dal Summit nel panorama internazionale della football industry.