Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando scatta la prescrizione per tasse e multe

Ricevere una richiesta di pagamento a distanza di molti anni da una violazione o da un mancato versamento è un’esperienza frequente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Dinanzi a un atto di riscossione, la prima verifica riguarda la regolarità delle notifiche e il trascorrere del tempo. Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto dello Stato e degli enti creditori a esigere un credito non è perpetuo: l’istituto della prescrizione costituisce il confine legale contro l’inerzia prolungata del titolare del credito.

Quando si parla di somme dovute alla pubblica amministrazione, si tende a confondere entrate di natura profondamente diversa. Dal punto di vista del diritto, la disciplina che regola le tasse non coincide con quella prevista per le multe, e perfino all’interno di una medesima cartella esattoriale convivono voci soggette a differenti finestre temporali. Conoscere il quadro normativo primario, dal Codice Civile ai testi unici sulle sanzioni e sulla previdenza, è essenziale per riconoscere un atto illegittimo e far valere i propri diritti.

Prescrizione tasse e multe: la scissione della cartella

Un errore frequente tra i contribuenti è ritenere che l’importo indicato in una cartella di pagamento costituisca un debito unitario soggetto a una sola scadenza. La Corte di Cassazione – a partire dall’ordinanza n. 20955/2020 e dalla sentenza n. 2044/2023, fino alle recenti ordinanze n. 24721/2024 e n. 9599/2025 – ha stabilito che l’importo iscritto a ruolo deve essere scisso in tre componenti distinte:

il tributo originario omesso (sorte capitale);

le sanzioni collegate all’inadempimento;

gli interessi maturati per il ritardo.

Ognuna di queste voci segue una propria causa giuridica e un autonomo termine estintivo. Ciò comporta che, anche quando la sorte capitale per le tasse statali conserva la propria efficacia nel tempo, le sanzioni e gli accessori possono essere già caduti in prescrizione. Il contribuente ha dunque la possibilità di richiedere lo sgravio parziale del debito, eliminando importi gravosi dal totale intimato.

Imposte erariali e termine decennale

Al vertice del sistema tributario si collocano le imposte erariali destinate al bilancio dello Stato: rientrano in questa categoria l’Irpef, l’Ires, l’IVA, l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

Per questi crediti statali, in assenza di norme speciali che stabiliscano termini ridotti per la riscossione successiva alla definitività dell’atto, la giurisprudenza applica la regola generale stabilita dall’art. 2946 del Codice Civile. La norma disciplina la prescrizione ordinaria decennale, in forza della quale i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Lo Stato dispone pertanto di dieci anni di tempo per azionare il proprio credito. Se tra la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento e l’atto esecutivo successivo intercorre un decennio senza alcun sollecito formale, la pretesa impositiva sul tributo erariale decade in modo definitivo.

Tributi locali e accessori periodici

Un regime differente riguarda i tributi comunali e provinciali, tra i quali spiccano l’IMU, la Tari e la Tasi. Questi prelievi sono istituiti per finanziare servizi territoriali su base periodica annuale.

A tali entrate locali si applica l’art. 2948 n. 4 del Codice Civile, che prevede il termine breve di cinque anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a un anno o in frazioni più brevi. L’ente locale ha quindi cinque anni per riscuotere l’imposta accertata.

La medesima disposizione disciplina anche gli interessi di mora e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Trattandosi di obbligazioni accessorie a maturazione periodica legata al decorso del tempo, il relativo diritto di credito si estingue in cinque anni, perfino quando accedono a un debito erariale decennale quale l’Irpef o l’IVA.

Contributi previdenziali e assistenziali

Accanto al fisco opera il sistema della previdenza obbligatoria gestito da enti quali INPS e INAIL per pensioni e coperture assicurative dei lavoratori.

La materia è disciplinata in modo organico dalla Legge n. 335/1995, che all’articolo 3 fissa a cinque anni il termine di estinzione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali:

contributi dovuti dai datori di lavoro per i dipendenti subordinati;

quota dovuta alla Gestione Separata da lavoratori autonomi e parasubordinati;

oneri contributivi delle gestioni speciali artigiani e commercianti;

premi assicurativi INAIL per infortuni e malattie professionali.

In ambito previdenziale l’estinzione quinquennale produce un effetto inderogabile: la legge impedisce all’ente creditore di accettare versamenti spontanei riferiti a periodi prescritti, vietando ogni rinuncia implicita o esplicita da parte del debitore.

Bollo auto: la disciplina speciale triennale

La tassa automobilistica, comunemente chiamata bollo auto, è un tributo regionale assoggettato a una disciplina speciale.

Questo prelievo vanta il termine più breve dell’ordinamento fiscale: si prescrive infatti in tre anni. A caratterizzare il bollo auto è il metodo di computo: il triennio non decorre dalla scadenza originaria del versamento, ma a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’adempimento doveva essere compiuto.

Se un bollo auto deve essere saldato nel corso del 2026, il calcolo dei tre anni prende avvio il 1° gennaio 2027 e si conclude il 31 dicembre 2029. Se entro quella data la Regione non notifica alcun atto di accertamento, il credito svanisce per sempre.

Il quadro delle sanzioni

La riscossione delle sanzioni traccia una linea netta tra il dovere contributivo e l’esercizio del potere punitivo dello Stato.

Nel settore fiscale, la norma fondamentale è l’art. 20 del D.Lgs. 472/1997. Il comma 3 dispone che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive nel termine di cinque anni. Anche quando il debito d’imposta principale si prescrive in dieci anni, la sanzione applicata si estingue nel termine più breve quinquennale.

Nel campo delle violazioni extra-tributarie, come le infrazioni al Codice della Strada che determinano le multe, opera l’art. 28 della Legge 689/1981. La norma stabilisce che il diritto a riscuotere le somme pecuniarie per sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o da quando il verbale è stato notificato al cittadino.

Sintesi normativa completa

Lo schema seguente sintetizza l’applicazione dei testi di legge richiamati.

Ambito Credito Termine Riferimento normativo Erario IRPEF, IRES, IVA, Registro, Bollo 10 anni Art. 2946 Codice Civile Enti locali IMU, TARI, TASI 5 anni Art. 2948 n. 4 Codice Civile Accessori Interessi di mora e ritardata iscrizione 5 anni Art. 2948 n. 4 Codice Civile Previdenza INPS, INAIL 5 anni Legge n. 335/1995 Veicoli Bollo Auto 3 anni Disciplina speciale (dal 31/12 anno successivo) Sanzioni fiscali Sanzioni tributarie pecuniarie 5 anni Art. 20 D.Lgs. 472/1997 Sanzioni amministrative Multe stradali, altre sanzioni 5 anni Art. 28 Legge 689/1981

Verifica degli atti interruttivi e tutela del contribuente

L’effetto estintivo non opera d’ufficio nei registri telematici della riscossione: spetta sempre al debitore verificare l’assenza di atti idonei a interrompere il tempo trascorso. L’interruzione si verifica con la notifica di un atto tipico: una cartella di pagamento, un’intimazione, un fermo amministrativo, un’ipoteca o un pignoramento. Semplici comunicazioni inviate tramite posta ordinaria non hanno valore legale in merito alla prova di ricezione.

Se l’ente è rimasto inerte per l’intero periodo fissato dalla legge, il cittadino può agire presentando istanza di autotutela all’ente impositore o all’agente di riscossione per ottenere lo sgravio. In caso di rigetto o silenzio a fronte di una richiesta esecutiva, occorrerà promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente per le controversie sulle tasse, oppure dinanzi al Giudice di Pace entro i termini perentori di legge nel caso delle multe per infrazioni stradali.