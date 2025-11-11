Dopo il passaggio in Consiglio dei ministri e le audizioni, la Manovra finanziaria arriva in Parlamento per la discussione prima nelle commissioni competenti e poi in aula. I partiti, soprattutto quelli di maggioranza, stanno preparando gli emendamenti per cercare di ottenere dal dibattito parlamentare quello che non sono riusciti ad avere durante le trattative interne al Governo.

La Lega in particolare è attiva su diversi fronti: il partito di Matteo Salvini vuole introdurre una flat tax per i nuovi assunti sotto i 30 anni, aggiornare l’iperammortamento e il superammortamento come chiesto dal ministro Giorgetti, estendere la Rottamazione delle cartelle e infine rimuovere l’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi. Su quest’ultimo punto c’è anche il supporto di Forza Italia.

La flat tax per i nuovi assunti sotto i 30 anni

La misura su cui la Lega sta puntando maggiormente nei primi giorni dall’approdo della Manovra finanziaria in Parlamento è la flat tax al 5% sui nuovi assunti sotto i 30 anni. Con questa norma, sarebbe possibile:

per i lavoratori pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 5% fino ai 30 anni;

per le aziende ottenere sconti sui contributi per 3 anni.

Per accedere a questa misura le imprese dovrebbero assumere un giovane sotto i 30 anni a tempo indeterminato. Nel caso in cui si tratti di un rientro dall’estero, la flat tax si estenderebbe fino a 36 anni di età.

Giorgetti chiede una revisione dell’iper e super ammortamento

Nelle sue dichiarazioni al Festival dei Territori Industriali di Bergamo, nelle quali ha denunciato che il Governo sarebbe stato “massacrato” sull’Irpef, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha anche citato un’altra possibile norma della prossima manovra, questa volta in favore delle imprese:

Uno degli interventi che mi auguro si possa compiere è quello relativo agli iperammortamenti e superammortamenti perché sono quelli che in qualche modo danno un impulso quasi automatico per rinnovare, investire, migliorare. Renderli pluriennali sarebbe una bella cosa perché forniscono agli investitori un quadro di certezza nel tempo e quindi anche la possibilità e la capacità di programmare gli investimenti. Cercheremo sicuramente di trovare una soluzione.

Queste due misure sono una supervalutazione degli investimenti in beni strumentali da parte delle aziende, tra il 50% e il 220% della cifra investita, a seconda di cosa è stato acquistato. Il piano di Giorgetti sarebbe un rinnovo della norma per più anni, in modo da permettere alle aziende una maggiore progettualità.

Rottamazione delle cartelle anche per chi ha accertamenti in corso

La Lega punta anche all’allargamento della platea che potrebbe accedere alla Rottamazione Quinquies delle cartelle esattoriali. Escluso a priori che possano essere inclusi i contribuenti senza una dichiarazione dei redditi, l’idea del partito di Matteo Salvini sarebbe quella di applicare la norma anche a chi:

ha accertamenti in corso da parte del Fisco;

ha subito un provvedimento per dichiarazione infedele.

Il ministro Giorgetti ha già spiegato che, per una misura simile, sarebbe necessario trovare delle coperture. Il relatore della Lega per la Legge di Bilancio, Claudio Borghi, ha proposto di rimuovere la reversibilità della pensione per le coppie unite civilmente per reperire le risorse necessarie al condono fiscale.

La questione della cedolare secca

Uno dei temi più delicati per l’intera maggioranza è quello della cedolare secca sugli affitti brevi. Già in Consiglio dei ministri questa norma, che aumenta la tassa fissa sulle rendite immobiliari turistiche dal 21% al 26%, era stata ragione di scontro. Durante il passaggio alla Corte dei Conti, Forza Italia e Lega hanno ottenuto una piccola concessione, che esclude chi non usa intermediari o siti internet dall’aumento.

Le associazioni di categoria hanno però evidenziato che la platea esclusa è minima. I due partiti stanno tentando di evitare l’aumento della cedolare secca, ma anche in questo caso il problema riguarda le coperture. Servirebbero almeno 100 milioni di euro.