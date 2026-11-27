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«Avvocato, mia figlia vive con me e sono soprattutto io a provvedere alle sue necessità quotidiane. Il mio ex può pretendere la metà dell’assegno unico?».

Tra genitori separati con affidamento condiviso, anche chi trascorre meno tempo con il figlio può chiedere all’INPS la metà dell’assegno unico. Il giudice può però attribuire l’intero importo al genitore con cui il figlio vive prevalentemente, anche senza il consenso dell’altro.

Con l’ordinanza n. 29000 del 12 novembre 2026, la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva riconosciuto al padre metà dell’assegno unico, lasciando invariati i 250 euro mensili di mantenimento, ritenuti sufficienti. Le due prestazioni rispondono a regole diverse: la sufficienza del mantenimento non giustifica, di per sé, la divisione dell’assegno unico. A settembre 2026, secondo i dati dell’INPS, l’assegno unico per un figlio minorenne valeva in media 191 euro al mese. Con questo importo, passare dalla riscossione integrale a quella del 50% significa ricevere 1.146 euro in meno in un anno.

A chi spetta l’assegno unico con l’affidamento condiviso?

Con l’affidamento condiviso, ciascun genitore può chiedere all’INPS di ricevere il 50% dell’assegno unico (artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 230/2021). Il pagamento integrale a uno dei genitori può essere stabilito di comune accordo oppure dal giudice (Cass. ord. n. 4672/2025). In caso di affidamento esclusivo, l’intero assegno spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo tra i genitori.

IL CASO PRATICO Assegno unico: 50% o 100%? Esempio: assegno unico di 200 € al mese per un figlio. AFFIDAMENTO CONDIVISO Pagamento a entrambi

Su richiesta, salvo diversa disposizione 100 € 50% 100 € 50% Pagamento a un solo genitore

Per accordo o decisione del giudice 200 € 100% AFFIDAMENTO ESCLUSIVO Pagamento all’affidatario

Salvo diverso accordo 200 € 100% Il 100% può spettare anche con l’affidamento condiviso.

Resta fermo l’obbligo di mantenimento. Fonte: elaborazione esemplificativa su art. 6, co. 4, D.Lgs. 230/2021; Cass. ord. n. 29000/2026.

Per stabilire a quale genitore attribuire l’intero assegno, il giudice valuta come sono distribuiti, di fatto, i compiti di cura. Nell’affidamento condiviso le decisioni più importanti per il figlio si prendono insieme (art. 337-ter c.c.), ma alle sue necessità quotidiane può provvedere soprattutto il genitore con cui vive. È questo il «compito operativo differente e più intenso» che, secondo la Cassazione, può giustificare il pagamento integrale al genitore collocatario (Cass. ord. n. 29000/2026).

“Se il figlio trascorre tempi sostanzialmente equivalenti con entrambi i genitori, la sola residenza anagrafica presso la madre non basta a dimostrare che sia lei a sostenere il maggiore carico di cura”.

Chi riceve l’intero assegno gestisce le somme anche per conto dell’altro genitore, in forza di quello che la Cassazione definisce un «mandato ex lege, seppure tacito», e deve utilizzarle nell’esclusivo interesse del figlio. Può pagare la mensa scolastica o concorrere alle spese di casa nella misura in cui queste rispondono alle esigenze del minore.

L’altro genitore conserva il diritto di chiedere conto dell’utilizzo delle somme e può rivolgersi al giudice se ha elementi concreti per ritenere che il contributo venga utilizzato per spese personali estranee ai bisogni del figlio.

Il mio ex può scalare l’assegno unico dal mantenimento?

“L’attribuzione del 100% dell’assegno unico a un genitore non autorizza l’altro a ridurre il mantenimento stabilito per il figlio”.

L’assegno unico è un contributo pubblico destinato alle famiglie con figli e le somme accreditate dall’INPS non costituiscono reddito personale del genitore che le percepisce (Cass. ord. n. 25624/2025). Entrambi i genitori restano tenuti a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche e capacità di lavoro, anche domestico (art. 316-bis c.c.). Il primo documento da controllare è il provvedimento che stabilisce il mantenimento, verificando come disciplina gli importi e le eventuali prestazioni pubbliche per i figli. Se l’ex deve versare 300 euro al mese e ne trattiene 100 perché l’altro genitore percepisce l’intero assegno unico, in assenza di una disposizione che consenta tale detrazione, accumula un debito di 100 euro ogni mese.

L’ex può chiedere al giudice una revisione del mantenimento in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. Fino alla modifica del provvedimento resta tenuto a versare l’importo stabilito. Chi riceve meno di quanto gli spetta può documentare le differenze attraverso il provvedimento giudiziale e gli estratti conto, per procedere al recupero delle somme dovute.

Se l’ex risulta inadempiente da almeno 30 giorni, previa costituzione in mora, è possibile chiedere il pagamento diretto del mantenimento al suo datore di lavoro, notificandogli il provvedimento che stabilisce l’assegno e dandone comunicazione al debitore. Il datore di lavoro è tenuto a versare il mantenimento dal mese successivo alla notifica (art. 473-bis.37 c.p.c.).

Come ottenere il 100% dell’assegno unico senza il consenso dell’ex?

Dal marzo 2022 l’assegno unico ha sostituito gli assegni familiari per i figli, ma i provvedimenti giudiziali che regolavano l’attribuzione dei contributi pubblici possono conservare efficacia anche rispetto alla nuova prestazione (Trib. Lecce, sent. n. 666/2024). Prima di avviare una causa, rileggerei quindi le condizioni di separazione o divorzio, anche se risalgono a diversi anni fa.

Il genitore che dispone di un titolo ancora efficace e applicabile all’assegno unico può chiedere il pagamento integrale direttamente all’INPS, modificando la domanda già presentata. In caso di domanda presentata dall’ex, il genitore interessato può chiedere alla sede INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo il provvedimento giudiziale che comprova il suo diritto (mess. INPS n. 1714/2022).

Il mio ex può chiedere la metà dell’assegno anche se lo ricevo già per intero?

Il solo collocamento prevalente del figlio non impedisce all’ex di chiedere all’INPS la metà dell’assegno (circ. INPS n. 23/2022). Un provvedimento che attribuisce espressamente il 100% del contributo offre una tutela maggiore: dopo il riesame della ripartizione, soltanto il genitore che ha presentato la domanda può modificarla, purché siano cambiate le condizioni giuridiche (mess. INPS n. 1714/2022). In sede di separazione o divorzio, chiederei quindi al giudice di pronunciarsi espressamente anche sull’attribuzione dell’assegno unico. Chi è già separato può sottoporre la questione al giudice anche successivamente, se il provvedimento vigente non disciplina la riscossione del contributo.

E se il giudice ha già stabilito la divisione al 50%?

Per ottenere la revisione delle condizioni occorrono giustificati motivi sopravvenuti (art. 473-bis.29 c.p.c.). Si pensi al padre che, dopo la separazione, ha progressivamente ridotto i periodi di permanenza del figlio presso di sé. Prima di presentare il ricorso, valuterei quali cambiamenti si possono documentare:

calendario delle permanenze e messaggi: variazioni nei tempi di cura del figlio;

e messaggi: variazioni nei tempi di cura del figlio; fatture e ricevute: spese sostenute direttamente da ciascun genitore;

e ricevute: spese sostenute direttamente da ciascun genitore; documentazione sanitaria: nuove esigenze di cura e assistenza del minore.

Ottenuto il riconoscimento del 100% dell’assegno unico, occorre aggiornare la domanda INPS. La modifica del criterio di ripartizione produce effetti dal momento in cui viene inserita nella procedura, senza diritto al conguaglio per le mensilità precedenti (mess. INPS n. 1962/2022).

“Prima di chiedere la restituzione delle somme già versate all’ex, verificherei la data di efficacia del provvedimento giudiziale e il dettaglio dei pagamenti mensili, consultabile sul portale INPS”.

La possibilità di recuperare gli arretrati dell’assegno unico va valutata soprattutto quando l’ex ha percepito metà del contributo in contrasto con un provvedimento giudiziale già in vigore. Ottenere oggi il pagamento integrale dell’assegno, infatti, non rende automaticamente indebite le somme riscosse in passato dall’altro genitore.