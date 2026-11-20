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«Avvocato, vivo da più di vent’anni nella casa dei miei genitori, pago le spese e mi occupo della manutenzione. Posso diventarne proprietario per usucapione?».

Secondo l’Istat, nel 2025 l’8,6% delle famiglie italiane vive in abitazioni in usufrutto o a titolo gratuito e spesso il problema della proprietà emerge alla morte dei genitori, quando i figli devono dividere l’eredità. Per acquistare una casa per usucapione occorrono vent’anni di possesso utile. Nei rapporti di stretta parentela, però, anche quarant’anni di godimento possono essere espressione della semplice tolleranza del proprietario, come ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 23115 del 2026.

A Pisa, due uomini rivendicano la proprietà per usucapione delle abitazioni di famiglia in cui vivono da quasi quarant’anni. A dare origine alla causa, nel 2010, è la richiesta degli altri coeredi, tra cui le sorelle di uno dei due, di dividere il patrimonio. Il Tribunale e la Corte d’Appello riconoscono l’usucapione. La Cassazione, invece, osserva che le sorelle hanno continuato ad accedere liberamente, con le proprie chiavi, senza preavviso, all’appartamento in cui viveva la madre, morta nel 2008. Una circostanza indicativa della persistenza di un possesso condiviso. Dopo sedici anni di contenzioso, la Cassazione annulla la sentenza con rinvio.

Da quando si contano i vent’anni per l’usucapione?

“I vent’anni necessari per l’usucapione decorrono dal momento in cui si inizia a esercitare sull’immobile un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario (artt. 1140 e 1158 c.c.)”.

Il possesso deve protrarsi ininterrottamente per tutto il ventennio. Se il possesso è stato acquistato con violenza o clandestinità, il termine decorre dalla cessazione di tali condizioni (art. 1163 c.c.).

Si pensi a un genitore che mette a disposizione del figlio un appartamento nel quale vivere con la propria famiglia. Se si tratta di un comodato d’uso gratuito (art. 1803 c.c.), il figlio è giuridicamente un detentore. Affinché inizi a decorrere il ventennio, l’art. 1141 c.c. richiede un mutamento del titolo, per causa proveniente da un terzo o per opposizione al possessore. Si parla di interversione del possesso: può verificarsi, ad esempio, se il figlio nel rifiutare la restituzione della casa, disconosce apertamente il diritto del genitore e inizia a possedere l’immobile come proprio.

IL CASO PRATICO Usucapione, il calcolo del ventennio Abitazione concessa in comodato gratuito nel 1996.

Mutamento della detenzione in possesso nel 2016. 30 anni nella casa 20 anni 10 anni 10 anni 1996–2016 2016–2026 2026–2036 Comodato

Anni esclusi Anni utili

maturati Anni utili

da maturare Ventennio utile 2036 Possibile maturazione dell’usucapione Fonte: elaborazione esemplificativa su artt. 1141 e 1158 c.c.

Si presuppongono la prova del mutamento della detenzione in possesso

nel 2016, la continuità del possesso e la sussistenza di tutti

i requisiti di legge. Nei rapporti tra parenti occorre poi fare i conti con la tolleranza familiare. Un genitore può lasciare che il figlio utilizzi gratuitamente un immobile per tutta la vita. L’art. 1144 c.c. stabilisce che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza sono inidonei a fondare l’acquisto del possesso.

“Vista la natura del legame familiare, la Cassazione chiarisce che il fatto di aver goduto della casa anche per decenni, da solo, non consente di presumere che il proprietario abbia smesso di tollerarne l’utilizzo (Cass. ord. n. 23115/2026; sent. n. 20508/2019)”.

Posso usucapire le quote dei miei fratelli?

Il coerede che possiede la casa ereditata può acquistare per usucapione le quote degli altri eredi anche prima della divisione, purché dimostri di aver esercitato un possesso esclusivo per vent’anni.

Pensiamo a un figlio che, dopo aver ereditato una casa insieme ai fratelli, continua ad abitarvi. È già proprietario di una quota e può usare l’intero immobile, purché anche gli altri fratelli abbiano la possibilità di farlo (art. 1102 c.c.). Per usucapire le loro quote deve dimostrare che, da un certo momento, ha iniziato a esercitare sulla casa un potere esclusivo, incompatibile con il possesso degli altri. In questo caso, essendo già possessore del bene comune, non occorre l’interversione del possesso prevista dall’art. 1164 c.c.

Se i fratelli vivono altrove, si disinteressano della gestione della casa o lasciano che uno solo di loro se ne occupi, conservano comunque i propri diritti sull’immobile.

“Chi rivendica l’usucapione deve dimostrare di aver goduto della casa in modo incompatibile con la possibilità di utilizzo degli altri coeredi (Cass. n. 7221/2009 e n. 10734/2018)”.

Si comprende così il valore delle chiavi nella vicenda di Pisa: secondo la Cassazione, l’accesso diretto e senza preavviso delle sorelle all’appartamento abitato dalla madre era indicativo della persistenza di un possesso condiviso.

Prendiamo il caso di una casa del valore di 240mila euro, ereditata da tre fratelli in parti uguali. A ciascuno spetta una quota del valore proporzionale di 80mila euro. Se il fratello che abita nell’immobile riesce a usucapire le altre due quote, diventa proprietario esclusivo della casa senza dover corrispondere agli altri eredi i 160mila euro corrispondenti al loro valore.

Quali prove servono per usucapire la casa?

“Chi chiede al giudice di accertare l’acquisto della proprietà per usucapione deve provare i fatti su cui fonda il proprio diritto (art. 2697 c.c.)”.

L’art. 1141 c.c. presume il possesso in chi esercita un potere di fatto sull’immobile, salvo che si dimostri che ha iniziato a utilizzarlo come semplice detentore. Nei rapporti familiari, anche le circostanze in cui è avvenuto l’ingresso nell’abitazione assumono quindi valore probatorio.

Prima di affrontare una causa di usucapione occorre valutare quali fatti si possono effettivamente documentare:

la residenza anagrafica e le bollette possono documentare la permanenza e l’uso dell’abitazione;

e le possono documentare la permanenza e l’uso dell’abitazione; il pagamento dell’IMU e le fatture dei lavori documentano le spese sostenute per l’immobile;

e le documentano le spese sostenute per l’immobile; le lettere, le email e i messaggi scambiati tra familiari possono chiarire a quale titolo si occupa la casa e come sono cambiati nel tempo i rapporti con il proprietario.

Anche vent’anni di bollette, imposte e fatture possono essere compatibili con un comodato gratuito. Questi documenti, da soli, sono insufficienti a dimostrare l’acquisto della proprietà.

In una causa per usucapione i testimoni hanno particolare rilievo: chi decideva dell’utilizzo della casa, se gli altri familiari potevano accedervi autonomamente e da quale anno la situazione era eventualmente cambiata. Sapere che una persona vive nell’immobile da trent’anni fornisce soltanto una parte della prova.

E se ho ristrutturato la casa dei miei genitori a mie spese?

La Cassazione ha esaminato il caso di un figlio che aveva ristrutturato e trasformato immobili del padre, destinandoli anche all’esercizio di un’attività commerciale. I lavori, pur a fronte di una detenzione ultraventennale, sono stati ritenuti insufficienti a provare l’interversione del possesso (Cass. ord. n. 31126/2025).

Si può quindi investire anche una somma considerevole per accrescere il valore di un immobile che resta di proprietà altrui. La possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute segue regole proprie e va valutata separatamente.

Come può il proprietario impedire l’usucapione?

“A chi concede gratuitamente una casa a un familiare consiglierei di formalizzare il rapporto con un contratto di comodato scritto, indicando la durata, le condizioni di utilizzo e di restituzione dell’immobile”.

Se il familiare occupa già la casa da anni, può essere utile documentare il rapporto in essere. Anche una richiesta scritta di proroga del comodato, proveniente da chi abita nell’immobile, può assumere valore probatorio. Il riconoscimento inequivoco del diritto del proprietario può infatti interrompere l’usucapione in corso (art. 2944 c.c.).

Attenzione, invece, all’efficacia delle diffide. Nella controversia di Pisa, già nel 2007 alcuni coeredi avevano inviato una lettera per chiedere lo scioglimento bonario della comunione ereditaria. La Corte d’Appello l’aveva ritenuta priva di una chiara volontà di recuperare il possesso. Una raccomandata o una PEC, da sola, non interrompe l’usucapione. Persino la domanda giudiziale di divisione ereditaria è insufficiente a tale scopo (Cass. n. 18544/2022). Occorre formulare una domanda giudiziale idonea a recuperare il bene (artt. 1165 e 2943 c.c.; Cass. n. 22032/2024).

Prima di agire in giudizio, nelle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie e comodato è obbligatorio esperire la mediazione (art. 5 del D.Lgs. 28/2010).

Se il ventennio è prossimo alla scadenza, presterei particolare attenzione alla data di ricezione della domanda di mediazione: è da quel momento che la domanda, se idonea alla tutela richiesta, produce gli effetti interruttivi della domanda giudiziale (art. 8, comma 2).

Quindi, è possibile evitare il giudizio raggiungendo un accordo di mediazione che accerti l’usucapione, trascrivibile previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato (art. 2643, n. 12-bis, c.c.).