Il medico ha diagnosticato tardi il tumore, ho diritto al risarcimento?

Il medico può avere sbagliato e il paziente può comunque non avere diritto al risarcimento. Bisogna provare che quel tempo perso abbia prodotto un danno.

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Il tumore viene scoperto oggi. Il possibile errore medico può risalire a mesi prima, a un esame che avrebbe dovuto portare ad altri accertamenti. È quello che accade quando, dopo la diagnosi, si tornano a leggere una mammografia, una Tac, un referto o le visite precedenti e emerge un segnale che meritava di essere approfondito. Si apre allora il problema della diagnosi tardiva del tumore e del possibile risarcimento. La diagnosi precoce è uno snodo centrale dei percorsi oncologici e, quando viene contestato un ritardo, la ricostruzione parte da ciò che il medico aveva davanti prima che la malattia fosse accertata. Il diritto al risarcimento nasce se quel passaggio diagnostico era dovuto e il ritardo ha inciso sulla condizione del paziente.

Il medico doveva diagnosticare il tumore prima?

L’errore diagnostico può configurarsi se , con i sintomi, gli esami e le informazioni disponibili in quel momento, il medico avrebbe dovuto riconoscere il tumore o prescrivere altri accertamenti.

“Il fatto che la malattia fosse già presente, da solo, non dimostra l’errore”.

La valutazione si fa tornando al giorno della visita, della mammografia, della Tac o dell’altro esame contestato. Un tumore può essere già presente senza essere ancora riconoscibile; al contrario, un esame definito negativo può contenere un segno che richiedeva un approfondimento.

L’errore può emergere se un’immagine viene interpretata male, un sintomo viene sottovalutato, manca la prescrizione dell’esame necessario oppure un risultato dubbio viene lasciato senza seguito. Lo stesso vale per una biopsia non disposta, un controllo rinviato o un follow-up che avrebbe dovuto essere programmato.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 763 del 2026, offre un esempio chiaro. Nel 2016, nonostante il carcinoma fosse stato scoperto poco dopo una mammografia negativa, la CTU escluse violazioni di diligenza, prudenza e perizia. Nel 2019, invece, davanti a un nuovo nodulo, ritenne prudente disporre un’agobiopsia o almeno un controllo ecografico.

La diagnosi successiva non basta, quindi, a dimostrare che il medico avesse sbagliato prima. Anche quando emerge una condotta imprudente, resta un secondo accertamento: capire se quel ritardo abbia provocato un danno.

Devo provare che sarei guarito?

No. Il paziente non deve sempre dimostrare che una diagnosi tempestiva lo avrebbe portato alla guarigione.

“Deve però provare che il ritardo ha causato un peggioramento che si sarebbe, con maggiore probabilità, evitato o ridotto, oppure che gli ha fatto perdere una possibilità concreta di ottenere un risultato migliore”.

Nel processo civile il nesso causale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”. Non serve la certezza assoluta. Occorre dimostrare che la condotta del sanitario abbia avuto, con probabilità prevalente, un ruolo nel danno lamentato (Trib. Pisa sent. n. 763/2026).

Se il tumore fosse stato diagnosticato quando doveva esserlo, che cosa sarebbe cambiato per quel paziente? Può rilevare uno stadio meno avanzato, un intervento meno invasivo, una terapia meno aggressiva, una prognosi migliore o una maggiore durata della vita. Il confronto serve a separare le conseguenze provocate dalla malattia da quelle aggiunte dal ritardo diagnostico.

È qui che entra il danno differenziale. Non si risarcisce tutto ciò che il tumore ha comportato, ma la parte di pregiudizio che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato o contenuto. Nel caso deciso a Pisa, la CTU ha accertato che anticipare di circa quattro mesi la diagnosi non avrebbe modificato lo stadio, le caratteristiche della neoplasia o la successiva evoluzione. Anche per la recidiva, una diagnosi precedente non avrebbe consentito trattamenti diversi capaci di contrastare più efficacemente la malattia.

“Può quindi esserci una condotta sanitaria imprudente senza che da quella condotta derivi un danno risarcibile”.

Più delicato è il tema della perdita di chance. Anche la possibilità perduta deve essere stata sottratta dall’errore diagnostico. Il nesso causale va provato tra la condotta e la possibilità perduta; ciò che resta incerto è il risultato finale che quella possibilità avrebbe potuto assicurare. La chance è risarcibile quando presenta caratteri di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. ord. n. 16326/2025).



Lo stesso criterio vale per gli altri pregiudizi. Ansia, depressione e sofferenza devono essere ricondotte al ritardo e non soltanto alla malattia; nel caso pisano il turbamento psichico dipendeva dal decorso del tumore. Anche la lesione dell’autodeterminazione richiede un pregiudizio concreto: a Pisa non erano emerse scelte terapeutiche, personali, familiari o patrimoniali rese impraticabili dalla diagnosi tardiva.

Possono aggiungersi spese mediche, assistenza, riabilitazione, periodi più lunghi di incapacità lavorativa o perdita di reddito, quando siano conseguenza del peggioramento imputabile al ritardo.

Il danno risarcibile è ciò che il ritardo ha aggiunto alla malattia o ha sottratto al paziente. La guarigione mancata è solo una delle possibili conseguenze: ciò che conta è dimostrare quale differenza abbia prodotto, nel caso concreto, il tempo perso.

Come provo che il ritardo mi ha danneggiato?

La prova si costruisce confrontando il momento in cui il tumore avrebbe dovuto essere riconosciuto con quello della diagnosi effettiva. Il fascicolo deve mostrare che cosa era già conoscibile prima e che cosa è cambiato nel tempo trascorso.

Cosa va ricostruito Alla data in cui il tumore doveva essere riconosciuto Alla diagnosi effettiva Cosa serve per provarlo Lesione Dimensioni e caratteristiche presumibili Dimensioni e caratteristiche accertate Immagini diagnostiche, referti, esame istologico Diffusione della malattia Stadio presumibile, eventuale assenza di interessamento linfonodale o metastatico Stadio e diffusione realmente accertati Esami strumentali, biopsie, cartella clinica Cure Trattamento che sarebbe stato indicato allora Interventi e terapie resi necessari dopo Linee terapeutiche, cartelle cliniche, valutazione oncologica Prognosi Prospettive con una diagnosi tempestiva Prognosi alla diagnosi effettiva Dati clinici, letteratura scientifica pertinente, valutazione oncologica

È lo stesso tipo di verifica compiuta nella sentenza del Tribunale di Pisa: i consulenti hanno confrontato caratteristiche e dimensioni della lesione, possibilità terapeutiche ed evoluzione della malattia per stabilire se i quattro mesi contestati avessero prodotto un peggioramento. La risposta, in quel caso, è stata negativa.

Per questo non basta raccogliere qualche referto. Servono la cartella clinica completa, gli esami precedenti, le prescrizioni, gli istologici, le biopsie, i controlli e la documentazione delle terapie successive. Se il possibile errore riguarda una mammografia, una Tac, una risonanza o un altro esame per immagini, vanno recuperate anche le immagini diagnostiche originali, quando disponibili.

La documentazione va poi letta dalle competenze giuste. Il medico legale ricostruisce nesso causale e danno; il radiologo può rivalutare le immagini, l’oncologo confrontare terapie e prognosi, l’anatomopatologo esaminare il materiale istologico quando serve.

La struttura sanitaria risponde, in linea generale, secondo il regime contrattuale richiamato dall’art. 7 della legge n. 24/2017 e dagli artt. 1218 e 1228 c.c.; la posizione del singolo sanitario segue regole diverse. Anche la prescrizione va verificata subito, perché termini e decorrenza cambiano in base al titolo della responsabilità e al momento in cui il danno diventa conoscibile come conseguenza della condotta contestata.

Il percorso, quindi, non parte dalla cifra da chiedere. Parte dai documenti, passa per la valutazione medico-legale e specialistica e arriva alla richiesta di risarcimento solo quando errore, conseguenze del ritardo e prova del collegamento tra i due sono stati ricostruiti.