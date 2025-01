Isee sbagliato, cosa fare per correggerlo gratis

Per correggere un Isee sbagliato in maniera del tutto gratuita è possibile presentare personalmente una Dsu mini tramite l'app Inps Mobile

“Isee sbagliato, posso rifarlo?”. La risposta alla domanda è affermativa: chi abbia presentato un Isee con errori, per propria imperizia o per negligenza di un intermediario, ha certamente la facoltà di rettificarlo.

Esistono due vie per correggere un Isee sbagliato, una a pagamento tramite l’intermediazione di un Caf e una del tutto gratuita che prevede che sia lo stesso utente a provvedere alla rettifica.

Perché presso i Caf si paga

L’utente che decida di rivolgersi a un Caf per correggere l’Isee sbagliato sarebbe chiamato a pagare una tariffa che può arrivare a 25 euro.

Presso i Caf l’assistenza fiscale è gratuita per la compilazione della prima domanda, mentre tutte le successive prevedono un pagamento fra i 15 e i 25 euro.

Il motivo è che a partire dal 2023 l’Inps non rimborsa più ai Caf il compenso per le Dsu e gli Isee successivi al primo che siano presentati nel corso dello stesso anno per lo stesso nucleo familiare. Da qui, la richiesta di provvedere al pagamento.

La correzione dell’Isee tramite Caf prevede due step:

la presentazione di un modello integrativo FC3 nel quale andranno inseriti i dati mancanti;

la presentazione di una nuova Dsu con i dati corretti.

Attenzione: se lo sbaglio dell’Isee è stato fatto da un Caf, e se da tale errore è derivato un danno per l’utente che ha perso la possibilità di accedere a un bonus, è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Correggere l’Isee sbagliato gratis

Se il governo con una mano prende, con l’altra dà: a partire da gennaio 2025 gli utenti hanno la possibilità di presentare gratis la Dsu Mini precompilata personalmente tramite la nuova app Inps Mobile.

La Dsu precompilata contiene due tipologie di voci:

i dati dichiarati direttamente dall’utente;

i dati precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e Inps.

Gli interessati devono scaricare l’app sullo smartphone o su un tablet, poi devono accedere al menù Servizi – Isee e cliccare la funzione Acquisisci dichiarazione. Da qui in poi è possibile effettuare la correzione dei dati. Lo scorso anno tale modello Dsu Mini è stato utilizzato da circa 5 milioni di famiglie.

L’App è disponibile per i sistemi operativi Android e per utenti iOS. L’accesso è garantito ai possessori di Spid almeno di livello 2, Cie 3.0 e Cns.

“Il nuovo servizio per la presentazione della Dsu, molto utilizzato per accedere a tante prestazioni di welfare, è un ulteriore passo avanti nella direzione della semplificazione”, ha affermato il Presidente dell’Inps, Gabriele Fava.

Le sanzioni

La presentazione di un Isee sbagliato, che porti alla percezione indebita di bonus e benefici di qualsiasi altra natura, è severamente punita. In questi casi, lo Stato non fa differenze fra un Isee volontariamente alterato e un semplice errore: il dolo è sempre presunto.

Per somme indebitamente percepite pari o inferiori a 3.999,96 euro, si viene puniti con una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 5.164 euro fino a un massimo di 25.822 euro. In ogni caso, l’importo della sanzione non può superare il triplo del bonus ricevuto; superata la soglia di 3.999,96 euro, si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni.

In ogni caso resta sempre possibile abbassare l’Isee in modo del tutto legale.