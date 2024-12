A partire dai primi giorni di gennaio sarà possibile accedere alla Dsu online per completare i dati dell'Isee precompilato 2025. Vediamo come fare

Ci avviciniamo ad un momento particolarmente importante per le famiglie: la presentazione dell’Isee precompilato 2025. Anche il prossimo anno sarà possibile accedere alla Dsu online ed inserire i dati necessari, senza la necessità di passare fisicamente da un Caf. Per accedere allo strumento è sufficiente visitare l’apposita sezione del sito Inps.

Dal 1° gennaio 2025 è possibile compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica direttamente online e richiedere, in questo modo, l’attestazione Isee: la pratica viene facilitata dalla possibilità di utilizzare la versione precompilata, che ogni anno viene migliorata e diventa sempre più completa.

Ricordiamo che utilizzare l’Isee precompilato 2025 è un passo indispensabile per i contribuenti che devono aggiornare la propria attestazione per l’anno nuovo in tempi rapidi. L’aggiornamento è necessario per poter accedere ad una serie di bonus ed agevolazioni, tra le quali ricordiamo l’assegno unico e l’assegno di inclusione.

Ma vediamo nel dettaglio come devono muoversi le famiglie per compilare l’Isee precompilato 2025.

Isee precompilato 2025, come si compila la DSU

L’Isee precompilato 2025 può essere presentato attraverso il Portale Unico Isee. Prima di procedere è importante ricordare che l’aggiornamento dei dati sono un passo necessario per continuare a beneficiare di una serie di agevolazioni, che passano dal bonus asilo nido per arrivare all’assegno unico. Ma anche per poter accedere all’assegno di inclusione, che, come molti ben sapranno, ha sostituito il reddito di cittadinanza. In alcuni casi l’Isee aggiornato è una conditio sine qua non per accedere all’agevolazione. Altre volte – è il caso dell’assegno unico – non averlo non fa perdere il diritto ad accedere all’agevolazione, ma gli importi che arriveranno non sono proporzionati al reddito percepito.

Ogni anno – esattamente al 31 dicembre – l’Isee scade. È quindi necessario procedere con una nuova DSU in modo da poter ottenere il modello aggiornato e valido per l’anno successivo. Chi volesse fare il tutto direttamente da casa, può espletare la pratica direttamente dal sito dell’Inps, accedendo ai servizi attraverso l’area riservata, per la quale è necessario essere in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

Dati già disponibili sul sito Inps

I contribuenti sono facilitati nella compilazione della Dsu perché la maggior parte delle informazioni necessarie sono già contenute al suo interno. Sarà possibile trovarvi:

il reddito Irpef e gli altri redditi. Questi dati sono stati estratti dal database dell’anagrafe tributaria, che viene alimentato dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e dalle certificazioni uniche che vengono trasmesse dai sostituti d’imposta;

e gli altri redditi. Questi dati sono stati estratti dal database dell’anagrafe tributaria, che viene alimentato dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e dalle certificazioni uniche che vengono trasmesse dai sostituti d’imposta; le spese sanitarie sostenute per i disabili, ricavate, anche in questo caso, dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;

sostenute per i disabili, ricavate, anche in questo caso, dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente; i dati relativi al canone di locazione , che viene registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate;

, che viene registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate; il patrimonio immobiliare detenuto in Italia (desunto dagli archivi dell’anagrafe tributaria);

detenuto in Italia (desunto dagli archivi dell’anagrafe tributaria); il patrimonio mobiliare gestito attraverso dei rapporti bancari con istituti italiani. Tra i dati ci sono i saldi finali e le giacenze medie di conti correnti postali o bancari;

gestito attraverso dei rapporti bancari con istituti italiani. Tra i dati ci sono i saldi finali e le giacenze medie di conti correnti postali o bancari; eventuali trattamenti previdenziale, indennitari o assistenziali che vengono erogati direttamente dall’Inps.

Quelli che abbiamo elencato, in estrema sintesi, sono i dati che è possibile trovare all’interno dell’Isee precompilato 2025. Il contribuente, nel corso della compilazione del modello ne dovrà aggiungere degli altri attraverso la procedura guidata che è disponibile direttamente online.

Le informazioni, che dovrà fornire il diretto interessato, riguardano il nucleo familiare, dati che potrebbero essere già stati inseriti nel caso in cui siano state compilate alte Dsu in precedenza. Il contribuente, ad ogni modo, ha la possibilità di aggiornare la composizione della propria famiglia (nel corso dell’ultimo anno ci potrebbe essere stato qualche lieto evento o qualche congiunto potrebbe essere venuto a mancare). Le informazioni che riguardano gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare possono essere fornite attraverso due modalità distinte:

l’acquisizione dei dati può avvenire mediante autorizzazione con l’identità digitale;

fornendo i necessari elementi di riscontro.

Isee, a cosa serve l’attestazione aggiornata

Nel corso della compilazione dell’Isee online, dopo aver flaggato le caselle di proprio interesse, il contribuente sarà guidato passo a passo nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica che gli serve.

A condizionare il modello che verrà utilizzato per la compilazione della Dsu è la scelta delle prestazioni a cui si vuole accedere. Il sistema indirizzerà in maniera automatica verso:

la Dsu Mini , che può essere utilizzata quando i genitori sono coniugati con dei figli minorenni o maggiorenni non universitari e che non siano affetti da delle disabilità;

, che può essere utilizzata quando i genitori sono coniugati con dei figli minorenni o maggiorenni non universitari e che non siano affetti da delle disabilità; la Dsu integrale, che serve per richiedere: l’ISEE università, l’ISEE socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l’ISEE minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi.

Volendo fare un esempio molto pragmatico, nel caso in cui si volesse richiedere l’Isee per accedere all’assegno unico e altre agevolazioni come quelle sugli asili nido verrà proposta la Dsu mini.

Nel corso dei passaggi successivi, ad ogni modo, gli utenti trovano un breve questionario che permetterà di stabilire quale sia la dichiarazione sostitutiva più adatta da predisporre, in base, ovviamente, alle prestazioni che si ha intenzione di richiedere.

Isee precompilato 2025: confermare o modificare i dati?

Una volta avviata la procedura per la compilazione dei dati della Dsu online (o dopo la verifica dei dati di riscontro), il modello sarà nello stato Elaborato: a questo punto scatta l’ultima fase che precede l’attestazione Isee. Il contribuente deve procedere completando la procedura attraverso la conferma o la modifica dei dati precompilati, che dovranno essere verificati ed accettati dal contribuente.

Per quanto riguarda i dati patrimoniali è necessario entrare nell’apposita scheda di ogni componente il nucleo familiare e visualizzare le informazioni inserite dall’Inps. Per quanto riguarda, invece, i dati reddituali, che sono stati estrapolati dal Modello 730 o dal Modello Redditi Pf, è necessario cliccare il pulsante Presa visione dei Dati. Quest’ultimo passaggio è obbligatorio per completare la Dsu e richiedere l’attestazione.

Isee 2025, i limiti per ottenere le agevolazioni

Ricordiamo che per richiedere le varie agevolazioni fiscali – quindi i bonus e l’assegno di inclusione – è necessario rimanere entro determinati parametri. Vediamo quali sono i limiti di importo Isee nel 2025 per accedere a determinate agevolazioni:

supporto formazione e lavoro o bonus 350 euro/bonus 850 euro : 6.000,00 euro;

: 6.000,00 euro; carta acquisti 80 euro : 8.052,75 euro;

: 8.052,75 euro; assegno di inclusione : 9.360 euro;

: 9.360 euro; bonus sociale bollette per nuclei familiari fino a 3 figli a carico : 9.530 euro;

: 9.530 euro; carta dedicata a te : 15.000 euro;

: 15.000 euro; assegno unico figli a carico : 17.000 euro;

: 17.000 euro; assegno di maternità comunale/bonus bollette per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico : 20.000 euro;

: 20.000 euro; bonus asilo nido : 25.000 euro;

: 25.000 euro; carta cultura: 35.000 euro.

In sintesi

A partire dal 1° gennaio 2025 è possibile iniziare a compilare la Dsu per ottenere l’Isee 2025. La procedura è importante per poter accedere a buona parte delle prestazioni assistenziali o delle agevolazioni sociali previste nel corso del nuovo anno.