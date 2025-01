Fonte: 123RF Dsu nell'app dell'Inps: come compilare l'Isee

Nella nuova app dell’Inps è già disponibile la Dsu Mini, la dichiarazione sostitutiva unica precompilata che permette di automatizzare il processo di presentazione dell’Isee. Questa versione della Dsu è stata un successo per l’Istituto nazionale di previdenza sociale, con più di 5 milioni di utenti che l’hanno utilizzata in sostituzione di quella tradizionale.

La Dsu Mini ha però delle limitazioni e non può essere utilizzata in caso si debbano richiedere alcune specifiche agevolazioni o il nucleo familiare viva una situazione particolare. Non c’è una data precisa in cui bisogna presentare l’Isee ma, a seconda delle singole agevolazioni, potrebbe essere necessario compilare i moduli entro determinate scadenze.

La Dsu Mini nella nuova app dell’Inps

L’Inps ha reso disponibile sulla propria app la Dsu Mini. La dichiarazione sostitutiva unica precompilata permette di facilitare la presentazione dell’Isee, inserendo direttamente nel modulo alcuni dati già in possesso della Pubblica amministrazione come:

il canone di locazione della casa di abitazione;

i patrimoni immobiliari posseduti;

i patrimoni mobiliari;

i redditi ai fini del calcolo dell’Irpef;

i trattamenti erogati dall’Inps esenti ai fini Irpef;

dimensioni e componenti del nucleo familiare convivente.

Trovare la Dsu Mini nella nuova app dell’Inps è semplice. È sufficiente aprire il menù dei servizi ed entrare nella sezione Isee. In questo modo si avrà accesso alla voce Acquisisci dichiarazione che, una volta selezionata, compilerà automaticamente i moduli con i propri dati già presenti negli database della pubblica amministrazione.

Il presidente dell’Inps Gabriele Fava si è detto soddisfatto della nuova app e della Dsu Mini: “Il nuovo servizio per la presentazione della Dsu, molto utilizzato per accedere a tante prestazioni di welfare è un ulteriore passo avanti nella direzione della semplificazione” ha dichiarato. Più di 5 milioni di persone hanno già utilizzato questo funzione per compilare l’Isee.

Quando non si può utilizzare la Dsu precompilata

La Dsu Mini è uno strumento molto utile per velocizzare le procedure di presentazione dell’Isee, ma è anche limitata. In alcuni casi infatti questo modello non è sufficiente per ottener alcune delle agevolazioni a cui l’Isee dà accesso.

Ad esempio, non basta in questi casi:

richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti;

nucleo familiare in cui due genitori con figli a carico non siano coniugati né conviventi;

sospensione degli adempimenti tributari;

esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tutti questi casi è necessario che chi presenta l’Isee alleghi anche altri documenti che non vengono presi in considerazione dalla Dsu, perché di difficile accesso da parte della Pubblica amministrazione. Ogni situazione richiede una procedura differente e quindi anche la compilazione manuale di parte del modulo per la presentazione dell’Isee. In questi casi si può chiedere aiuto o a un professionista o ai Centri di assistenza fiscale (Caf) dei sindacati.