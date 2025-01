Come e quando si deve rinnovare l'Isee 2025 per non perdere l'accesso a bonus e agevolazioni? Scadenze e le modalità per ottenere il nuovo Isee 2025

Pochi sono gli appuntamenti fissi da non perdersi in fatto di bonus e altri strumenti di sostegno, tra cui la scadenza e il rinnovo dell’Isee. Scaduto il 31 dicembre 2024, a partire dal 1° gennaio 2025 è necessario rinnovare le dichiarazioni per poter accedere a bonus legati a massimi di reddito, come l’Assegno unico, il bonus per le utenze domestiche e molti altri. Anche se formalmente è scaduto, nel caso di alcuni bonus già confermati, l’Isee resta valido e non è necessario richiederne uno nuovo ancora per alcuni mesi.

Quando e perché è necessario rinnovare l’Isee? Ecco alcuni esempi.

Quando scade l’Isee 2024?

Come già anticipato nell’introduzione, ogni anno è fondamentale fare richiesta di un nuovo Isee, ovvero l’Indicatore della situazione economica equivalente, per poter accedere a bonus e agevolazioni. La dichiarazione scade anno per anno, nello specifico nella data del 31 dicembre.

L’Isee 2024 è quindi scaduto il 31 dicembre 2024 e, con il nuovo anno, è necessario fare una nuova dichiarazione indicando la propria condizione.

Il caso dell’Assegno Unico

Nel caso di alcuni bonus e agevolazioni 2025 non è necessario richiedere un nuovo Isee se si risulta già beneficiari degli strumenti, come l’Assegno unico. In caso però di nuova domanda, bisogna essere in possesso di una dichiarazione Isee aggiornata all’anno in corso.

Nel caso dell’Assegno unico, il rinnovo dell’Isee è fissato entro il 28 febbraio 2025. In caso di ritardi, si riceverà l’assegno unico, ma l’importo sarà ridotto al minimo. Solo nel caso in cui l’Isee sarà presentato aggiornato entro il 30 giugno 2025, l’assegno unico sarà ricalcolato e saranno riconosciuti gli arretrati.

Quando si deve rinnovare l’Isee 2025 e perché?

Come abbiamo visto, ottenere l’Isee 2025 è una prassi fondamentale per poter accedere a tutte le agevolazioni e i bonus, mantenendo anche quelli in corso.

Ma di quali parliamo nello specifico? Grazie al rinnovo, l’Isee 2025 permette di accedere a:

Come si ottiene l’Isee?

Per ottenere l’Isee 2025 è possibile scegliere tre strade:

tramite Inps , compilando online la dichiarazione attraverso il servizio offerto;

, compilando online la dichiarazione attraverso il servizio offerto; al Caf , lasciando la compilazione e la trasmessa ai centri che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con Inos;

, lasciando la compilazione e la trasmessa ai centri che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con Inos; con Isee precompilato dall’Agenzia delle Entrate e da Inps, cui vanno aggiunti dati autodichiarati da parte del cittadino.

Ricordiamo inoltre che esistono diverse tipologie di Isee, differenziate per finalità. Al momento della compilazione è bene specificare di quale Isee si ha bisogno. Si dividono in: