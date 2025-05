Con la Legge di Bilancio 2025, le detrazioni Irpef si riducono per chi guadagna di più e si rafforzano per chi sostiene spese scolastiche o vive con un cane guida

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Detrazioni, quanto si può risparmiare

Il riordino delle detrazioni fiscali operato dall’Agenzia delle Entrate previsto per quest’anno chiarisce il panorama delle agevolazioni fiscali per i contribuenti italiani. La nuova disciplina introduce criteri più stringenti per i redditi elevati, ma prevede anche un ampliamento delle agevolazioni per alcune categorie meritevoli di tutela, come le famiglie con figli e le persone con disabilità visiva.

I contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro dovranno fare i conti con una progressiva riduzione delle detrazioni, mentre per chi sostiene spese scolastiche o è proprietario di un cane guida si aprono nuove possibilità di risparmio fiscale.

Detrazioni 2025: cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni operative sulle novità in tema di detrazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Le modifiche riguardano soprattutto le famiglie con figli e i contribuenti non vedenti, con benefici concreti che si traducono in risparmi fiscali su voci di spesa importanti. I principali cambiamenti sono:

limiti per redditi elevati – da gennaio 2025 chi ha un reddito complessivo oltre 75.000 euro vedrà progressivamente ridotte le detrazioni Irpef ammesse;

spese scolastiche – il tetto annuo di spesa detraibile sale da 800 a 1.000 euro per studente. In pratica, ora si può chiedere il 19% di detrazione fino a 1.000€ di spese scolastiche per figlio (matricole, elementari, medie, superiori), anziché fino a 800€ come prima,

cani guida – la detrazione forfettaria per il mantenimento dei cani guida passa da 1.000 a 1.100 euro.

Meno detrazioni per chi guadagna oltre 75mila euro: ecco come funziona

Il nuovo meccanismo si applica alle detrazioni Irpef per i contribuenti con redditi alti. Dal 2025 in poi, chi dichiara oltre 75.000 euro di reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle pertinenze) potrà detrarre un ammontare di spese via via inferiore.

Il calcolo tiene conto di due elementi: il reddito complessivo e il numero di figli a carico. Questo significa che, anche con un reddito elevato, le detrazioni non vengono ridotte in modo uniforme. Le famiglie con più figli o con persone disabili subiscono una riduzione più lieve, grazie a un meccanismo che amplia la soglia di reddito sulla quale applicare le detrazioni.

Spese scolastiche: sale il tetto detraibile a 1.000 euro per figlio

Una buona notizia per i genitori arriva sulle spese scolastiche. La Legge di Bilancio aumenta a 1.000 euro l’anno (per alunno) la soglia massima di spesa sulla quale applicare la detrazione Irpef del 19%.

Dal punto di vista del risparmio fiscale, significa che per ogni figlio si può ottenere fino a 190 euro di detrazione (19% di 1.000) anziché 152 euro (19% di 800). Ogni studente frutta 38 euro in più di detrazione all’anno rispetto al passato.

Cani guida: aumenta la detrazione per i non vedenti nel 2025

Il comunicato chiarisce anche l’agevolazione per chi possiede un cane guida. La detrazione fissa annuale passa da 1.000 a 1.100 euro, con un aumento di 100 euro. Questo si traduce in un risparmio fiscale maggiore di circa 19 euro all’anno.

Il cambiamento aiuta a coprire meglio le spese legate alla cura dell’animale, come alimentazione, visite veterinarie e addestramento. La nuova soglia si applica già alla dichiarazione dei redditi 2025.

Famiglie numerose e disabili: nuove soglie di reddito per risparmiare di più

Un aspetto rilevante è il correttivo introdotto per evitare che le nuove soglie penalizzino le famiglie numerose o con disabili. Il numero dei figli e la presenza di soggetti con disabilità aumentano la soglia oltre cui scattano i tagli alle detrazioni. Questo vuol dire che famiglie con più componenti a carico potranno beneficiare più a lungo delle detrazioni piene, anche se il reddito complessivo supera i 75.000 euro.