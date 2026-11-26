Nel sistema tributario italiano, la fatturazione segue una regola fondamentale: chi cede un bene o presta un servizio predispone il documento fiscale, applica l’imposta sul valore aggiunto e la addebita alla controparte. Esistono tuttavia contesti operativi e normativi in cui questo meccanismo ordinario subisce una deroga radicale. In tali circostanze, l’onere di liquidare l’imposta ricade sull’acquirente o committente attraverso l’emissione di una specifica autofattura o tramite un documento integrativo trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).
La progressiva digitalizzazione del fisco e l’addio definitivo al vecchio modello dell’esterometro cartaceo hanno trasformato l’autofattura elettronica in un passaggio obbligato della contabilità aziendale e professionale.
Indice
Che cos’è l’autofattura e come si differenzia dall’integrazione
Nel gergo contabile quotidiano si tende a raggruppare sotto la voce generica di autofattura qualsiasi trasmissione verso lo SdI eseguita dal cessionario anziché dal cedente. Sotto il profilo giuridico e strutturale, tuttavia, sussiste una distinzione netta tra due diverse fattispecie:
- l’autofattura in senso stretto è il documento in cui il soggetto emittente coincide totalmente con il soggetto ricevente, oppure in cui l’acquirente si sostituisce interamente a un fornitore che non ha adempiuto ai propri obblighi (o che opera in un regime di totale esonero documentale). In questo caso, il file XML riporta i dati del contribuente sia nella sezione del committente sia in quella del prestatore, oppure registra l’omessa fattura altrui a fini di autodenuncia;
- l’integrazione elettronica per inversione contabile (reverse charge) si verifica quando il fornitore ha emesso regolarmente una fattura (nazionale o transfrontaliera) priva di IVA esposta, poiché l’imposta deve essere applicata nel Paese di destinazione dal committente. L’operatore economico ricevente genera un flusso XML verso lo SdI dove indica l’aliquota italiana corretta, inserisce l’imposta a debito e richiama i riferimenti della fattura passiva originaria.
In entrambe le situazioni, l’effetto contabile primario è il medesimo: neutralizzare l’operazione attraverso la tecnica della doppia annotazione, registrando il debito IVA nel registro delle vendite e, contestualmente, la relativa detrazione (se spettante) nel registro degli acquisti.
Le casistiche in cui scatta l’obbligo di emissione
L’obbligo di predisporre e inoltrare un’autofattura telematica o un documento integrativo sorge in precise circostanze individuate dal legislatore tributario.
Acquisti di beni e servizi dall’estero
Tutti gli scambi commerciali con operatori non stabiliti in Italia richiedono la liquidazione dell’IVA a livello domestico:
- fornitori comunitari (UE). Quando si acquistano beni mobili da un’impresa residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, la merce viaggia al netto dell’imposta. Il cessionario nazionale deve integrare il documento. Lo stesso principio governa i servizi generici resi da aziende comunitarie (ad esempio, le licenze software o le prestazioni pubblicitarie fornite da multinazionali con sede in Irlanda);
- fornitori extracomunitari (extra-UE). Per le importazioni di beni materiali la gestione doganale assolve l’imposta tramite la bolletta doganale; viceversa, per le prestazioni di servizi immateriali rese da fornitori terzi (come piattaforme tecnologiche con sede negli Stati Uniti o consulenti asiatici), l’acquirente italiano deve generare una vera e propria autofattura per assolvere l’imposta territoriale.
Regime del reverse charge interno
Nel commercio domestico, per contrastare le frodi fiscali e i fenomeni di evasione in settori ad alto rischio, l’art.17 del D.P.R. 633/1972 stabilisce l’inversione contabile. Rientrano in questo perimetro:
- subappalti e prestazioni di manodopera nel comparto dell’edilizia;
- servizi di pulizia, demolizione e installazione impianti su fabbricati;
- cessioni di rottami metallici, cascami e materiali da riciclo;
- vendite all’ingrosso di microprocessori, console da gioco, tablet e dispositivi portatili.
In tali comparti il prestatore italiano emette una fattura senza IVA indicando la specifica dicitura normativa (ad esempio, con codice natura N6); tocca poi all’acquirente integrare il debito d’imposta tramite lo SdI.
Autotutela e regolarizzazione di anomalie dei fornitori
Qualora un fornitore ometta di inviare la fattura dovuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, il cliente non può rimanere inerte senza incorrere in responsabilità solidale. Nei trenta giorni successivi, l’acquirente è tenuto a redigere un’autofattura di regolarizzazione, provvedendo al versamento della relativa imposta all’Erario. La medesima procedura si applica qualora la fattura ricevuta presenti un imponibile o un’aliquota inferiore al dovuto e il fornitore non provveda a trasmettere la nota di variazione correttiva.
Operazioni straordinarie, autoconsumo e cessioni gratuite
L’imprenditore che destina merci o beni strumentali dell’azienda a finalità estranee all’esercizio dell’attività (consumo personale, assegnazione ai familiari o ai soci) compie un atto imponibile. Non essendovi una controparte contrattuale a cui recapitare la fattura, l’impresa emette un’autofattura per autoconsumo, versando l’imposta calcolata sul valore di mercato o di costo del bene. Una logica analoga governa gli omaggi di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività ordinaria, qualora l’impresa decida di non rivalersi dell’IVA sul beneficiario.
Il quadro dei codici tipo documento (TD)
Nel tracciato standard dell’Agenzia delle Entrate, la natura dell’operazione viene determinata in modo univoco dal codice Tipo Documento. Di seguito si riporta la classificazione completa dei codici destinati alle procedure di inversione contabile e autofatturazione.
|Codice TD
|Tipologia dell’operazione
|Riferimento d’uso
|TD16
|Integrazione fattura reverse charge interno
|Appalti edili, pulizie su edifici, commercio di rottami o hi-tech domestico
|TD17
|Integrazione / Autofattura per servizi esteri
|Prestazioni di servizi ricevute da operatori UE o extra-UE
|TD18
|Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
|Movimentazione di beni spediti o trasportati da un Paese UE in Italia
|TD19
|Integrazione / Autofattura per beni ex art. 17 c. 2
|Acquisto di beni già situati nel territorio italiano da soggetti non residenti
|TD20
|Autofattura per regolarizzazione
|Mancata ricezione della fattura dopo quattro mesi o correzione di errori in difetto
|TD21
|Autofattura per splafonamento
|Regolarizzazione da parte di esportatori abituali che superano il tetto del plafond
|TD22
|Estrazione beni da deposito IVA
|Estrazione con mantenimento dell’agevolazione senza addebito immediato d’imposta
|TD23
|Estrazione beni da deposito IVA con imposta
|Estrazione di beni con versamento diretto del tributo tramite modello F24
|TD26
|Cessione di beni ammortizzabili o passaggi interni
|Movimentazione interna tra rami d’azienda o dismissioni patrimoniali
|TD27
|Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite
|Omaggi senza rivalsa dell’imposta o prelievo di beni aziendali per fini personali
|TD28
|Acquisti da San Marino con imposta cartacea
|Ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da fornitori sammarinesi
Modalità di compilazione e recapito del file XML
La compilazione tecnica del file XML differisce in base alla categoria dell’atto da generare. Per i documenti integrativi collegati a forniture estere (come il codice TD17 per una consulenza remota o il codice TD18 per una spedizione comunitaria):
- sezione Cedente/Prestatore. Devono essere inseriti tassativamente gli elementi anagrafici del fornitore reale, valorizzando il codice Paese (ad esempio DE, FR, ES per l’area europea, oppure OO in presenza di soggetti extra-comunitari privi di partita IVA comunitaria) e l’identificativo fiscale estero;
- sezione Cessionario/Committente. Vengono riportati i dati dell’operatore italiano che riceve la prestazione e predispone il flusso telematico;
- codice destinatario. Si indicano convenzionalmente sette zeri (0000000). Il documento, infatti, non deve raggiungere un terzo destinatario, ma viene elaborato dallo SdI per essere abbinato alla posizione fiscale dell’emittente;
- sezione Dati Fatture Collegate. È buona norma indicare la data e il numero identificativo attribuiti dal fornitore sulla fattura originale di provenienza, per garantire una chiara tracciabilità in sede di controllo documentale;
- numerazione sezionale. Poiché questi flussi non devono sovrapporsi al registro ordinario delle fatture attive inviate ai clienti, è opportuno adottare un sezionale numerico dedicato (ad esempio: 01/INT, 02/INT oppure 01/RC).
Nel caso dell’autofattura pura (come il TD27 per autoconsumo o il TD20 per mancata ricezione della fattura), sia il blocco del fornitore sia quello dell’acquirente riporteranno la partita IVA dell’operatore italiano che formula la comunicazione, evidenziando il ruolo di garante del tributo.
Calendario e termini di trasmissione allo SdI
L’invio dei file non segue una tempistica uniforme: le finestre di trasmissione variano a seconda del presupposto che genera l’adempimento.
Per quanto riguarda i flussi legati agli acquisti intracomunitari di beni (TD18) e alle prestazioni di servizi ricevute da operatori residenti all’estero (TD17), la trasmissione telematica deve perfezionarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato ricevuto il documento originale estero, oppure entro il medesimo termine rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
Per il reverse charge interno (TD16), la prassi suggerisce di eseguire l’integrazione contestualmente alla registrazione contabile della fattura ricevuta e, in ogni caso, entro la data di liquidazione periodica dell’IVA del mese di competenza, non oltrepassando il quindicesimo giorno del mese seguente alla ricezione.
Per l’autofattura di denuncia (TD20), la scansione temporale è rigida: se dopo quattro mesi dall’effettuazione della cessione o del servizio non perviene il documento del fornitore, l’acquirente dispone di ulteriori trenta giorni per redigere l’atto sostitutivo, quantificare l’imposta dovuta e trasmettere il file telematico, versando l’eventuale imposta a debito tramite deleghe bancarie per non incorrere nelle sanzioni per omessa vigilanza documentale.
L’impatto sul regime forfettario
Un errore frequente consiste nel ritenere che i contribuenti assoggettati al regime forfettario siano esenti da questi passaggi, non addebitando l’IVA ai propri committenti. Al contrario, quando un forfettario riceve una prestazione da un operatore estero (ad esempio per l’acquisto di pubblicità online o l’abbonamento a strumenti digitali), assume la qualifica di debitore d’imposta sul territorio nazionale.
In tale circostanza, il professionista o la ditta in regime di favore ha l’obbligo di trasmettere l’autofattura o il documento integrativo con codice TD17 al Sistema di Interscambio. Poiché il regime forfettario non contempla il diritto alla detrazione dell’imposta a monte, il meccanismo della doppia annotazione non si conclude a somma zero: il contribuente deve versare l’IVA integrata (generalmente pari al 22%) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando il modello F24.