Fisco: scadenza Certificazione Unica resta al 31 marzo 

Resta fissata al 31 marzo la scadenza degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le Certificazioni uniche, dopo lo slittamento a causa dell‘emergenza coronavirus. Niente nuova proroga.

“Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020″. A fare chiarezza ci pensano le FAQ del Ministero dell’Economia e Finanze che confermano, dunque, la scadenza per la fine del mese.

Incognita per la decadenza dal bonus prima casa. Allo stato attuale, nessun intervento che sposta i termini ma il MEF non chiude a una misura nel nuovo decreto legge con le altre misure economiche in preparazione.

I tecnici di via XX settembre fanno anche chiarezza anche sui termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte) specificando che la proroga di questo termine non è “espressamente menzionata” nel Cura Italia. Tuttavia – si precisa – “potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020″.

CU, NUOVA MODALITA’ RILASCIO – L’Inps, intanto, fa sapere che la certificazione unica 2020, relativa ai redditi percepiti nel 2019, è disponibile per chi ha l’Istituto come sostituto di imposta. Considerata l’emergenza coronavirus, inoltre, sono stati attivati ulteriori canali per poter agevolare gli utenti.