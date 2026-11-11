Come ogni mese da [tot] anni a questa parte, le famiglie si preparano a ricevere l’Assegno unico universale, il sostegno economico erogato dall’Inps alle famiglie con figli a carico. Ma le vere novità ci saranno a partire dal 2027, con l’aumento degli importi e il ricalcolo delle soglie Isee.
Il bonus viene percepito a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età. Risulta però estendibile fino a 21 anni in presenza di percorsi di studio, tirocinio o formazione.
Indice
Quando arrivano i pagamenti di novembre 2026
Per quanto riguarda l’accredito della rata di novembre, l’Inps ha predisposto l’erogazione dei bonifici articolandoli in due finestre temporali a seconda della situazione del nucleo familiare:
- per le famiglie che percepiscono già l’assegno e non hanno registrato variazioni nel nucleo o nel modello Isee, il pagamento arriverà nei giorni di giovedì 19 e venerdì 20 novembre;
- per chi ha presentato una nuova domanda nel corso del mese di ottobre o deve ricevere eventuali conguagli a credito o a debito a seguito di variazioni dell’Isee, la liquidazione avverrà nell’ultima settimana del mese.
Per verificare la data esatta di disposizione del bonifico, gli utenti possono accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale ufficiale dell’Inps con le credenziali d’identità digitale Spid, Cie o Cns.
Di quanto aumentano gli importi nel 2027
A partire dal 1° gennaio 2027 sia gli importi mensili spettanti per ciascun figlio sia le relative fasce di reddito Isee verranno adeguati all’andamento dell’inflazione misurato dall’Istat, secondo il meccanismo di rivalutazione automatica applicato alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
In attesa della circolare ufficiale dell’Inps, ipotizzando un tasso di adeguamento del +2,9%, in linea con le proiezioni elaborate per la perequazione delle pensioni, la base economica per ciascun figlio minore potrebbe subire un lieve aumento:
|Fascia Isee
|Valore Base 2026
|Stima importo 2027 (+2,9%)
|Incremento mensile per figlio
|Isee sopra 46.582 euro o assente
|58,30 euro
|60,00 euro
|+1,70 euro
|Isee entro 17.468 euro
|203,80 euro
|209,70 euro
|+5,90 euro
In termini pratici, un nucleo familiare con due figli minori a carico collocato nella fascia Isee minima beneficerà nel 2027 di un incremento di circa 11,80 euro al mese, pari a un recupero di oltre 140 euro all’anno di potere d’acquisto complessivo.
Quanti sono i beneficiari
Il ricalcolo delle cifre si inserisce in un impianto assistenziale che si conferma impattante sui conti pubblici, più che sul bilancio di alcune famiglie italiane. Secondo i dati forniti dall’Inps relativi al primo semestre del 2026, la spesa erogata per l’Assegno Unico ha raggiunto i 9,9 miliardi di euro, in linea con i 19,8 miliardi erogati nell’intero anno 2025.
Nel corso di quest’anno la platea raggiunta dall’Assegno unico ha toccato quota 6.095.716 nuclei familiari, per un totale di 9.613.178 beneficiari di almeno una mensilità.