Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock Spesa al supermercato

Dal 4 novembre 2026 è tornata operativa la Carta Dedicata a te. Ai beneficiari viene consegnata una carta prepagata, ricaricata con 500 euro per acquistare generi di prima necessità. I benefit però non si limitano a questo.

Nei supermercati che aderiscono all’iniziativa, infatti, è possibile ottenere anche uno sconto del 15% sulla spesa. Numerosi i punti vendita in tutt’Italia che garantiscono acquisti al ribasso, ed ecco quali sono.

Come funziona la Carta Dedicata a te 2026-2027

Le convenzioni sottoscritte dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) coinvolgono:

Federdistribuzione;

Conad;

Coop;

Lidl;

Eurospin.

C’è però chi rischia di perdere il beneficio, pur avendo ottenuto la prepagata. Il primo pagamento con Carta Dedicata a te va infatti effettuato entro il 16 dicembre 2026. Superata questa data, in assenza di utilizzo è come se si dicesse allo Stato che in fondo di quei soldi non si aveva bisogno.

Sappiamo che per il biennio 2026-2027 questa prepagata vale complessivamente 1.000 euro per nucleo familiare. Una somma suddivisa in due ricariche da 500 euro. A livello nazionale sono disponibili 1.177.597 carte per altrettanti nuclei in condizioni di necessità.

I beneficiari devono:

essere residenti in Italia;

essere iscritti all’anagrafe;

avere un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro;

non ricevere altre forme di sostegno al reddito.

Non serve presentare domanda, perché i beneficiari sono stati individuati dall’INPS attraverso apposite graduatorie, verificate poi dai Comuni.

Spesa scontata del 15%: tutti i supermercati

In aggiunta al contributo di 500 euro, i possessori della Carta Dedicata a te possono approfittare di un altro vantaggio molto importante. In alcuni punti vendita è infatti possibile effettuare la spesa con uno sconto del 15%.

Si precisa inoltre che lo sconto è cumulabile con le altre offerte e promozioni che il supermercato potrebbe offrire. Un vantaggio notevole. Per Federdistribuzione, Conad e Coop lo sconto si applica nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. Federdistribuzione riunisce numerose insegne della grande distribuzione:

Esselunga;

Despar;

Crai;

Penny.

Gli elenchi completi dei supermercati che applicano lo sconto, suddivisi per insegna e distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono pubblicati sul portale del Masaf. Prima di fare la spesa conviene quindi verificare che il proprio punto vendita di fiducia sia compreso tra quelli aderenti.

Nessuna ricerca necessaria per Lidl, dal momento che il Masaf spiega che applica lo sconto in tutti i suoi punti vendita in Italia. Zero controlli richiesti anche per Eurospin, che ha confermato l’adesione volontaria alla misura, garantendo “l’applicazione della scontistica a favore dei possessori della Carta Dedicata a te nella misura del 15% sugli acquisti di beni alimentari di prima necessità”.

Le scadenze da rispettare per non perdere i 500 euro

Avere diritto al contributo non basta: per conservare la somma è necessario utilizzare la carta entro termini precisi. Queste le date da segnare: