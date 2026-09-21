La Carta Dedicata a Te arriverà il prossimo 4 novembre a le famiglie che ne avranno i requisiti, tra cui un reddito inferiore a una determinata soglia e almeno un figlio minorenne

ANSA Una carta Dedicata a Te

Gli importi della Carta Dedicata a Te saranno distribuiti dal prossimo 4 novembre. Si tratterà, come per gli scorsi anni, di 500 euro per ogni famiglia che avrà diritto al sussidio. Potranno essere utilizzati soltanto per acquistare beni di prima necessità, con particolare attenzione ai prodotti italiani.

A distribuire le carte prepagate, che saranno il mezzo fisico attraverso cui questo bonus, sarà Poste Italiane, come già accaduto gli anni scorsi. La misura dovrebbe essere rinnovata anche il prossimo anno, con partenza ad aprile 2027.

I dettagli della Carta Dedicata a Te 2026

Per quanto riguarda le tempistiche della Carta Dedicata a Te, oltre alla ricarica del 4 novembre, bisogna tenere in mente che è necessario effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026. In questo modo si attiva la carta e si possono spendere i 500 euro forniti alla famiglia. Altrimenti, la misura decade.

Chi può avere Carta Dedicata a Te

I requisiti per ottenere la Carta Dedicata Te sono pensati per assicurarsi che la famiglia che la riceve abbia effettivamente bisogno del sussidio. La famiglia deve:

avere un Isee inferiore a 15.000 euro;

avere almeno tre componenti, di cui uno minorenne;

avere componenti residenti in Italia e regolarmente iscritti all’anagrafe.

Bisogna fare domanda per la social card?

Non bisogna presentare alcuna domanda per avere la Carta Dedicata a Te. Sono i Comuni, con l’aiuto dell’Inps e di Anci, a individuare le famiglie che rispettano i requisiti e a indicarle come beneficiari della misura. L’unica procedura che va rispettata è la presentazione della Dsu, la Dichiarazione unica sostitutiva da cui si ricava il valore dell’Isee.

Chi ha già usufruito di questa misura in passato può utilizzare la sua vecchia Carta Dedicata a Te fisica, su cui saranno accreditati i nuovi fondi. Chi invece non l’ha mai ricevuta, dovrà ritirarla presso gli uffici postali dopo che il Comune l’avrà avvisato della disponibilità della carta.

Cosa si può acquistare con la Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata Te può essere utilizzata soltanto per una selezione precisa di prodotti, molti dei quali provengono dalla filiera italiana. Si tratta di beni considerati di prima necessità, che si trovano nella spesa di moltissime famiglie italiane. Alcuni esempi possono essere:

carni di ogni tipo;

pesce fresco o in scatola;

latte e uova;

prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria;

surgelati;

pasta, riso, farine, legumi e cereali;

frutta e verdura;

acqua, aceto, tè e altri infusi.

Lo sconto del 15%

Alla Carta Dedicata a Te si collega anche un altro bonus, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, che ha organizzato convenzioni con alcune delle principali catene della grande distribuzione organizzata, i supermercati. Si tratta di uno sconto del 15% della spesa fatta attraverso la Carta Dedicata a Te presso i punti vendita:

Federdistribuzione;

ANCC Coop;

ANCD Conad;

Lidl.

Lo sconto è cumulabile con qualsiasi promozione in corso nei singoli supermercati. L’elenco completo degli esercenti che hanno aderito è disponibile sul sito del Ministero dell’Agricoltura.