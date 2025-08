Per proteggere la casa dalle zanzare è possibile accedere anche quest'anno al bonus zanzariere dell'ecobonus, con detrazioni al 50%

iStock Bonus zanzariere anche nel 2025

Il bonus zanzariere 2025 è una misura confermata anche per quest’anno nell’ambito dell’ecobonus per il risparmio energetico. Consente di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di zanzariere, che devono però rispettare precisi requisiti tecnici.

Vediamo nel dettaglio come funziona, a chi spetta e quali condizioni bisogna rispettare per accedere all’agevolazione.

A cosa serve il bonus zanzariere

Il bonus zanzariere rientra tra le agevolazioni previste dall’ecobonus e consente la detrazione fino al 50% della spesa sostenuta per l’installazione di zanzariere che abbiano anche funzione di schermatura solare.

La ratio della misura è infatti quella di isolare a livello termico le abitazioni al fine di ridurre i consumi per il raffreddamento con i condizionatori durante l’estate.

Il bonus è valido per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 e la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Chi può beneficiarne

Hanno diritto al bonus:

proprietari di immobili residenziali;

inquilini e comodatari, con il consenso del proprietario;

familiari conviventi che sostengono la spesa;

titolari di reddito d’impresa, per immobili non strumentali;

condomìni, per interventi su parti comuni.

Non sono previsti limiti di reddito o Isee per accedere alla detrazione.

Requisiti tecnici delle zanzariere

Per essere ammissibili le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:

avere la marcatura CE;

essere installate in modo fisso e stabile (non temporaneo);

essere montate su superfici vetrate (finestre o portefinestre);

essere orientate verso Est, Sud o Ovest (dunque non a Nord);

avere un valore di fattore solare (Gtot) inferiore o uguale a 0,35, certificato secondo la norma Uni En 14501.

Solo in presenza di queste condizioni le zanzariere sono considerate schermature solari e rientrano nell’ecobonus al 50%.

Limiti di spesa e percentuali di detrazione

La detrazione prevista è del:

50% per la prima casa e abitazioni principali;

36% per seconde case e altri immobili.

Il tetto massimo di spesa ammissibile è di 60mila euro per unità immobiliare, il che comporta una detrazione massima di 30mila euro (o 21.600 euro in caso di aliquota al 36%) in rate fino a 3mila euro all’anno.

In base alle nuove regole sul decalage, le aliquote scenderanno progressivamente dal 2026.

Come richiedere il bonus

Per ottenere la detrazione è necessario:

effettuare il pagamento con bonifico parlante (specificando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA del fornitore);

conservare fatture, schede tecniche e dichiarazioni di conformità del prodotto;

inviare la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, per iniziare a beneficiare della detrazione.

Non è più prevista la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito. Per comunicare i lavori svolti è possibile utilizzare il portale Enea dedicato.

Prima di procedere con l’acquisto di zanzariere e tende solari, è consigliabile verificare che il prodotto sia conforme alle specifiche tecniche richieste.