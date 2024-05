Bonus psicologo 2024 in scadenza: come richiederlo

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Il bonus psicologo 2024 scade il 31 maggio: ecco come richiederlo.

Manca poco alla conclusione del periodo garantito per la presentazione delle domande relative al bonus psicologo. Stando a un primo bilancio delle richieste, sfruttando come fonte Helaglobe, per l’86% di pazienti e caregiver è fondamentale tale supporto da parte di un esperto della propria patologia. Al tempo stesso più del 60% dei malati, stando a 37 associazioni, ha sfruttato o sta usufruendo di un supporto psicologico. Tale vantaggio è stato reso strutturale dalla legge di Bilancio 2023, ed ecco cosa sapere in merito.

Scadenza bonus psicologo

L’ultimo giorno previsto per la richiesta del bonus psicologo è il 31 maggio 2024. In seguito il contributo non sarà più erogabile per l’anno in corso. Il contributo mira a garantire un sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia. Un’esigenza che nasce dal riscontrato accrescimento delle condizioni di depressione, stress, ansia e fragilità psicologica.

Elementi molto presenti nella nostra società anche in precedenza, ovviamente, acuiti però dalla pandemia Covid, dalla crisi economica che ancora viviamo e dalla situazione geopolitica internazionale.

Il contributo ha un limite massimo fissato a 8 milioni di euro annui, con decorrenza da inizio 2024. Come detto, il bonus psicologo è divenuto strutturale, con innalzamento dell’importo fino a 1.500 euro a persona, con modulazione sulla base dell’Isee del richiedente.

Bonus psicologo: importo

Al fine di garantire un sostegno ai cittadini dal reddito basso, a partire dal 2023 l’importo complessivo del bonus psicologo è parametrato sulla base di tre fasce. La prima è quella che può approfittare dell’importo massimo più elevato, pari a 1.500 euro per ogni singolo beneficiario richiedente. Si fa riferimento ai soggetti che presentano un modello Isee inferiore a 15.000 euro annui.

La seconda fascia, invece, parte proprio da tale soglia, quella appunto dei 15.000 euro, e ha come massimo 30.000 euro annui. In questo caso il massimo sfruttabile per ogni singolo cittadino è di 1.000 euro.

La cifra crolla ulteriormente, raggiungendo il “minimo massimo” previsto, ovvero 500 euro per ogni singolo beneficiario per i cittadini con almeno 30.000 euro annui indicati sul proprio modello Isee. In questo caso il massimale è di 50.000 euro.

Oltre tale soglia non si ritiene si necessiti affatto di un supporto economico per il bonus psicologo, potendo gestire in autonomia tale spesa. Nello specifico non è garantita l’intera somma indicata. Si ha diritto a 50 euro per le singole sedute prenotate in precedenza.

Come fare domanda

L’unica forma prevista per la richiesta del bonus psicologo è quella telematica. Occorre dunque accedere al servizio attraverso il portale web del servizio o, in alternativa, utilizzando l’area dedicata sul sito dell’Inps.

Per accedervi occorre possedere un sistema di identificazione digitale, come Spid di livello 2 o superiore, Cie (carta di identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi).

Si può inoltre passare attraverso il Contact center integrato, contattando l’assistenza attraverso il numero verde gratuito 803.164 da rete fissa, 06 164.164 da rete mobile (a pagamento, sulla base della propria tariffa applicata).