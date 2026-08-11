Per il bonus nuovi nati, c’è tempo fino al 12 agosto per presentare domanda. Mancano ormai poche ore per non perdere il sostegno una tantum da 1000 euro per i bambini nati o adottati nel 2026. Per presentare la domanda, basta andare sul portale Inps e cliccare sulla voce “bonus nuovi nati”. Si tratta degli ultimi giorni, ma potrebbero essere ancora disponibili le risorse stanziate per l’anno.
Sono 360 milioni di euro e i pagamenti, come sappiamo, seguono l’ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi. Per questo prima si fa la domanda, più si hanno possibilità di ottenere i 1000 euro, ma è vero anche che la richiesta si può fare solo dopo la nascita o l’adozione del bambino. Per questo chi presenta la domanda all’ultimo è perché rientra entro i 120 giorni di tempo per chiedere il contributo per l’anno in corso. Ricordiamo quali sono i requisiti per poter fare domanda e ottenere il bonus entro il tempo limite.
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Bonus nuovi nati: c’è ancora tempo
Sta per scadere il tempo per fare domanda per il bonus nuovi nati 2026. Per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio 2026 e il 14 aprile infatti c’è tempo fino a mercoledì 12 agosto. Dopo il 14 aprile, invece, si può presentare domanda entro 120 giorni dalla data di nascita o di adozione.
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, e se non conviventi deve essere presentata dal genitore residente con il minore. Per poterlo ricevere bisogna essere residenti in Italia alla data dell’evento, quindi della nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Non sono invece esclusi i cittadini non italiani. Il bonus infatti è attivo per i figli dei cittadini italiani o di uno Stato membro Ue e per i figli dei cittadini di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi.
Quali sono i requisiti?
A parte la residenza in Italia, il requisito da rispettare per poter richiedere il bonus nuovi nati è quello economico.
Il bonus una tantum può essere richiesto da famiglie di bambini appena nati o appena adottati con un Isee per prestazioni familiari e inclusione non superiore a 40.000 euro.
Come fare richiesta
C’è tempo fino al 12 agosto per fare richiesta per i bambini nati entro il 14 aprile. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione:
- Inps con identità digitale;
- Contact Center Multicanale;
- contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
- Istituti di patronato.
Al momento della domanda, è fondamentale presentare un Isee specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato da eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare come per l’assegno unico e universale per i figli a carico.