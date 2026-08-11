Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Bonus nuovi nati 2026, in scadenza.

Per il bonus nuovi nati, c’è tempo fino al 12 agosto per presentare domanda. Mancano ormai poche ore per non perdere il sostegno una tantum da 1000 euro per i bambini nati o adottati nel 2026. Per presentare la domanda, basta andare sul portale Inps e cliccare sulla voce “bonus nuovi nati”. Si tratta degli ultimi giorni, ma potrebbero essere ancora disponibili le risorse stanziate per l’anno.

Sono 360 milioni di euro e i pagamenti, come sappiamo, seguono l’ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi. Per questo prima si fa la domanda, più si hanno possibilità di ottenere i 1000 euro, ma è vero anche che la richiesta si può fare solo dopo la nascita o l’adozione del bambino. Per questo chi presenta la domanda all’ultimo è perché rientra entro i 120 giorni di tempo per chiedere il contributo per l’anno in corso. Ricordiamo quali sono i requisiti per poter fare domanda e ottenere il bonus entro il tempo limite.

Bonus nuovi nati: c’è ancora tempo

Sta per scadere il tempo per fare domanda per il bonus nuovi nati 2026. Per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio 2026 e il 14 aprile infatti c’è tempo fino a mercoledì 12 agosto. Dopo il 14 aprile, invece, si può presentare domanda entro 120 giorni dalla data di nascita o di adozione.

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, e se non conviventi deve essere presentata dal genitore residente con il minore. Per poterlo ricevere bisogna essere residenti in Italia alla data dell’evento, quindi della nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Non sono invece esclusi i cittadini non italiani. Il bonus infatti è attivo per i figli dei cittadini italiani o di uno Stato membro Ue e per i figli dei cittadini di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi.

Quali sono i requisiti?

A parte la residenza in Italia, il requisito da rispettare per poter richiedere il bonus nuovi nati è quello economico.

Il bonus una tantum può essere richiesto da famiglie di bambini appena nati o appena adottati con un Isee per prestazioni familiari e inclusione non superiore a 40.000 euro.

Come fare richiesta

C’è tempo fino al 12 agosto per fare richiesta per i bambini nati entro il 14 aprile. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione:

Inps con identità digitale;

Contact Center Multicanale;

contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164 (da rete mobile);

Istituti di patronato.

Al momento della domanda, è fondamentale presentare un Isee specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato da eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare come per l’assegno unico e universale per i figli a carico.